Bahia prepara receptivo especial para turistas durante o Carnaval

A Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) realiza até esta terça-feira (18), no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAB), o treinamento dos profissionais que atuarão no Carnaval pelo projeto Guias e Monitores, receptivo especial oferecido aos visitantes no período festivo em Salvador e também em destinos mais procurados nesta época do ano, como Morro de São Paulo, Praia do Forte, Itacaré, Porto Seguro e Mar Grande (Vera Cruz/Ilha de Itaparica).

Os profissionais são preparados para fornecer informações como programação de Carnaval e sistema de transporte, assim como sobre a natureza exuberante, a diversidade de atrativos, a hotelaria e gastronomia de qualidade que colocam destinos baianos no topo da preferência de brasileiros e estrangeiros.

Presente à abertura oficial do curso de treinamento para os Guias e Monitores, nesta segunda-feira (17), o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, ressaltou a importância de ter pessoas capacitadas para prestar informações corretas aos turistas e afirmou que receber bem o turista "é essencial para que o visitante sinta-se bem acolhido e recomende o destino".

Nas seis localidades, os Guias e Monitores fazem atendimentos até terça-feira (25). Na capital, os guias podem ser encontrados no aeroporto, porto, terminal náutico, ferry-boat , rodoviária, hotéis e nos circuitos da folia, além de postos montados na Praça Municipal, Campo Grande, Barra e Ondina. Em Porto Seguro, os Guias e Monitores estão no aeroporto e estação rodoviária, bem como na Passarela do Descobrimento, onde ocorre a programação do Carnaval, e no distrito de Arraial D'Ajuda.

Os horários de atendimento são variados, dependendo do fluxo de pessoas durante o dia e a noite nos outros destinos em que vão atuar. Em Itacaré, por exemplo, a atuação dos Guias e Monitores será das 16h às 22h, na estação rodoviária, Rua Pituba, Passarela da Vila e na orla. Na Praia do Forte, eles circulam pela vila das 9h às 22h. Nesta edição do projeto, foram incluídos Morro de São Paulo e Mar Grande em função do fluxo crescente de visitantes na região, ressaltou a coordenadora do projeto, Eloisa Caldeira, que está à frente do treinamento.

Idiomas

Nesta 16ª edição, sendo 13 delas atuando no Carnaval, o projeto possui experiência não apenas para passar informações básicas aos turistas, mas também para ser acionado em casos específicos, como já aconteceu de seus guias contribuírem para atendimentos no aeroporto, por terem em seu quadro pessoas que falam idiomas menos utilizados no cotidiano como russo e mandarim, além de prestar suporte à delegacia do turista e a postos médicos, quando necessário. Para isso, basta entrar em contato com a coordenação do Guias e Monitores.

Este ano, o projeto reúne 254 profissionais habilitados para fornecer informações turísticas com qualidade e precisão em até 10 idiomas, além da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os idiomas são: inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, yorubá, norueguês, japonês, russo e mandarim.

Habilitado para atender também em espanhol e italiano, o guia de turismo Paulo Maia já participou de 12 edições do projeto e confirmou a importância do serviço oferecido pela Setur. Para ele, é fundamental ter expertise para entender bem o que os turistas realmente querem, a fim de oferecer informações precisas.

Fonte: Ascom/Setur

