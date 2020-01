Presidenta da Telesul responde às ameaças da direita venezuelana

Caracas, (Prensa Latina) A presidenta do canal multinacional Telesul, Patricia Villegas, respondeu nesta segunda (13) na rede social Twitter às ameaças do deputado opositor Juan Guaidó, a respeito de retirar do ar o sinal dessa emissora.

Villegas escreveu em sua conta, 'o deputado fala do que não sabe e claramente não entende. O seu são as fotos na fronteira com os Rastrojos e como salta grades. Nós, seguimos! #VivateleSUR'.

Enquanto as etiquetas #VivaTeleSUR #YotambiensoyTelesur começaram a fazer-se tendência nessa plataforma e outras redes sociais em resposta dos internautas às declarações de Guaidó na rede social.

Como parte de uma nova manobra midiática o ex-presidente da Assembleia Nacional em desacato anunciou que iniciaria 'um processo de reordenação e resgate de Telesul para pôr ao serviço da verdade'.

Nos últimos dias a direita opositora intensificou seus ataques contra jornalistas e comunicadores, chegando inclusive a agressões, o qual denunciou o Partido Socialista Unido de Venezuela e outras instâncias governamentais.

Entre as jornalistas agredida e ameaçada encontra-se a Madeleín García, correspondente da Telesul nesta nação, cujo caso foi exposto na passada semana na Comissão de Comunicação e Informação da Assembleia Nacional Constituinte.

A constituinte Tania Díaz, que preside a comissão assegurou então que essa instância acompanhará as denúncias de agressões na contramão de jornalistas perpetradas por deputados da direita.

Telesul é um canal de televisão multiestatal de notícias com sede central na cidade de Caracas fundado em janeiro de 2005.

Desde sua criação converteu-se em uma alternativa informativa para os povos da América e todos aqueles silenciados pelas grandes multinacionais.

Por seu apego à verdade, o compromisso e profissionalidade de seus trabalhadores, o canal tem recebido vários prêmios e reconhecimentos.

http://www.patrialatina.com.br/presidenta-da-telesul-responde-as-ameacas-da-direita-venezuelana/