Governo venezuelano desarticula tentativa de golpe de Estado

Caracas, AVN

O vice-presidente setorial de Comunicação, Turismo e Cultura, Jorge Rodríguez, informou sobre a desarticulação de um reduzido grupo de efetivos militares que se posicionaram no "Distribuidor Altamira, leste de Caracas, com a pretensão de promover um golpe de Estado contra o governo constitucional do presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro.

"Informamos ao povo da Venezuela que neste momento estamos enfrentando e desativando um reduzido grupo de efetivos militares traidores que se posicionaram no Distribuidor Altamira para promover um golpe de Estado contra a Constituição e a paz da República", disse Rodríguez através do Twitter.

Em outra mensagem, o também ministro da Informação e Constituição, afirmou que esta tentativa golpista é promovida pela extrema-direita que vem executando e anunciando uma agenda de ações violentas, e por isso Rodríguez alertou o povo a estar atento para preservar a paz.

"A esta tentativa está a ultra-direita golpista e assassina, que anunciou sua agenda violenta há meses. Chamamos o povo a manter-se em alerta máxima para, junto à gloriosa Força Armada Nacional Bolivariana, derrotar a tentativa de golpe e preservar a Paz. Venceremos", publicou Jorge Rodríguez.

Foto: Prensa Miraflores / Arquivo

http://www.patrialatina.com.br/governo-venezuelano-desarticula-tentativa-de-golpe-de-estado-2/