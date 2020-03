Unidos pela causa

BUS assina a campanha Cuca de prevenção contra o Coronavírus.

25 Março 2020

A pandemia de Covid-19 que a grande maioria dos países está a viver só é combatida com um princípio muito básico - a prevenção e o distanciamento social. Com a chegada do vírus a Angola foi evidente, para a equipa BUS, que a CUCA - pela sua expressão e impacto social deveria assumir um papel activo e relevante, afirmando também o seu papel de responsabilidade social.

Em 4 dias foi criada e produzida uma campanha de prevenção, com uma mensagem simples e de percepção imediata: "para o Corona não me pegar, água e sabão, esfregar, esfregar". É uma campanha de reforço positivo, com um lado pedagógico, que apresenta as técnicas básicas para reduzir o risco de contágio.

A Marca reforça assim o seu posicionamento de União, estando junto dos angolanos que, desta vez, têm de se unir por uma causa maior - o combate ao Coronavirus - que só é possível com a participação de todos.

Pedro Diogo Vaz, CEO da BUS, afirma que "esta campanha de Cuca, pela sua simplicidade e eficácia da mensagem, poderá ajudar a salvar muitas vidas. É um desafio que nos engrandece também enquanto seres humanos. Acreditamos que o refrão do Jingle, de fácil compreensão, fará toda a diferença nesta fase de prevenção do contágio."

A campanha inclui TV, Rádio, Outdoor e digital.

Filme TV: https://youtu.be/cOUE