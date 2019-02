Ecolojovem - Os Verdes celebra o seu 30º Aniversário, em Lisboa

A Ecolojovem foi criada a 25 de fevereiro de 1989, por jovens militantes do Partido Ecologista - Os Verdes sentirem a necessidade de ter uma plataforma especialmente dedicada aos problemas da juventude.

Durante estes trinta anos, a Ecolojovem esteve associada às mais variadas iniciativas como a luta contra a Barragem do Tua, o STOP às alterações climáticas, criou as noites verdes por Foz Côa, encabeçou uma Marcha Nacional pela Gestão Pública da Água, lutou e luta contra a eucaliptização do nosso país, contra a energia nuclear na Europa e no mundo, pela paz, pelos transportes públicos de qualidade e mais recentemente pelo direito e efetivação da educação sexual nas escolas.

É agora tempo de olhar para o presente e futuro ecológico do nosso planeta e traçar as linhas da nossa ação para o futuro.

Assim, a Ecolojovem irá celebrar o seu 30º Aniversário no dia 2 de março, na sede do PEV, em Lisboa, com um dia cheio de atividades e convívio e como não podia faltar, debate político.

PROGRAMA

10h00 - Pintura de Tela alusiva aos 30 Anos da Ecolojovem;

14h30 - Visualização do Filme "Cowspiracy" e Debate sobre o mesmo;

18h00 - Momento Cultural com a Presença de Beatriz Cassona;

21h00 - Intervenções Políticas com a presença de Heloísa Apolónia, ex-dirigente da Ecolojovem e deputada de Os Verdes à Assembleia da República.

Convidamos os senhores e senhoras jornalistas a estarem presentes no dia 2 de Março às 21h00 na sede do PEV, sita na Av. D. Carlos I, n.º 146-1.º Dto, em Lisboa.

Para qualquer esclarecimento adicional, poderá contactar através do tel. 919494784 - Beatriz Goulart Pinheiro - dirigente da Ecolojovem - Os Verdes.

A Ecolojovem Os Verdes