Pity the Nation: Gasto de Guerra está falindo na América

de JOHN W. WHITEHEAD

"Piedade a nação cujo povo é ovelha

E cujos pastores os enganam

Piedade a nação cujos líderes são mentirosos

Cujos sábios são silenciados

E cujos fanáticos assombram as ondas de rádio

Piedade a nação que não levanta sua voz

Exceto para louvar conquistadores

E aclamar o valentão como herói

E tem como objetivo governar o mundo

Pela força e pela tortura ...

Piedade da nação, oh pena do povo que permitem que seus direitos corram e suas liberdades para serem lavadas ...

-Lawrence Ferlinghetti, poeta

Os gastos de guerra estão levando a América à falência.

Nossa nação está sendo atacada por um complexo industrial militar que é sustentado por aproveitadores de guerra, políticos corruptos e governos estrangeiros.

A América tem muito a oferecer - criatividade, engenhosidade, vastos recursos naturais, uma herança rica, uma população maravilhosamente diversa, uma fundação de liberdade inigualável em qualquer lugar do mundo e oportunidades em abundância - e ainda assim nosso direito de nascimento está sendo vendido políticos famintos por poder, empreiteiros militares gananciosos e falcões de guerra sanguinários podem obter um lucro considerável às nossas custas.

Não se iluda pensando que os seus dólares de impostos suados estão sendo usados ​​para segurança nacional e necessidades militares urgentes.

É tudo um truque.

Você sabe o que acontece com os impostos que sobraram no final do ano fiscal do governo? Agências do governo - incluindo o Departamento de Defesa - fazem uma série de gastos do tipo "use ou perca" para justificar a solicitação de dinheiro no próximo ano fiscal.

Também não estamos falando de troco.

Estamos falando de US $ 97 bilhões em gastos desnecessários .

De acordo com um relatório investigativo da Open the Government, entre os itens comprados durante o último mês do ano fiscal, quando as agências governamentais se desfizeram para se livrar desses fundos "use ou perca": Wexford Leather club chair ($ 9.241) louça de mesa (US $ 53.004), álcool (US $ 308.994), carrinhos de golfe (US $ 673.471), equipamentos musicais como pianos, tubas e trombones (US $ 1,7 milhão), cauda de lagosta e caranguejo (US $ 4,6 milhões) , iPhones e iPads (US $ 7,7 milhões) e equipamentos de recreação (US $ 9,8 milhões).

Tanto para drenar o pântano .

Qualquer um que sugira que as forças armadas precisam de maisdinheiro é criminosamente ignorante ou igualmente corrupto, porque as forças armadas não estão sofrendo com a falta de financiamento - estão sofrendo com a falta de supervisão adequada.

Onde o presidente Trump se encaixa nesse cenário, você decide.

Trump pode se tornar, como advertiu o analista de política Stan Collender, " o maior presidente do déficit e da dívida de todos os tempos ".

Fique tranqüilo, no entanto, que se Trump conseguir o que quiser - na quantia de US $ 4,7 trilhões que aumenta a dívida do país para credores estrangeiros, adiciona US $ 750 bilhões ao orçamento militare dobra o crescimento da dívida que Trump prometeu apagar - os aproveitadores de guerra (e os bancos estrangeiros que "possuem" nossa dívida) estarão arrecadando uma fortuna enquanto os Estados Unidos vão à falência.

Isso é matemática básica, e os números simplesmente não se somam.

No estado atual, o governo dos EUA está operando negativamente em todas as frentes: está gastando muito mais do que ganha (e recebe dos contribuintes americanos) e está tomando empréstimos pesados ​​( de governos estrangeiros e da Previdência Social ) para manter o governo operar e continuar financiando suas intermináveis ​​guerras no exterior .

Certamente, nada sobre a maneira como o governo financia seus fundos coloca as necessidades da América em primeiro lugar.

O sistema educacional do país é patético (os jovens não estão aprendendo nada sobre suas liberdades ou seu governo). A infraestrutura é antiquada e está ficando mais desatualizada a cada dia. O sistema de saúde é superfaturado e inacessível para aqueles que mais precisam. A economia supostamente robusta é desmentida pelos relatórios diários de empresas que fecham lojas e declaram falência. E o nosso chamado governo representativo é uma farsa.

Se esta é uma fórmula para tornar a América ótima novamente, não está funcionando.

A Casa Branca quer que os contribuintes aceitem que a única maneira de reduzir o déficit inflacionário do país é cortando os programas de "direito", como a Previdência Social e o Medicare, mas a verdade econômica é que no final das contas é o complexo industrial militar. - e não os doentes, os idosos ou os pobres - isso está levando a América à bancarrota.

Nós nos tornamos uma nação devedora , e o governo está nos afundando cada vez mais em dívidas a cada dia que permite que o complexo industrial militar dê as ordens.

Simplificando, o governo não pode se dar ao luxo de manter seu império militar super-estendido.

"O dinheiro é o novo gorila de 800 libras ", observou um alto funcionário do governo envolvido no Afeganistão. "Isso desloca o debate de 'A estratégia está funcionando?' para "Podemos pagar isso?" E quando você vê dessa forma, o escopo da missão que temos agora é muito, muito menos defensável. "Ou, como comentou um comentarista:" Encerrar o futuro do nosso país não deve ser confundido com a defesa dele ".

