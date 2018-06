A expressão da felicidade soberana no manifesto pela democracia

247 - O lançamento da candidatura de Lula mobilizou artistas, intelectuais, políticos e trabalhadores. A expressão de Dilma Rousseff ao lado da ex-governadora do Rio de Janeiro Benedita da Silva chamou a atenção para o clima de felicidade e soberania política do evento. Com seus sorrisos, ambas mostraram porque a candidatura de Lula se apresenta como a única solução viável - e de posse do sentido de retorno à felicidade - para um país conflagrado. Manifesto escrito por Lula foi lido por Dilma.

Leia trechos do Manifesto histórico de Lula:

˜Quando ficou claro que iriam me prender à força, sem crime nem provas, decidi ficar no Brasil e enfrentar meus algozes. Sei do meu lugar na história e sei qual é o lugar reservado aos que hoje me perseguem. Tenho certeza de que a Justiça fará prevalecer a verdade.

Nas caravanas que fiz recentemente pelo Brasil, vi a esperança nos olhos das pessoas. E também vi a angústia de quem está sofrendo com a volta da fome e do desemprego, a desnutrição, o abandono escolar, os direitos roubados aos trabalhadores, a destruição das políticas de inclusão social constitucionalmente garantidas e agora negadas na prática.

É para acabar com o sofrimento do povo que sou novamente candidato à Presidência da República.

Assumo esta missão porque tenho uma grande responsabilidade com o Brasil e porque os brasileiros têm o direito de votar livremente num projeto de país mais solidário, mais justo e soberano, perseverando no projeto de integração latino-americana.

Sou candidato porque acredito, sinceramente, que a Justiça Eleitoral manterá a coerência com seus precedentes de jurisprudência, desde 2002, não se curvando à chantagem da exceção só para ferir meu direito e o direito dos eleitores de votar em quem melhor os representa.˜

