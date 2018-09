Novo livro do poeta mineiro Petrônio Souza chega às livrarias

Com distribuição nacional, "Braço de Rio, Pedaço de Mar" chega às livrarias de todo o Brasil trazendo uma poesia leve, moderna e, sobre tudo, antenada com o seu tempo

Por Pinheiro Júnior*

"Braço de Rio, Pedaço de Mar" é o terceiro livro de poesia que Petrônio Souza Gonçalves lança para felicidade geral da nação, sempre fiel ao difícil afazer poético, a um só tempo popular e de sutil profundidade. Se o anterior - "Um facho de sol como cachecol" -, que foi lançado em oito capitais e 38 cidades brasileiras maravilhou público e crítica, esse novo livro inscreve definitivamente o mineiro no trancado cenário literário nacional. Não bastassem elogios de Verissimo, Zuenir Ventura e Fernando Morais movendo-o aos picos dos maiores poetas de sua geração, Petrônio atualmente viaja o Brasil com um sarau de música e poesia com ninguém menos que o guitarrista Toninho Horta. O sarau de Petrônio e Toninho já passou por 23 cidades brasileiras e três capitais.

Escrito no correr dos últimos dois anos, "Braço de Rio, Pedaço de Mar" traz 237 poemas voltados à temática do tempo e das buscas e frustrações humanas. Como escreveu no prefácio do livro o sempiterno Aldir Blanc: "os trilhos que levam ao Poeta Petrônio estão nas palmas das mãos dos seres humanos que sofrem".

Até o fechamento desta edição, o livro já havia recebido 19 convites para lançamento em cidades mineiras e quatro capitais brasileiras.

Reconhecimento da crítica

Além do prefácio assinado por Aldir, o livro traz ainda um depoimento de Ferreira Gullar, que dizia não gostar de fazer apresentação ou depoimentos para escritores e poetas. Falecido em 2016, Ferreira foi amigo de Petrônio, que sempre o visitava em seu apartamento no Rio de Janeiro. O depoimento de Gullar talvez tenha sido, mais que uma exceção, um dos últimos textos do maranhense e que ainda estava inédito. Outros que falaram bem de Petrônio foram Sebastião Nery, Aristóteles Drummond e José Hamilton Ribeiro, além de Toninho Horta, Paulo Betti, Tostão, cronista post-futeboler, e o imortal machadiano Geraldo Carneiro, que orelhou o livro de um lado; de outro lado a orelha é de Carlos Buzelim, do jornal Hoje em Dia, de Minas. Escreveu ele: -

"Escritor que surge e surpreende a literatura pátria. Conjuga as palavras harmoniosamente, semelhantes às partituras musicais de plenitude melódica, rítmica e apreciável lirismo. Textos de delicadas insinuações refletem bom gosto poético, decorrendo delicadeza e esmero vernacular em que propostas subjetivas falam ao coração. Retratam a vida, seus personagens, mediante incrível poder de síntese". Na mesma orelha, Jane Godoy, do Correio Braziliense, disse: - "Em suas 238 páginas de pura poesia, o autor conseguiu dar a ela, a poesia, uma imagem de pureza, ligeireza, leveza e beleza, que - vale confessar -, jamais vi. A cada página, uma surpresa, tal a sua originalidade e forma de fazer poesia, como a da página 114 em que se lê: "Aprendi a ser como o ipê: Quando escureço. Despido entristecido padeço; Aí é que floresço." Até que chegamos à última página com: "Para arrumar a casa/ É preciso afastar os móveis". O óbvio mais poético de que se tem notícia". Luiz Gonzaga Lopes, do Caderno de Sábado do Correio do Povo de Porto Alegre, diz também: - "Petrônio Gonçalves é o mensageiro do tempo, o eu lírico que rompe dimensões físicas e espirituais para versar e versificar coisas do dia a dia, da história, um cara capaz de nominar "a faca da chama da vela/ que corta a escuridão do dia". Alguém no mundo que se inspira em Drummond, Aleijadinho e Pessoa (este último um não mineiro), poetas e artista, mineradores da beleza, da estética, do estar no mundo, nesta vida para mais de métrica que temos para escrever. "Os meus ombros não suportam o mundo", diz o início de um poema dos muitos do livro "Um Facho de Sol Como Cachecol" (Realejo Livros, 2015, 238p.), todos não nominados como o sol do poema do Nobel francês de Guadalupe em 1960, Saint-John Perse: "Não se nomeia o sol, mas entre nós está seu poderio".

