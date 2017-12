A quarta etapa do Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour ocorrerá em Abu Dhabi em Janeiro de 2018

O Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour regressa à capital dos Emirados Árabes Unidos na Arena Mubadala nos dias 12 e 13 de janeiro de 2018

Os vencedores do Abu Dhabi Grand Slam® em Abu Dhabi ganharão um total combinado de US$190.000 em prêmios em dinheiro

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, 8 de dezembro de 2017: A Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos® (UAEJJF), a autoridade oficial para o Jiu-Jitsu nos Emirados Árabes Unidos, anuncia a quarta etapa do mais prestigiado Jiu-Jitsu World Tour no mundo: o Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour 2017-18, que ocorrerá na Arena Mubadala [anteriormente Arena IPIC] em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2018. Após três eventos de sucesso em Tóquio [Japão], Los Angeles [EUA] e Rio de Janeiro [Brasil], o Grand Slam promete ser um emocionante evento de dois dias da arte gentil na capital, com alguns dos melhores atletas do mundo, antes de seguir para a quinta e última etapa em Londres (Reino Unido) nos dias 10 e 11 de março de 2018.

As inscrições antecipadas para o Abu Dhabi Grand Slam® estão abertas. Visite https://events.uaejjf.org/event/11 para registrar-se agora mesmo e para aproveitar os benefícios da inscrição antecipada. Atletas de todas as nacionalidades são bem-vindos para registrarem-se; os medalhistas de cada divisão ganharão pontos no UAEJJF World Ranking e prêmios em dinheiro. Os atletas mais bem classificados também receberão grandes prêmios no final da temporada de acordo com o UAEJJF World Ranking.

"Com a visão e a liderança de Sua Alteza General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Comandante Supremo Adjunto das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, ele nos inspira e nos motiva a desenvolver valores humanos através do belo esporte do Jiu-Jitsu, e não apenas valores esportivos. Nosso objetivo e missão é transformar os Emirados Árabes Unidos em um líder mundial quando se trata do Jiu-Jitsu. Nós, como nação, sempre nos esforçamos buscando a perfeição, e é por isso que trabalhamos para alcançar nossos resultados." disse V. Ex. Abdulmunam Al Hashemi, Presidente da Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos, Presidente da União Asiática de Jiu-Jitsu e Vice-Presidente Sênior da Federação Internacional de Jiu-Jitsu.

"Esta é a quarta etapa do Grand Slam, e ela é muito importante para esta região, pois mais atletas do Oriente Médio poderão participar. Por isso estamos ansiosos para trazer os melhores lutadores de jiu-jitsu para Abu Dhabi e realizarmos um excelente espetáculo para os fãs. Nossos planos estratégicos para 2018-2019 já estão em andamento; nós mais do que duplicamos nossos parceiros de TV nesta temporada em comparação com a temporada passada e visamos levá-la ao próximo nível como um todo na próxima temporada. Somos um torneio jovem, estamos apenas na nossa terceira temporada, mas somos uma das ligas esportivas mais valorizadas no Oriente Médio. Nosso objetivo é fazer do Abu Dhabi Grand Slam® um produto esportivo internacional sustentável, e nossas parcerias com patrocinadores e parceiros chave contribuirão para os objetivos nos próximos anos", disse V. Ex. Abdulmunam Al Hashemi, presidente da Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos, presidente da União Asiática de Jiu-Jitsu e Vice-Presidente Sênior da Federação Internacional de Jiu-Jitsu

"O Rio Grand Slam do mês passado foi realmente incrível. Foi incrível voltar e participar aqui, vi esse torneio crescer desde o início e ele tornou-se realmente o mais prestigiado evento mundial de jiu-jitsu. É um prazer e uma honra competir em Abu Dhabi, estou ansioso para fazer um show para os fãs", disse Ricardo Evangelista, campeão brasileiro faixa-preta

As divisões de idade incluem: Juvenil [16-17], Adulto [18-29], Master 1 [30-35] e Master 2 [36+]. As categorias de faixa incluem: "Adulto a Master 2": branca, azul, roxa, marrom e preta. 'Juvenil': Branca e Azul [amarelo a verde deverão lutar como faixa azul].

As pesagens para todos os atletas que competirão no Abu Dhabi Grand Slam®em Abu Dhabi ocorrerão na quinta-feira, 11 de janeiro [das 17:00 horas às 20:00 da tarde], na sexta-feira, 12 de janeiro [das 8:00 horas às 10:00 horas], e no sábado, dia 13 de janeiro [das 8:00 horas às 10:00 horas] na Arena Mubadala, Zayed Sports City.

As medalhas serão entregues para o 1º, 2º e 3º lugares em cada divisão. O prêmios em dinheiro serão entre US$750 e US$2.500 em várias categorias, incluindo faixa preta adulto e master; e nas categorias faixa azul, roxa, marrom e preta para homens e mulheres.

Os classificados em primeiro lugar nas diferentes categorias de peso receberão 200 pontos, o segundo lugar receberá 160 pontos e o terceiro lugar receberá 120 pontos. O quarto colocado receberá 100 pontos, e do quinto ao oitavo lugar receberão 80 pontos.

Um troféu também será concedido à melhor academia e também haverá um prêmio especial para os campeões da divisão faixa-preta adultos.

ABU DHABI GRAND SLAM® JIU-JITSU WORLD TOUR | ABU DHABI

Data: 12 e 13 de janeiro de 2018

Local: Mubadala Arena, Zayed Sports City, Abu Dhabi

Prêmios em dinheiro: Mais de US$ 190.000,00

Inscrições: https://events.uaejjf.org/event/11

Fim do prazo para inscrição: Segunda-feira, 8 de janeiro de 2018

SOBRE A UAEJJF®

A Federação de Jiu-jitsu de Emirados Árabes Unidos® foi criada em novembro de 2012 como a autoridade oficial para o jiu-jitsu nos Emirados Árabes Unidos. A Federação desempenha um papel de liderança no apoio ao jiu-jitsu e contribui para a construção de uma forte geração de atletas dos Emirados Árabes Unidos que se destaquem em nível local e internacional. O papel da Federação é implementar políticas que desenvolvam o esporte em colaboração com várias entidades governamentais, instituições educacionais e outros parceiros na promoção do esporte de forma local, regional e global. Curta nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter @uaejjf, siga-nos no Instagram @uaejjf e visite nosso site em https://www.uaejjf.com



Haroon Mohd