Para ser claro, os gastos de defesa do governo dos EUA são apenas uma coisa e uma coisa: estabelecer e manter um império militar global.

Embora os EUA constituam apenas 5% da população mundial, os EUA detêm quase 50% do total das despesas militares do mundo , gastando mais com as forças armadas do que com as 19 maiores nações gastadoras juntas.

Na verdade, o Pentágono gasta mais com a guerra do que todos os 50 estados juntos gastam em saúde, educação, bem-estar e segurança.

O complexo militar-industrial americano erigiu um império insuperável na história em sua amplitude e abrangência, dedicado a conduzir uma guerra perpétua por toda a Terra.

Desde 2001, o governo dos EUA gastou mais de US $ 4,7 trilhões em guerras intermináveis .

Tendo sido cooptado por empreiteiros de defesa gananciosos, políticos corruptos e funcionários incompetentes do governo, o crescente império militar dos Estados Unidos está sangrando o país a uma taxa de mais de US $ 32 milhões por hora .

Na verdade, o governo dos EUA gastou mais dinheiro a cada cinco segundos no Iraque do que o americano médio ganha em um ano.

Depois, há o custo de manutenção e de pessoal das mais de 1000 bases militares dos EUA espalhadas pelo mundo e policiando o mundo com 1,3 milhão de soldados dos EUA estacionados em 177 países (mais de 70% dos países do mundo).

Espera-se que guerras futuras e exercícios militares em todo o mundo aumentem o faturamento total para cima de US $ 12 trilhões até 2053 .

O governo dos EUA está gastando dinheiro que não tem em um império militar que não pode pagar.

Como o jornalista investigativo Uri Friedman coloca, há mais de 15 anos, os Estados Unidos têm combatido o terrorismo com um cartão de crédito , "essencialmente financiando as guerras com dívidas, na forma de compras de títulos do Tesouro dos EUA por entidades americanas como fundos de pensão e governos estaduais e locais, e por países como a China eo Japão. "

A guerra não é barata, mas se torna escandalosamente cara quando se considera a incompetência, a fraude e os empreiteiros gananciosos do governo .

Como a nação relata :

Por décadas, os líderes e contadores do Departamento de Defesa têm cometido uma fraude contábil gigantesca e inconstitucional, cozinhando deliberadamente os livros para enganar o Congresso e elevar cada vez mais os orçamentos do Departamento de Defesa, independentemente da necessidade militar. O DoD tem literalmente inventado números em seus relatórios financeiros anuais para o Congresso - representando trilhões de dólares em transações aparentemente inexistentes - sabendo que o Congresso contaria com esses relatórios enganosos ao decidir quanto dinheiro doar o Departamento de Defesa no ano seguinte.

Por exemplo, uma empresa de contabilidade líder concluiu que uma das maiores agências do Pentágono " não pode contabilizar centenas de milhões de dólares em gastos ".

Infelizmente, a perspectiva não é muito melhor para os gastos que podem ser rastreados.

Uma auditoria do governo revelou que a empresa de defesa Boeing tem sobrecarregado maciçamente os contribuintes em troca de peças mundanas, resultando em dezenas de milhões de dólares em gastos excessivos. Como o relatório observou, o contribuinte americano pagou :

US $ 71 para um alfinete de metal que deve custar apenas 4 centavos; $ 644.75 por uma pequena engrenagem menor do que um centavo que é vendido por $ 12.51: mais de 5.100% de aumento no preço. US $ 1.678,61 por outra parte pequena, também menor que um centavo, que poderia ter sido comprada dentro do DoD por US $ 7,71: um aumento de 21.000%. U $ 71,01 por um pino de metal reto e fino que o DoD tinha em mãos, não utilizado por dezenas de milhares, por 4 centavos: um aumento de mais de 177.000 por cento.

O fato de o preço da grilagem ter se tornado uma forma aceita de corrupção dentro do império militar americano é uma triste declaração sobre o pouco controle que "nós o povo" temos sobre nosso governo em fuga.

Lembre-se, isso não é apenas um comportamento corrupto. É um comportamento mortal e imoral.

O governo dos EUA não está tornando o mundo mais seguro. Está tornando o mundo mais perigoso. Estima-se que os militares dos EUA lançem uma bomba em algum lugar do mundo a cada 12 minutos . Desde o 11 de setembro, o governo dos Estados Unidos contribuiu diretamente para as mortes de cerca de 500 mil pessoas. Cada uma dessas mortes foi paga com fundos dos contribuintes.

O governo dos EUA não está tornando a América mais segura. Está expondo os cidadãos americanos a níveis alarmantes de blowback, um termo da CIA que se refere às consequências não intencionais das atividades internacionais do governo dos EUA. Chalmers Johnson, um ex-consultor da CIA, alertou repetidamente que o uso de suas forças armadas pelos Estados Unidos para obter poder sobre a economia global resultaria em um retorno devastador .