Porém, seus ombros e seus versos dão sentido a este pequeno mas vasto mundo, do íntimo, fugaz e cruel como o tempo que aqui habitamos. Linhas que se opõem a qualquer espaço em branco, pois têm muito a dizer. A rua dele é só pensamento, tem Quintana que é daqui, tem Van Gogh que é Dalí, tem Minas e Monet, tem passado e cada trecho é para nós um presente: "O tempo fez comigo acordo nenhum" ou "O tempo é mesmo um Deus cruel". A estrada que ele trilha tem o amor que é como uma casinha pequenina e, para o poeta Petrônio, pedra polida: "Para arrumar a casa/ É preciso afastar os móveis." Voa só o seu pensamento e flana em bando a alma. Letras que limpam e curam nossas feridas. Poesia primazia para leitores em órbita poética".

O autor lembra que seu livro faz uma ode ao cão de rua, quando proclama ver nos vira-latas a metáfora da poesia. São dois poemas dedicados aos cães que vagam esquecidos pelas ruas do país.

Sobre o tempo, ele lembra ainda que: "A juventude não existe mais; Aquela./ Os sonhos não existem mais; Aqueles./ A namorada não existe mais; Aquela./ No entanto, Entre o riso e o pranto,/ A vida não parou no que passou,/ Não é o vento que pousou na janela,/ A tempestade que ficou aprisionada na sala de espera./ A vida não é um lugar;/ É onde você está./ E segue sempre,/ Invariavelmente,/ Na busca da eterna primavera." E duela com as exigências dos correr dos anos: "Óculos,/ Não!/ Isso é armação do tempo./ Não preciso de um caco de vidro/ Para enxergar melhor/ O que já está definido./ Que meus olhos nunca vejam/ O que está concluído e imposto./ Quero-os distraídos,/ Não mirando na realidade/ O meu desgosto./ Que meus olhos sempre vejam ensolarados/ Os dias nublados,/ E sempre desfocado/ O que não é principal./ Porque este/ Não precisa se ver,/ Apenas sentir."

O livro

Com capa de Paulo Caruso, "Braço de Rio" é, em seus 237 poemas sem título, o singular e original ato de fazer poesia só como Petrônio faz. Porque, segundo o próprio autor, o "título muitas vezes já é uma síntese do poema, quando na verdade a poesia, por si só, é essa síntese; então o livro traz a primeira frase em negrito, e a síntese, a alma do poema, distribuída em seus versos".

Vale destacar a sacada do poeta no texto que dedicou ao grande herói nacional: "Tiradentes fez da forca/ O laço com a história./ O oito em infinito/ Da mais plena glória./ Nós enxergamos pouco,/ Somos desprovidos de primaveras./ Nem sabemos,/ - Como na cruz -/ Quando o fim se cala/ No quedar da cabeça tombada,/ Que é o aceno do tempo/ Para o que está no alto/ E acabou de nascer." Outro texto de destaque é a comum impotência dos que fazem poesia ou escreve canções, onde se percebe claramente a influência de Carlos Drummond de Andrade: "Os meus ombros não suportam o mundo./ Estão envergados,/ Envergonhados,/ Pelo fardo pesado que não sou capaz de carregar./ Fiz da minha cruz/ A madeira/ Para a fogueira/ Na lareira em que queimei/ Todas as minhas frustrações./ Na chama em que ardia/ Os meus sonhos,/ Minha alma gania,/ Meu coração nem batia,/ Apenas repetia o badalar dos segundos/ Da reencarnação./ Agora,/ Sou apenas sombra;/ O que de mim restou./ O fantasma,/ A sobra,/ O vulgar ator."

E para fechar, o poeta demonstra toda paciência quando está à procura da palavra poética certa: no último poema do livro, na verdade, um poemeto, sintético e preciso, escreve: "Não tenho pressa/ Tenho a chave".

O livro está disponível no site: https://www.boaviagemdistribuidora.com.br/Sinopse.aspx?id=131743

*Pinheiro Júnior é jornalista e escritor, residente no Rio de Janeiro