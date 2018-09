Mourão culpa PT por ataque a Bolsonaro e dispara: "Os profissionais da violência somos nós"

O tom de ameaça como reação ao atentado contra Jair Bolsonaro começa a ficar eminente: o general Hamilton Mourão, vice do deputado do PSL, já afirmou que "tem certeza" que o suspeito é do PT; presidente do partido do militar, por sua vez, afirmou que "agora é guerra.

O ataque sofrido por Jair Bolsonaro (PSL) em Juiz de Fora (MG) na tarde desta quinta-feira (6) já vem gerando reações em tom de ameaça e que buscam associar o ocorrido à esquerda e ao PT.

O general Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro, por exemplo, afirmou em entrevista à revista Crusoé que "tem certeza" que o autor do ataque é do PT.

"Eu não acho, eu tenho certeza: o autor do atentado é do PT", afirmou. O tom de ameaça ficou mais explícito em outra declaração dada na mesma entrevista. "Se querem usar a violência, os profissionais da violência somos nós".

Na mesma linha foi Gustavo Bebianno, presidente do PSL, sigla de Bolsonaro. "Agora é guerra!", disse ao jornal Folha de S. Paulo.

Fórum apurou que Adelio Bispo de Oliveira, o homem que confessou ter atacado Bolsonaro, teria afirmado, ao ser detido, que cometeu o ato "a mando de Deus".Informações preliminares que circulam nas redes sociais dão conta de que ele teria sido filiado ao PSOL e ao PDT, mas os partidos ainda não confirmaram se a informação é verídica.

