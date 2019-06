Lula acusa Moro de ser mentiroso e diz que Globo protege o ministro



Em entrevista veiculada pela TVT nesta quinta-feira (13), o ex-presidente Lula comentou o recente vazamento de conversas do então juiz Sergio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e membros da força-tarefa da Lava Jato.

“Estou feliz que o Brasil finalmente vai conhecer a verdade. Eu disse o tempo inteiro que o Moro é mentiroso, disse no primeiro depoimento que fiz, e isso está gravado, que ele estava condenado a me condenar porque a mentira tinha ido muito longe”, disse Lula.

O petista também afirmou que “a máscara vai cair” e pediu um debate com o hoje ministro de Jair Bolsonaro e Dallagnol na TV Globo. “Os dois fizeram curso em Harvard, são bem preparados.”





MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

Segundo Lula, a Globo está tentando “salvar” Moro do episódio ao questionar a validade do vazamento. “Por que não tiveram essa seriedade quando vazaram a conversa da Dilma comigo? Quando vazaram a conversa dos meus filhos com a mãe.”

O ex-presidente também questionou o atentado que Bolsonaro sofreu durante a campanha de 2018, em Juiz de Fora.

“Eu, sinceramente…aquela facada tem uma coisa muito estranha, uma facada que não aparece sangue, que o cara é protegido pelos seguranças do Bolsonaro.





