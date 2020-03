Boca Juniors volta a levantar o troféu em Superliga argentina

Buenos Aires, 8 mar (Prensa Latina) A algazarra sente-se ainda nas ruas, os autos tocam o claxon e muitos saem com bandeiras a celebrar hoje o triunfo do clube Boca Junior, novo campeão da Superliga argentina.

O Xeneize derrotou em seu estádio La Bombonera a Gimnasia La Plata e tirou o título que portava o River Plate em uma partida que terminou em 1-0 com um gol de Carlos Tevez.



Foi uma final com os nervos de ponta, com um Diego Armando Maradona tentando fazer ressurgir, agora como DT, a Gimnasia La Plata, que esteve bem perto de ganhar o jogo.



O empate de 1 a 1 de River com Atlético Tucumán, deu-lhe o título de campeão ao Boca em um jogo carregado de emoções, com um Maradona voltando à emblemática Bombonera depois de 14 anos, quem emocionado saltou em frente aos torcedores e distribuiu beijos.



Para conseguir esta vitória, o time tinha que derrotar a seu adversário e esperar também que o River não ganhasse a Tucumán.



Os torcedores saíram com bandeiras e o clássico azul e amarelo que representa a Boca às ruas em massa a festejar a vitória até altas horas da madrugada.



Um final para infarto, um jogo de puro nervosismo, assim catalogaram aqui vários meios de imprensa locais o vivido ontem no popular estádio da Bombonera.



Com esta vitória, o Boca Junior volta a conquistar o título depois de dois anos e seus torcedores festejam hoje amplamente.



acl/may/cc

