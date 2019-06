Ring girl, de 36 anos, vira lutadora profissional com apenas dois anos de treinos e sonha com UFC

Neste final de semana, Jamila Sandora conquistou sua quinta vitória consecutiva no MMA

Jamila Sandora estava acostumada a desfilar suas curvas com ring girl. Até que decidiu migrar para outra função no MMA. E aos 34 anos, virou atleta da PRVT Paraná Vale Tudo. Em pouco tempo, ela virou lutadora profissional. E neste sábado, a loira derrotou sua adversária no STF 12.

A atleta segue invicta com cinco lutas profissionais de MMA

"Pratico pouco tempo artes marciais. Apenas dois anos.Fiz apenas uma luta amadora e logo fui com cara e coragem pro profissional. Estou ainda aprendendo muitas coisas. Ainda vou melhorar, mas já consigo fazer a galera ir ao delírio com todas as lutas que fiz", diz a lutadora.

Para a luta deste final de semana, a lutadora, que também é musa do Vasco e modelo, se preparou com apenas uma semana. E ainda lutou com resfriado, já que quando chegou a São Paulo estava com a imunidade baixa.

A atleta recebeu diversos elogios pela garra e determinação. O presidente chegou a dizer que foi a melhor luta da noite. Jamila agora sonha com voos mais altos.

"Todo lutador sonha com UFC. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Acredito que seja possível mesmo aos 36 anos, deseja.

Foto Divulgação