Vídeo: O mito da Petrobras quebrada

por felipecoutinho21

A Petrobras está quebrada. Mito ou realidade? Mito.

A Petrobras continua sendo a maior e mais importante empresa do País.

Embora ela tenha sido vítima de corrupção, sempre esteve muito longe do risco de falência. A estatal é uma grande geradora de caixa. Entre 2012 e 2017, se manteve estável entre 25 e 27 bilhões de dólares por ano. Também nesse período manteve enormes reservas de caixa, entre 13,5 e 25 bilhões de dólares. Superiores às multinacionais estrangeiras.

A capacidade de honrar compromissos de curto prazo sempre foi evidenciada pelo índice de liquidez corrente superior a 1,5.

A dívida da Petrobras é proporcional às reservas em desenvolvimento do pré-sal, aos investimentos de mais de US$ 250 bilhões, de 2009 a 2014, e perfeitamente administrável para a companhia. Porém fake news veiculadas por deformadores de opinião que atendem a interesses antinacionais querem fazer a população acreditar que o melhor caminho é a privatização e a entrega do pré-sal aos estrangeiros.

A AEPET (Associação dos Engenheiros da Petrobras), em defesa da Petrobras, desmonta essa rede de mentiras, trazendo a verdade por meio de números e fatos.

Saiba mais assistindo ao vídeo:

"O mito da Petrobras quebrada"