'Resposta dos EUA ao Coronavius Tem Sido Chocante': Chomsky

O coronavírus espalha-se dramaticamente nos EUA, agora epicentro mundial em casos confirmados de contágio. Noam Chomsky conversou exclusivamente com Edu Montesanti sobre a trágica resposta do regime Trump a um dos piores males da história contemporânea.



"Sob o dogma neoliberal, seu papel é subsidiar o poder privado, não interferir nele", disse Chomsky, o comentarista mais renomado do mundo e autor de inúmeros livros.



Noam Chomsky é considerado "O Pai da Linguística Moderna", importante personalidade na filosofia analítica, e um dos fundadores da ciência cognitiva.

Edu Montesanti: Professor Doutor Noam Chomsky, eu adoraria poder encontrar palavras para expressar minha gratidão e profunda honra por tê-lo, uma vez mais, em minhas publicações. Qual sua visão sobre a resposta do regime de Washington à disseminação do coronavírus?



Noam Chomsky: A resposta dos EUA tem sido chocante. Já se sabia há anos que era provável uma pandemia.





Por que a indústria farmacêutica não forneceu medicamentos antes desta disseminação descontrolada do vírus?



As empresas farmacêuticas não estavam interessadas em se preparar: não gera lucro.





Nenhum governo nunca fez nada para interferir...



O governo não pode intervir: sob o dogma neoliberal, seu papel é subsidiar o poder privado, não interferir nele.





Que dizer de Trumo, em comparação aos anteriores governos neste sentido?



Trump piorou esmagando todas as defesas, eliminando a divisão da pandemia e reduzindo o financiamento médico.





O regime de Trump está culpando a China pela disseminação do coronavírus. Sua opinião, por favor, professor doutor Noam Chomsky.



A China notificou a Organização Mundial da Saúde no início de janeiro que casos inexplicáveis de pneumonia na província de Wuhan foram atribuídos a um novo coronavírus e compartilhou sua sequência genética para os países usarem no desenvolvimento de kits de diagnóstico específicos.





Qual foi, então, a resposta do Ocidente, especialmente a de Washington?



O Ocidente ignorou tudo isso, Trump acima de tudo, tanto que agora os EUA são o único país importante que não pode sequer fornecer dados sobre a propagação do COVID-19, por causa da falta abisma de testes.





Então, posso entender que o senhor acredita, como eu, que o número de infectados por coronavírus é bem maior que o divulgado pelo regime de Trump.



Voce está certo.

