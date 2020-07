Nairo Quintana, sem fraturas, estará a 15 dias do ciclismo

Paris, 4 de julho (Prensa Latina) A equipe Arkéa-Samsic confirmou hoje que o ciclista colombiano Nairo Quintana terá 15 dias de folga, apesar de ter descartado uma fratura no joelho direito devido ao acidente sofrido no dia anterior em sua terra natal.

Depois de fazer radiografias, ultra-sonografias e uma ressonância magnética, o esquadrão francês indica, podemos descartar que Quintana sofreu uma fratura, mas ele tem vários traumas no joelho direito, situação que o levará duas semanas de descanso total.



O vencedor do Giro d'Italia de 2014 e do Vuelta a España de 2017 foi atropelado por um carro ontem, enquanto treinava em Boyacá, sua terra natal.



Esta desvantagem, acrescenta o Arkéa-Samsic na declaração, não impedirá a presença do piloto de 30 anos no Tour de France, programado de 29 de agosto a 20 de setembro.



Nairo está convencido, no entanto, de que esse descanso forçado não afetará de modo algum sua preparação para o objetivo do ano, o Tour de France, enfatizou.



Este ano, Quintana começou a temporada a toda velocidade, mas a nova pandemia de coronavírus interrompeu sua preparação e colocou todo o esporte em xeque.



Seu principal objetivo na temporada é conquistar o Tour de France, onde o título sempre foi resistido, depois de duas vezes na segunda posição e uma vez no terceiro lugar.



