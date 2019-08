O enorme crime do Brasil contra a humanidade

By Paul Craig Roberts Paul Craig Roberts

July 30, 2019 " Information Clearing House " - 30 de julho de 2019 " Information Clearing House " - The corrupt Brazilian government installed by Washington has decided to destroy the Amazon Rain Forest. O corrupto governo brasileiro instalado por Washington decidiu destruir a Floresta Amazônica. This will adversely affect the Earth's climate by eliminating a massive carbon sink. Isso afetará negativamente o clima da Terra ao eliminar um sumidouro maciço de carbono.

The beneficiaries of the destruction of the rain forest are the timber loggers who are buddies with Brazilian president Jair Bolsonaro, environmental minister Ricardo Salles, and farming lobbyist Tereza Cristina Dias. Os beneficiários da destruição da floresta tropical são os madeireiros, que são amigos do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, do ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e da lobista agrícola Tereza Cristina Dias.

One might have thought that the build-up of CO2 and the impact of carbon emissions in raising the temperature of Earth would result in more careful and responsible policies than one that destroys a unique ecological habitat that stabilizes the Earth's climate. Poder-se-ia pensar que o acúmulo de CO2 e o impacto das emissões de carbono no aumento da temperatura da Terra resultaria em políticas mais cuidadosas e responsáveis ​​do que uma que destrói um habitat ecológico único que estabiliza o clima da Terra. For no other reason than to maximize profits for timber loggers, the Amazon Rain Forest is to be destroyed. Por nenhuma outra razão além de maximizar os lucros para os madeireiros, a Floresta Amazônica deve ser destruída. This is unregulated international gangster capitalism at work. Isso é capitalismo gangster internacional não regulamentado no trabalho. Destroy the planet for everyone else so that a handful of gangsters can acquire fortunes. Destrua o planeta para todos os outros, para que um punhado de gângsteres possa adquirir fortunas.

We cannot expect any intelligence in a government where Dias dismisses global warming as "an international Marxist plot." Dias sounds like a parrot for the anti-global warming think tanks sponsored by the carbon energy lobby. Não podemos esperar nenhuma inteligência em um governo, onde Dias rejeite o aquecimento global como "uma conspiração marxista internacional". Dias soa como um papagaio para o think tank anti-aquecimento global patrocinado pelo lobby da energia de carbono. Anything that would constrain short-run profits regardless of their long-run costs is dismissed as a hoax or a communist plot. Qualquer coisa que restrinja os lucros de curto prazo, independentemente de seus custos de longo prazo, é descartada como uma fraude ou um plano comunista.

President Lula de Silva and his successor Dilma Rousseff attempted to run Brazil in the interests of a broader segment of the population than the robber-baron capitalists. O presidente Lula de Silva e sua sucessora Dilma Rousseff tentaram dirigir o Brasil no interesse de um segmento mais amplo da população do que os capitalistas ladrões-barões. In its unbridled form, capitalism is an exploitative mechanism that permits a few people to grab large profits in the near term by imposing massive external costs on the broader society and the environment. Em sua forma desenfreada, o capitalismo é um mecanismo de exploração que permite que algumas pessoas obtenham grandes lucros no curto prazo, impondo enormes custos externos à sociedade como um todo e ao meio ambiente. The more responsible policies of Lula and Rousseff enraged the Brazilian robber barons and their backers in Washington. As políticas mais responsáveis ​​de Lula e Rousseff enfureceram os barões ladrões brasileiros e seus apoiadores em Washington. Using the capitalist controlled press, Brazil's gangster capitalists demonized Lula and Rousseff. Usando a imprensa controlada pelo capitalismo, os capitalistas do gângster do Brasil demonizaram Lula e Dilma. They were accused of money laundering and "passive corruption." Eles foram acusados ​​de lavagem de dinheiro e "corrupção passiva". The most corrupt elements on the political scene framed them up on false charges. Os elementos mais corruptos da cena política os colocaram em falsas acusações. Lula was imprisoned and Rousseff was impeached and removed from office, thus turning the country back over to Washington and the corrupt Brazilian capitalists. Lula está preso e Rousseff foi cassada e afastada do cargo, voltando o país para Washington e para os corruptos capitalistas brasileiros. The idiot Brazilian population accepted this. A população brasileira idiotizada aceitou isso. The fools believed their enemies. Os tolos acreditavam em seus inimigos.

