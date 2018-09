Ecologia Humana é tema do programa Cidadania e Meio Ambiente da Rádio 9 de Julho da igreja de São Paulo

O programa Cidadania e Meio Ambiente da Rádio 9 de Julho tem gente nova para compor o time de colaboradores, a professora de economia socioambiental e ati­vista Amyra El Kha­lili começou a partir do dia 11 de agosto, todos os sábados, a contribuir com comentários que permeiam o debate ambiental em todo o mundo.

Neste primeiro comentário o bate papo trilhou múltiplos caminhos. A professora e ativista esclareceu os conceitos da economia socioambiental apontando alternativas para uma mudança universal, além disso, sublinhou a crítica ao consumismo e a unificação global das ações de combate à degradação ambiental sinalizadas pelo Papa Francisco no documento Laudato Si.

Neste próximo sábado: O que é a ecologia humana?

Como o ser humano se relaciona com o meio ambiente e se dedica ao cuidado da Casa Comum é o bate- papo que vamos polarizar essa semana com a professora de economia socioambiental e ativista Amyra El Khalili no programa Cidadania e Meio Ambiente da Rádio 9 de Julho - a rádio da Igreja de São Paulo.

Rádio 9 de Julho: Programa Cidadania e Meio Ambiente

Vai ao ar: Sábado das 20:05 - 21:00

Apresentador: Larissa Freitas

Sinopse: O programa tem a preocupação de informar e discutir os principais fatos sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. E conta com a participação de convidados com experiência nos diversos temas discutidos no programa.

25/08/2018 - Fadados à extinção?

'Tudo foi redimido, mas nem tudo foi curado'. O bate papo da semana do programa Cidadania e Meio Ambiente com a professora de economia socioambiental e ativista Amyra El Khalili percorre esse caminho, a completude e o futuro da nossa Casa Comum. Como você tem se empenhado para cumprir esse compromisso?

Ouça o podcast em: https://soundcloud.com/site-radio9dejulho-com-br/fadados-a-extincao

18/08/2018 - Navegando pela ciência das relações: ecologia humana

Você sabia que o Cidadania e Meio Ambiente da Rádio 9 de Julho da Igreja de São Paulo está com colaboração nova?

Iniciamos no mês de agosto um projeto com a professora de economia socioambiental e ativista Amyra El Khalili. E neste terceiro sábado do mês (18/08) ela relatou sobre o papel da ecologia humana permeando pelos livros de Gênesis e o documento elaborado pelo Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da Casa Comum. Tudo isso diante de uma rica visão coparticipativa, não vai perder!

OUÇA o podcast em: https://soundcloud.com/site-radio9dejulho-com-br/cidadania-meio-ambiente-e-economia-socioambiental

11/08/2018 - Cidadania, Meio Ambiente e economia socioambiental

OUÇA o podcast em: http://radio9dejulho.com.br/multimidia/podcasts/cidadania-meio-ambiente-e-economia-socioambiental

Sobre a Rádio 9 de Julho

A Rádio 9 de Julho nasceu em 1953, dentro do contexto de preparação para as comemorações do 4º Centenário da cidade de São Paulo, no ano de 1954. No dia de seu nascimento, recebeu autorização temporária de funcionamento e conseguiu uma freqüência de 540 kHz para Ondas Médias e 49 metros para Ondas Curtas, com potência de 10 kw, o que permitia a cobertura de todo o Estado de São Paulo, a maioria dos Estados brasileiros e muitos países latino-americanos . Terminados os festejos, o Presidente da República em exercício, Café Filho, ofereceu as duas emissoras em OM e OC, para a Igreja, que através de seu arcebispo, Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta, aceitou prontamente. Para a obtenção de concessão foi criada a Sociedade Comercial Radio 9 de Julho Ltda composta pelo arcebispo, quatro bispos auxiliares e dois padres registrada na Junta Comercial com o nº 182.647, dia 29 de julho de 1955. A concessão para a Rádio 9 de Julho foi efetivada com o decreto nº 37.744, de 12 de agosto de 1955, assinado pelo presidente da República , Juscelino Kubitschek.

O primeiro endereço para a sua instalação foi localizado à Rua Wenceslau Brás, no Palacete do Carmo, no centro da cidade. O início das transmissões, ainda que em caráter experimental, ocorreu oficialmente no dia 2 de março de 1956. No dia 23 de maio de 1962, a sociedade comercial se transformou em Fundação Metropolitana Paulista, a mantenedora da rádio e do jornal O São Paulo, nascido a 25 de janeiro de 1956.

No ano de 1970, o Cardeal Agnelo Rossi abençoou e inaugurou as novas instalações dos estúdios da emissora na Rua Dr. Pinto Ferraz, 189, Vila Mariana, e confiou a administração dos trabalhos aos padres Paulinos, que permaneceram nesta atividade até o fechamento da emissora. O fechamento da Rádio 9 de Julho integra o conjunto de perseguições que a Igreja de São Paulo recebeu, durante a Ditadura Militar em nosso país, devido a firme postura de seu arcebispo, na época, D. Paulo Evaristo, cardeal Arns, na defesa dos direitos humanos e civis.

19 anos no ar

Após o retorno em 1999, a Rádio 9 de Julho comemora 19 anos no ar em 2018.

Hoje a Rádio 9 de Julho soma-se aos demais meios de comunicação da Igreja com uma programação em que se equilibram o anúncio do Evangelho, a formação, a informação e o entretenimento.

Atualmente, sob a presidência do arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal dom Odilo Pedro Scherer, direção do Dom Devair Araújo da Fonseca uma equipe de comunicadores, padres, religiosos e voluntários, sempre empenhada no serviço à comunicação.

O trabalho é reconhecido. A Rádio 9 de Julho conquistou pelo quarto ano consecutivo o maior premio de Rádio segundo os órgãos que respondem pela comunicação na Igreja (Signis, RCR, CNBB) .

Para acessar a rádio: a freqüência é de 1600 kHz com a potência de 10 kilowatts

No rádio: AM1600

Na internet: http://www.radio9dejulho.com.br/

Para celular android: Aplicativo Rádio 9 de Julho

Para celular Ios: Tunein Rádio

