Novo Relatório: A BAT Angola disponibiliza 26,629 empregos em Angola

12 Dezembro, Luanda: o impacto socioeconómico completo da British American Tobacco's em Angola foi apresentado detalhadamente em um relatório especial divulgado pela empresa, num evento realizado em Luanda.

O relatório inclui uma avaliação abrangente do impacto económico que mede a contribuição da empresa para a economia geral, além dos efeitos multiplicadores das suas operações.

O referido relatório mostra que a BAT Angola gerou um total de 26 629 empregos - equivalente a 0.3% do total da empregabilidade em Angola. Em média, cada emprego directo da BAT Angola cria 484 empregos adicionais em toda a economia em geral.

O relatório demonstra, ainda, que a empresa contribuiu com 0.1% para o PIB total de Angola e com 0.4% para a receita fiscal do Estado. A maior parte destas receitas fiscais apoia o Governo angolano no financiamento à educação, saúde e habitação. A contribuição da BAT Angola é suficiente para, por exemplo, financiar a construção de 2 720 casas de baixo custo a 1 659 205 KZ por casa, ou apoiar 9 402 professores com salário médio de 480.000 KZ, ou na construção de aproximadamente 68km de estrada.

Comentando o impacto socioeconómico positivo generalizado da empresa em Angola, o Director-Geral da BAT Angola, Thobani Dlodlo, afirmou: "Este relatório demonstra que a BAT Angola está a ter um impacto generalizado em uma variedade de sectores em toda a cadeia de abastecimento local e nacional, bem como sobre a economia nacional de Angola". As operações da BAT Angola na economia angolana sustentam importantes vínculos com a agricultura, indústria, hotéis/restauração/catering e serviços públicos. A BAT Angola compra directamente dos fornecedores locais de equipamentos e insumos de produção, e recorre aos serviços de provedores de transporte, telecomunicações e muitos outros serviços.

Participaram deste evento bancos, ministérios, associações comerciais e industriais, distribuidores e fornecedores da BAT Angola, entre outros. António Tiago Gomes, Secretário-Geral da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, comentou o relatório dizendo: "É claro que a BAT Angola é um dos principais contribuintes para o crescimento económico de Angola, apoiando na criação de empregos e contribuindo para os cofres do Estado". A BAT Angola contribui significativamente para uma economia mais ampla de Angola e população em geral e ao desenvolvimento global do país.

Os dados utilizados para compilar o relatório provêm de várias fontes, incluindo vendas e compras, relações entre produtores e consumidores na economia, bem como informações sobre todas as transferências e transações que ocorrem no processo de produção num país. Os dados colectados mostram como a renda gerada em toda a economia, impacta igualmente na actividade económica global, incluindo a renda familiar, o poder de compra e as receitas fiscais do Estado.