Currently, the rain forest is being destroyed at the rate of 3 football fields per minute. Atualmente, a floresta tropical está sendo destruída a uma taxa de 3 campos de futebol por minuto. The rain forest has already lost 17 percent of its tree cover. A floresta tropical já perdeu 17% de sua cobertura de árvores. Scientists report that when deforestation reaches 20 to 25 percent the rain forest converts to savanna and loses its ability to absorb carbon. Os cientistas relatam que quando o desmatamento chega a 20% até 25%, a floresta tropical se converte em savana e perde sua capacidade de absorver carbono. But the concerns expressed at Brazil's National Institute of Amazonian Research are not as important to Bolsonaro and his cronies as the profits temporarily gained by destroying the rain forest along with the many species dependant on the habitat of the rain forest. Mas as preocupações expressas no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia não são tão importantes para Bolsonaro e seus comparsas quanto os lucros obtidos temporariamente pela destruição da floresta tropical junto com as muitas espécies dependentes do habitat da floresta tropical.

The policies for which a small handful of Brazilian capitalist gangsters, backed by Washington, are responsible will have massive effects and impose massive costs on the rest of mankind. As políticas pelas quais um punhado de gângsteres capitalistas brasileiros, apoiados por Washington, são responsáveis e terão efeitos massivos e imporão custos enormes ao resto da humanidade. More melting of ice and release of methane, rising and more acidic oceans, drought, water stress, more intense storms all of which affect food production. Mais derretimento de gelo e liberação de metano, oceanos ascendentes e mais ácidos, seca, estresse hídrico, tempestades mais intensas que afetam a produção de alimentos. The extinction rates of species increase. As taxas de extinção de espécies aumentam. The external costs are many and massive. Os custos externos são muitos e maciços. The profits of the capitalists from plundering the Amazon rain forest will be exceeded a billion times over by the external costs imposed on the rest of the world by a handful of Brazilian political gangsters. Os lucros dos capitalistas de saquear a floresta amazônica serão superados um bilhão de vezes pelos custos externos impostos ao resto do mundo por um punhado de gângsteres políticos brasileiros.

What is happening right now in Brazil is a massive crime against humanity. O que está acontecendo agora no Brasil é um crime massivo contra a humanidade. It is such a massive crime that the countries on Earth should unite and give the corrupt gangster Brazilian government an ultimatum: É um crime tão massivo que os países da Terra devem se unir e dar um ultimato ao corrupto governo brasileiro : Stop the deforestation of the Amazon Rain Forest or be invaded and put on trial for crimes against humanity. Pare o desmatamento da Floresta Amazônica ou será invadido e levado a julgamento por crimes contra a humanidade. There is no greater crime than to make the Earth uninhabitable. Não há crime maior do que tornar a Terra inabitável. There is no better case for war than to protect the global climate and life on earth. Não há melhor argumento para a guerra do que proteger o clima global e a vida na Terra.

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. Dr. Paul Craig Roberts foi secretário assistente do Tesouro para Política Econômica e editor associado do Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. Foi colunista da Business Week, do Scripps Howard News Service e do Creators Syndicate. He has had many university appointments. Ele teve muitos compromissos universitários. His internet columns have attracted a worldwide following. Suas colunas na internet atraíram seguidores do mundo todo. Roberts' latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West , How America Was Lost , and The Neoconservative Threat to World Order . Os últimos livros de Roberts são O fracasso do capitalismo laissez-faire e a dissolução econômica do Ocidente , como a América foi perdida e a ameaça neoconservadora à ordem mundial . Donate and support Dr, Roberts Work. Doe e apoie o Dr. Roberts Work.

