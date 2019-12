Campanha CUCA reforça a união do povo angolano

● "Somos União" incentiva a partilha, união e moderação





A Marca Cuca lançou a sua mais recente campanha de comunicação, "Somos União". Esta nova campanha reforça a mensagem de que a cerveja Cuca une os angolanos, une as suas tradições, as regiões e os costumes.



Depois do sucesso que foi a campanha anterior, "Somos Futebol. Somos Cuca", a Marca volta a comunicar com os seus consumidores, numa campanha com imagens e discursos que inspiram a união e a partilha. Sendo a CUCA uma marca que representa a diversidade de Angola, o objectivo desta campanha é deixar a mensagem de que é a Marca de todos e que une todos nas suas diferenças.



A cerveja Cuca tornou-se, sem sombra de dúvidas, próxima de todos os angolanos, consumida transversalmente por todas as idades, géneros e classes nas mais variadas ocasiões, quer seja com a família, amigos e vizinhos.



A Marca é reconhecida pela sua qualidade e inovação, contribuindo para o desenvolvimento e economia de Angola. E por ser a Marca dos angolanos, independentemente de onde estejam, pretende continuar a reforçar a qualidade da partilha, união e principalmente o consumo moderado e responsável.



Para Rita Vilas-Boas, Directora de Marketing Estratégico do Grupo Castel Angola, esta campanha traz consigo uma nova expressão de significado amplo e que traduz em si mesmo a união, a partilha e o laço comum de um povo. Um conceito ao qual os angolanos não vão ficar indiferentes, porque faz parte da sua personalidade e que com certeza vão adoptar no seu dia-a-dia.



A forte mensagem que acompanha a campanha traduz os valores da Marca que são comuns ao povo angolano.



Somos união

Somos família de sangue e família de coração

Somos Norte e somos Sul

E tudo o que aproxima

Somos novos e anciãos

Os que estão longe e os que estão perto

Musseques e aldeias

Somos cada tradição que nos liga

Somos ritmo, samacaca e graffiti

Somos as emoções que nos juntam

Vitórias e conquistas

E somos tudo o que quisermos...

Somos Cuca



ELIANE NGANDU