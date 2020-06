Stop Bolsonaro!

O núcleo de Lisboa do Partido dos Trabalhadores (PT) promove no próximo domingo, 28 Junho, pelas 18h00, no Rossio, o acto «Stop Bolsonaro mundial», em solidariedade com o povo brasileiro.

Trata-se de uma iniciativa integrada nos protestos internacionais contra Bolsonaro, que se deverá realizar em cerca de 50 cidades a nível mundial, a favor da democracia e dos direitos e liberdades democráticas do povo brasileiro.

Já no passado dia 14 o Rossio foi palco da acção de solidariedade «Fora Bolsonaro», promovida também pelo Núcleo do PT em Lisboa, com a participação de dezenas de brasileiros residentes em Portugal e de portugueses, incluindo Sandra Pereira, deputada do PCP no Parlamento Europeu.

Uma iniciativa em que se reclamou o afastamento do actual presidente brasileiro e se denunciou os gravíssimos problemas sociais e sanitários que o Brasil enfrenta em virtude da política governamental perante o surto epidémico.

https://www.abrilabril.pt/internacional/stop-bolsonaro