Arrancou a 8ª Edição da Superbrands Angola

PROFISSIONAIS DAS MARCAS

A POSTOS PARA NOVA EDIÇÃO 2020

A Superbrands, organização internacional independente que se dedica à identificação e promoção de Marcas de Excelência em 89 países, apresentou os membros do Conselho Superbrands Angola 2020 para o arranque da sua 8ª edição no mercado nacional.

Como preconiza a metodologia Superbrands, o Conselho de 2020 é marcado pela diversidade. As personalidades que integram o Conselho são profissionais das áreas de comunicação e marketing, com funções de primeira linha de empresas, de agências e de meios de comunicação social.

O Conselho Superbrands Angola integra os seguintes profissionais na edição de 2020:

Amílcar da Costa - Director de Comunicação e Relações Públicas, Pumangol Cabingano Manuel - Subdirector de Conteúdos Institucionais, TPA Dalmo Silva - Director de Marketing - Movicel Domingos da Silva - Gestor de Marca, Unique Beverages Eduardo Lobato - Director de Marketing, NCR Angola Filipa Calandula - Directora de Serviço a Clientes, Espaços

João Boavida - Marketing Deployment Manager, British American Tobacco João Carlos Coelho - CEO - Sociedade Industrial de Papel de Angola Kátia dos Passos - Directora de Marketing, Banco Económico Manuel Pinto de Andrade - CEO, Noboru Brands Marco Pereira - Director Executivo, Top Brands Angola Maria João Abreu - Category Manager, Nestlé Nelson Abreu - Director Geral, Valinho Rute Saraiva - Directora Geral, Assertys Pedro Tavares - CEO, Nuvibrands

A eleição das Superbrands - Marcas de Excelência - é obtida de forma totalmente idónea, independente e transparente, em duas fases: numa primeira, através de um Estudo ao Consumidor desenvolvida por uma empresa de estudos de Mercado e, seguidamente, o Conselho Superbrands, classifica através de uma visão profissional, as Marcas mais valorizadas pelo Consumidor.

Pedro Diogo Vaz, Senior Partner da Superbrands, destaca que "o sucesso do projecto Superbrands é também fruto da diversidade e idoneidade dos profissionais que marcam presença no Conselho, permitindo uma crescente afirmação da credibilidade do processo de avaliação e seleção das Marcas de Excelência. Para a edição de 2020 decidimos seguir o mesmo modelo de seleção de profissionais, aportando uma visão 360º de todo este grande mundo das Marcas".

Este ano a Superbrands fará ainda o lançamento de duas grandes iniciativas, a Brands Academy e o programa televisivo Supermarcas, que são uma novidade para o mercado.

A Brands Academy assumir-se-á como uma plataforma de enriquecimento de conhecimento para equipas e profissionais que pretendem desenvolver skills específicos nos temas das Marcas, do Marketing e da Comunicação.

2020 será também o ano da estreia do programa Supermarcas, desenvolvido em conjunto com a TPA, que será o primeiro programa angolano sobre Marcas, Publicidade e Marketing, que proporcionará uma visão mais abrangente sobre como funciona o mundo das Marcas e o seu impacto no plano social e económico.

Para mais informações, contactar por favor:

Pedro Diogo Vaz | pdvaz@superbrands.co.ao | +244 923 084 219

Sara Coelho | scoelho@superbrands.co.ao | +244 943 258 184

Sobre a Superbrands

A Superbrands® é uma organização internacional independente que se dedica à identificação e promoção de Marcas de Excelência em 89 países. Os critérios de seleção são similares entre as regiões, sendo objetivo do programa identificar as Marcas que, em cada mercado, estão a atuar acima e para lá das concorrentes na sua área de atuação. Em Portugal, a organização tem distinguido as Marcas presentes no mercado, com base num estudo junto do Consumidor e na opinião do Conselho das Superbrands.