Neymar volta ao ataque contra o Barcelona

Paris, 28 de fev (Prensa Latina) O atacante brasileiro do PSG Neymar Jr. voltou a criticar hoje o seu antigo clube, o Barcelona, desta vez com uma demanda por 'contingências promotoras' que afirma o goleador enfrentou em 2013.

Sustenta o jogador de 28 anos que quando estabeleceu seu vínculo e se deslocou do Santos à Cidade Condal, recebeu uma soma importante de dinheiro que foi contemplada como parte de seus salários, ao mesmo tempo em que lhe elevaram os impostos.







O internacional brasileiro exige que o clube reembolse 6,5 milhões de euros enquanto o time manifestou não pagará a quantidade como também não iniciará um processo de contra demanda em resposta ao jogador.







Com esta já são três as demandas impostas por parte de Neymar a seu ex-clube, na primeira reclamou um total de 3,5 milhões pelo último mês de estada na instituição, o qual assegura não lhe pagou.







Enquanto na segunda a querela exigia aproximadamente 32 milhões correspondentes a uma prima que, ao dizer do atacante, o Barcelona também não cumpriu.







Esta nova demanda pudesse abrir mais a brecha que existe desde 2017 entre o clube e o jogador, quando o Paris Saint Germain depositou ao redor de 222 milhões para especificar o transferência do jogador às suas fileiras.







No entanto em dias recentes, declarações do atacante argentino Lionel Messi deram pistas de que o regresso ainda é possível. 'Digo-o muitas vezes, a nível esportivo Ney é um dos melhores do mundo e me encantaria que voltasse', afirmou ao Jornal esportivo Sport.







Foto: By Кирилл Венедиктов - soccer.ru, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70149781

