Uma Face Desabonadora da Presidência do Brasil

Como já tive oportunidade de consignar em dois outros escritos,(1) as deliberações do Presidente Michel Temer distinguem-se por uma notória divergência entre as medidas de ordem econômica e aquelas assumidas na órbita política. Enquanto naquela primeira predomina o bom senso e a efetivação de resoluções corretas e das quais resultou a superação da crise que nos abatia, a esfera política vê-se tomada por um verdadeiro caos no qual o dominante é a irresolução e a instituição de continuada desordenança decorrentes de acordos políticos altamente discutíveis.

Iraci del Nero da Costa *

Os caminhos do descaminho são numerosos e largos, envereda-se em um e se cai noutro; assim desditoso é o andar de quem a sorte fugiu e dos que agem ao sabor dos ventos soprados por muitos políticos tidos, por grande parcela do eleitorado, como abastardados.

É justamente dessa forma que tropicam, conforme pensa a massa popular, os pés de Michel Temer.

Condenado por uma vivência política atabalhoada, Temer nomeou como Ministra do Trabalho a filha de um presidente de partido político(2) e ganhou como dádiva do inferno uma alma penada condenada pela justiça trabalhista, promotora de um áudio em uma reunião, em 2014, na qual, então funcionária da prefeitura do Rio de Janeiro, tentou constranger ilegalmente seus funcionários a trabalharem por sua eleição como deputada e, por fim, em trajes de banho, a bordo de um minúsculo barco - o qual se fez um verdadeiro Titanic - povoado por quatro ogros também com indumentária de banho, buscou alardear sua pureza usando palavreado arrevesado ao qual, além do mais, faltou sentido gramatical.

Eis-nos, pois, vítimas que somos, golpeados pelas decisões impensadas de um governante politicamente desnorteado e pelas atitudes histriônicas e farsescas de uma senhora igualmente impensante.

Tal episódio trata-se, como sabido, de mais um exemplo do assim chamado presidencialismo de coalizão. Embora deplorável, tal evento traz-nos com clareza absoluta o conhecimento do cerne desta forma de governar e evidencia que mesmo medidas econômicas acertadas e sensatas são encobertas por uma prática política pusilânime.

Frente a tal barafunda resta-nos a angustiante pergunta: o que nos reserva o futuro, bem a nós, os habitantes do País do Futuro?

NOTAS

1 Cf. "Economia e Política: faces opostas do Governo Temer". Versão em português do Pravda.ru online, 1 de março de 2017, disponível em: http://port.pravda.ru/mundo/01-03-2017/42793-economia_politica-0/; "Michel Temer e a ojeriza popular". Versão em português do Pravda.ru online, 25 de janeiro de 2018, disponível em: http://port.pravda.ru/cplp/brasil/25-01-2018/44854-michel_temer-0/#

2 Referência ao Sr. Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e pai da Sra. Cristiane Brasil (deputada federal pelo PTB) nomeada Ministra do Trabalho do Brasil no início do ano corrente, mas que teve sua posse suspensa pela Justiça Federal.

Foto Por Valter Campanato/ABr - Agência Brasil, CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10631686

* Professor Universitário aposentado.