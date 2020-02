Ainda no "xadrez" da política

Sim! Ainda, porque em aberto ficaram alguns temas, que anunciamos como sumário do nosso último texto "2020 no "XADREZ" Social, Político e Económico" publicado no passado dia 24 e que, apontava a abrangência nacional (com inclusão dos Açores) e internacional.

Em foco estiveram a apresentação e a votação do Orçamento do Estado e, a Eleição do presidente do PSD com um ligeiro "cheirinho" de maresia atlântica com o Congresso da extensão daquele partido nos Açores. Sobre estes "itens" continuaremos na altura certa e que não demorará por muito tempo tendo em conta o vislumbre da acção prometida para a votação final do referido Orçamento a 6 de Fevereiro e que já está a dar que falar através da comunicação social e, à pré-campanha eleitoral que aí se aproxima para as eleições à Assembleia Legislativa dos Açores que mias uma vez estará órfã de candidatos nados nestas Ilhas.

Assim, vamos reter a nossa atenção, a eventos ou noticias "locais" (forma airosa que utilizamos, para abolir o "regional")

Primus: A tomada de Posse da tão badalada e anunciada Administração da SATA, tal prenda anunciada, mas atrasada do Natal, eis que no dia 7 do corrente com pompa e circunstância, tomam posse os "três magos" anunciados de véspera, (tenha-se em conta a festividade dos "reis magos" do seu dia, o dia 6 de qualquer mês de Janeiro). Entretanto algo de muito estranho se passa, pois nem sempre, foram muito claras as comunicações públicas sobre os pormenores e, que muitos devem haver na solução encontrada. Sobre o Presidente nomeado, só agora e para além da certeza das suas funções efectivas serem só lá para o final do Verão, se começam a ouvir uns zunzuns sobre a caminhada profissional e os interesses que o mesmo poderá vir a defender a "favor" de terceiros. Repetimos o que, anteriormente aqui já referimos. Esperaremos que a "DOR" que foi anunciada pelo Presidente empossado, não venha a ser a um parto mal sucedido. Admiramo-nos entre mais de um milhar de funcionários e de outros tantos licenciados em Gestão e Economia pela Universidade dos Açores, não tivesse sido possível arregimentar elementos locais para a função exigida. Deixemos aqui um alvitre ao Governo Açoriano que para idênticas situações, procure entre os licenciados pela nossa "Academia" a solução ideal.

Uç, - Por falar na nossa Universidade e, porque também ela fez parte da caminhada percorrida em certa altura da nossa vida, felicito a sua Reitoria pelos 40 anos da sua Fundação e bem assim a atitude do Professor João Luís Gaspar na tomada de posição que teve perante o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na questão orçamental da UAc.

Da tomada de posição anunciada pelo Presidente do Governo Dr. Vasco Cordeiro, em chamar ao Palácio de Santana sede do "nosso governo", o referido elemento dos DDT que, tem demonstrado uma apetência desmedida no aproveitamento dos Açores, em prol do interesse colonialista do estado que serve, na área da Ciência e Tecnologia, para uma reunião na próxima semana, por causa do financiamento da academia açoriana, deixo aqui o meu agradecimento como defensor da "CAUSA" Açoriana pela Atitude que demonstra que "aqui mandamos nós".

Vou mais longe e pergunto: - "Numa altura em que tudo e nada serve para uma manifestação, onde estão o corpo docente, os funcionários e os estudantes da Uç, no apoio ao seu Reitor e ao Presidente do Governo, na exigência do seu ao seu dono" Não será o momento de demonstrarem ao senhor ministro

que a razão lhes assiste? Como diz o outro vamos esperar ver para crer

Secundus: Autonomia em regime de outsourcing.... Advogados vão colaborar na reforma da Autonomia.

Eis a notícia: - a ALRAA contratou a Sociedade de Advogados Sérvulo & Associados para colaborar com a Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia.

Já noutras redacções referimos esta Comissão da ALRAA, criada em 2017 e que tem vindo a ter uma gestação tão longa quanto, se aproxima dos 36 meses para que a salamandra Alpina ("Salamandra atra") que vive nos Alpes Suíços dê à luz as suas crias.

Não bastasse, pois, o tempo, as voltas e reviravolta que tem levado a desgraçada da SEVERA que não fadista, o dinheirinho empregue nos "comissionados" que compunham a Comissão e, vai agora mais 12 meses e 100 mil euros para a possível correcção que pode vir a provar a impreparação técnica, jurídica e política dos membros dessa Comissão e quiçá da maioria da Assembleia Legislativa. Será que dos advogados que exercem o múnus de deputados na nossa Assembleia Legislativa ou, no mercado profissional local, não exista uma Sociedade de Advogados que fosse capaz de fazer um trabalho de interesse para a sua Região Autónoma?

Neste caso como no da SATA, voltamos à "vaca fria", ou seja, o estado região dando preferência a quem está distante dos interesses açorianos.

Perante tal situação, quando se deveria acelerar o processo da Reforma Autonómica da Região que quiçá, para ser aprovada pelas instâncias estatais portuguesas como AR e Tribunal Constitucional, terá de esperar por uma Revisão Constitucional, o que fazemos nós o Povo Açoriano.

Tertium: Basta por hoje... amanhã também é dia

"Cada um de nós tem um sentido e o trazemos à vida.

É um desperdício fazer a pergunta quando você é a resposta.

Joseph Campbell

José Ventura

2020-01-30

O autor, por opção não respeita o acordo ortográfico