Aqueles que comandam o governo - aqueles que impulsionam a agenda do complexo industrial militar - aqueles que cometem uma matança ao envolver os EUA em guerras estrangeiras - não deram atenção à advertência de Johnson.

O governo dos EUA não está tornando os cidadãos americanos mais seguros . As repercussões do império militar dos EUA foram mortais, não apenas para os homens, mulheres e crianças inocentes mortos por ataques de drones no exterior, mas também para aqueles aqui nos Estados Unidos.

Os ataques de 11 de setembro foram blowback. O bombardeio da Maratona de Boston foi um blowback. A tentativa de um bombardeiro da Times Square foi um blowback. O atirador de Fort Hood, major do Exército dos Estados Unidos, foi um blowback.

A transformação da América em um campo de batalha é um blowback.

Toda essa carnificina está sendo realizada com o total apoio do povo americano, ou pelo menos com a procuração que é nosso dinheiro do contribuinte.

O governo está desestabilizando a economia, destruindo a infra - estrutura nacional por negligência e falta de recursos, e transformando dólares dos contribuintes em dinheiro de sangue com suas guerras intermináveis, ataques com drones e aumento do número de mortos.

Como Martin Luther King Jr. reconheceu, sob um império militar, a guerra e sua especulação sempre terão precedência sobre as necessidades humanas básicas das pessoas.

Da mesma forma, o presidente Dwight Eisenhower nos alertou para não permitir que a máquina de guerra, movida pelo lucro, ponha em risco nossas liberdades ou processos democráticos.

"Toda arma que é feita, todo navio de guerra lançado, todo foguete disparado significa, no sentido final, um roubo daqueles que têm fome e não são alimentados, aqueles que são frios e não estão vestidos. Este mundo em armas não está gastando dinheiro sozinho. É gastar o suor de seus trabalhadores, o gênio de seus cientistas, as esperanças de seus filhos. O custo de um bombardeiro pesado moderno é o seguinte: uma moderna escola de tijolos em mais de 30 cidades. São duas usinas elétricas, cada uma servindo uma cidade de 60.000 habitantes. São dois hospitais finos e totalmente equipados. São cerca de cinquenta milhas de pavimento de concreto. Pagamos por um único avião de combate com meio milhão de alqueires de trigo. Pagamos por um único destróier com novas casas que poderiam abrigar mais de 8.000 pessoas.Esta é, repito, o melhor modo de vida a ser encontrado na estrada que o mundo vem tomando. Este não é um modo de vida, em nenhum sentido verdadeiro. Sob a nuvem da guerra ameaçadora, é a humanidade pendurada em uma cruz de ferro. [...] Não há outra maneira de viver o mundo? "

Nós falhamos em dar atenção ao aviso de Eisenhower.

A fusão ilícita da indústria de armamentos e do governo que Eisenhower alertou contra passou a representar talvez a maior ameaça à nação hoje.

Não é sustentável, claro.

Eventualmente, inevitavelmente, os impérios militares caem e fracassam, espalhando-se muito e gastando até a morte.

Aconteceu em Roma. Está acontecendo de novo.

O império da América já está em colapso.

Já estamos presenciando um colapso da sociedade em praticamente todas as frentes e o governo está pronto.

Por anos, o governo tem trabalhado com os militares para se preparar para a agitação civil generalizada provocada pelo "colapso econômico, perda de ordem política e legal, resistência doméstica proposital ou insurgência, emergências generalizadas de saúde pública e desastres naturais e humanos catastróficos. "

Há anos, o governo alerta contra os perigos do terrorismo doméstico, erigindo sistemas de vigilância para monitorar seus próprios cidadãos, criando sistemas de classificação para rotular quaisquer pontos de vista que desafiem o status quo como extremistas e treinando agências de aplicação da lei para igualar qualquer um que possua anti -Governo vistas como um terrorista doméstico.

Estamos nos aproximando da massa crítica.

Enquanto "nós, o povo" continuarmos a permitir que o governo troque suas dispendiosas, sem sentido e intermináveis ​​guerras no exterior, a pátria americana continuará a sofrer: nossas estradas desmoronarão, nossas pontes falharão, nossas escolas cairão em desuso, nossa a água potável se tornará intragável, nossas comunidades se desestabilizarão, nossa economia se enfraquecerá, o crime aumentará e nossas liberdades serão prejudicadas.

Então, quem nos salvará?

Como deixo claro em meu livro Battlefield America: A guerra contra o povo americano , é melhor começarmos a nos salvar: um a um, vizinho a vizinho, através de esforços de base, empurrando de volta o estado policial onde ele mais conta. em nossas comunidades, em primeiro lugar, e segurando firmemente o que nos une e não permitindo que a política e outras não-realidades fabricadas nos separem.

Começa hoje. Comece agora. Faça sua parte.

Literalmente e figurativamente, o dólar começa e termina com "nós, o povo".

John W. Whitehead é o presidente do The Rutherford Institute e autor de Battlefield America: A Guerra contra o Povo Americano .



Tradução: blowback - contragolpe

Publicado no COUNTERPUCH e traduzido do inglês para o português por blow-back (contragolpe).

