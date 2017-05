1º Encontro Internacional sobre Visibilidade e Inclusão LGBTI no Local de Trabalho



Realiza-se no próximo dia 9 de Maio, às 14:30, na Atmosfera M, na Rua Castilho, nº5, em Lisboa, o 1º Encontro Internacional sobre Visibilidade e Inclusão LGBTI no Local de Trabalho.



Esta iniciativa promovida pela Carta Portuguesa para a Diversidade, em parceria com a ILGA Portugal, irá apresentar os desafios e as experiências de não discriminação e promoção da igualdade das pessoas LGBTI no local de trabalho.



O Encontro que contará com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino e da Deputada Elza Pais, Presidente da Subcomissão Parlamentar para a Igualdade e Não Discriminação tem como objetivo incentivar as empresas, e outras organizações, a criarem os ambientes propícios para que as/os suas/seus colaboradoras/es se sintam confortáveis em sair do armário.



O Encontro terá ainda a participação de alguns especialistas internacionais, nomeadamente Pavlina Kalousova e (representante da Carta Checa para a Diversidade) e Czeslaw Walek (Prague Pride) e contará com o testemunho do empresário português João Soares (partner da Bain & Company).



Os dois painéis de discussão serão dedicados às políticas públicas e aos desafios e oportunidades que se apresentam às empresas.



“As empresas com líderes e quadros superiores LGBTI fora do armário tiveram uma performance 3% superior às restantes.”

Estudo do Credit Suisse acessível em https://pt.slideshare.net/creditsuisse/lgbt-the-value-of-diversity