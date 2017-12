Janeiro no TCSB: Companhia italiana recém-formada estreia primeiro espectáculo em Coimbra

A estreia de "Ménage à trois", o primeiro espectáculo da recém-formada companhia italo-espanhola "Enanas de Lanas", é o principal destaque da programação de Janeiro do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Ao mesmo tempo que continua em digressão com "Embarcação do Inferno", de Gil Vicente, A Escola da Noite acolhe ainda no espaço onde é companhia residente mais quatro "Sábados para a Infância", com música, dança e histórias para pais e filhos.



Entre 18 e 25 de Janeiro de 2018, A Escola da Noite tem o prazer de acolher no TCSB a fase final da preparação e a estreia do primeiro espectáculo de uma recém-nascida companhia de teatro italo-espanhola, a "Enanas de Lanas" ("Anãs de Lã").

"Ménage à trois" cruza as linguagens do teatro de marionetas e da commedia dell'arte e propõe-nos uma reflexão poética "sobre a Morte e a variedade das relações humanas". Depois de uma primeira fase do trabalho realizada em Itália, o grupo volta a reunir-se em Coimbra, numa residência artística que culmina com as duas apresentações públicas, para as quais já é possível reservar bilhete.

"A Morte" é a protagonista da peça, surgindo aqui com "uma dupla natureza", adianta a companhia. Se por um lado, espera as suas vítimas como uma "sombra negra", por outro é uma criatura pequena e ingénua, que só está à procura de alguma forma de vida, que sempre acaba por fazer desaparecer. "Por isso, a 'nossa' morte sofre de uma solidão imensa: tudo aquilo de que se aproxima é levado pela sua sombra", pode ler-se na nota de apresentação do espectáculo.

Em "Ménage à trois", ela entra na casa de um casal de idosos e acaba por ser seduzida pela mulher, Adelita, que tenta a todo o custo evitar a morte do seu velho marido Bruno. O espectáculo fala-nos desse "jogo" a três e da forma como a Morte quase se esquece do trabalho que tinha a fazer.



A companhia "Enanas de lanas"

A companhia Enanas de lanas nasceu em Junho de 2017, graças ao encontro entre Daniele La Torre, músico e maestro, Paola Maria Cacace e Angela Dionisia Severino, actrizes e performers com formação em commedia dell'arte, e Pilar Pignalosa, cenógrafa, construtora e manipuladora de fantoches. O elemento que têm em comum é a concepção da arte como "artesanato", ou seja, como a construção de algo que antes não existia a partir de um material, de uma voz, de um tecido ou de uma música.

A residência artística em Coimbra acontece a partir de 18 de Janeiro e as duas apresentações do espectáculo estão marcadas para os dias 24 e 25, sempre às 21h30. Os bilhetes têm o preço habitualmente praticado no TCSB (5 a 10 Euros) e já podem ser reservados por telefone (239 718 238 / 966 302 / 488) ou por e-mail (geral@aescoladanoite.pt).



SÁBADOS PARA A INFÂNCIA E CLUBE DE LEITURA TEATRAL

Dois espectáculos de música para bebés ("O Mundo ao Colo", pelo Taleguinho, a 6 de Janeiro; "Malas e Fraldas", pela Catrapum / Vânia Couto, a 20 de Janeiro), a oficina de "Dança para pais e filhos" (de Leonor Barata, a 13 de Janeiro), e a habitual sessão de "Flores de Livro - leitura de contos para a infância" (com Cláudia Sousa, a 27 de Janeiro), são as quatro primeiras propostas do ano nos Sábados para a Infância no TCSB.

No Clube de Leitura Teatral, cuja primeira sessão de 2018 está marcada para o TCSB a 9 de Janeiro, o dramaturgo convidado desta vez é um amigo da casa e autor que o público d'A Escola da Noite conhece. Abel Neves - autor de "Além as estrelas são a nossa casa", "Este Oeste Éden" ou "Nunca estive em Bagdad" - dirige a sessão, centrada numa selecção de fragmentos de várias das suas peças. As sessões preparatórias terão lugar na véspera (segunda-feira, 8 de Janeiro, entre as 18h30 e as 21h30) e no próprio dia da leitura, a partir das 15h00). Os interessados em participar como leitores terão apenas, como é hábito, de se inscrever através do e-mail clube.leitura.teatral@gmail.com. A participação é gratuita e está aberta a qualquer pessoa.



EMBARCAÇÃO EM VIAGEM

Ao mesmo tempo, A Escola da Noite e o Cendrev dão continuidade em Janeiro à digressão nacional de "Embarcação do Inferno". A co-produção que assinala os 500 anos da primeira apresentação e da primeira edição do mais conhecido texto vicentino assenta arraiais no Porto (Teatro Carlos Alberto, de 15 a 21 de Janeiro) e passa também por Leiria (Teatro José Lúcio da Silva, 25 e 26 de Janeiro). Em ambas as cidades haverá sessões para o público em geral e sessões especiais para escolas. No Porto terá ainda lugar uma nova edição da conferência "Gil Vicente no seu tempo e no nosso tempo", por José Augusto Cardoso Bernardes (abrindo o programa, a 15 de Janeiro), e a oficina para professores (no Sábado, dia 20 de Janeiro).

Estreada em Outubro de 2016, "Embarcação do Inferno" ultrapassou já a marca das 100 récitas, apresentadas em mais de uma dezena de localidades nacionais. Para além do regresso a Coimbra e a Évora (previsto para Novembro de 2018 e Janeiro de 2019, respectivamente), o espectáculo prosseguirá o seu percurso pelas principais cidades e salas do país até 2020.



O REGRESSO DO AUTO DOS FÍSICOS

Logo a seguir, e uma vez mais em época de Carnaval, A Escola da Noite volta a apresentar em Coimbra uma outra produção vicentina. Desta feita será "Auto dos Físicos", espectáculo estreado em 2014, em co-produção com a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, no âmbito das comemorações dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde. A divertida comédia que nos relata os amores de um padre e as desastradas tentativas da medicina para o curar estará em cena no TCSB entre 7 e 17 de Fevereiro, com sessões para o público em geral e sessões para escolas, em horário diurno, para as quais também já é possível efectuar reserva, pelos contactos habituais.

COIMBRA, TCSB