Mais 300 trabalhadores da Autoeuropa passam a efectivos

No seguimento da proposta enviada pela Comissão de Trabalhadores, 300 trabalhadores da Autoeuropa vão passar a efectivos a 1 de Dezembro. A fábrica de Palmela lidera o ranking da Volkswagen.

O processo de integração de contratados nos quadros da Autoeuropa, no seguimento da luta dos trabalhadores, vem-se fazendo há cerca de dois anos. Em 2019, notícias vindas a público em Julho, dando conta de que a empresa tinha assegurado no primeiro semestre o seu segundo melhor ano de sempre, foram o pretexto ideal para a Comissão de Trabalhadores (CT) seguir com a reivindicação.

«Aquilo que nós dissemos à empresa é que tinham condições para fazer reflectir isso nos trabalhadores, nomeadamente passar mais funcionários para o quadro da Autoeuropa e atribuir um prémio monetário a todos os trabalhadores como forma de reconhecimento», afirmou José Carlos Silva, da CT da Autoeuropa, em declarações ao AbrilAbril.

A primeira reivindicação será concretizada a partir de 1 de Dezembro, data em que mais 300 contratados passam a efectivos. Com estes, lembra José Carlos Silva, são 850, em cerca de dois anos, que passam para os quadros da empresa. Em relação ao prémio, revela que, segundo informação avançada pelos responsáveis da empresa, a resposta pode chegar no final do ano.

A Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal/CGTP-IN) revelou esta segunda-feira que a Autoeuropa está em primeiro lugar no ranking das fábricas da Volkswagen e que o feito «deve servir para mais do que propaganda».

A fábrica portuguesa do Grupo Volkswagen produziu um total de 140 mil veículos entre Janeiro e Junho, um valor 21% superior ao alcançado no mesmo período do ano passado. O actual recorde de produção da fábrica de Palmela foi alcançado em 2018, com um total de 221 mil unidades produzidas. Os números alcançados este ano, em apenas seis meses, levam a concluir que haja novo recorde em 2019.

