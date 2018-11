Quebrada, Argentina terá empréstimo de US$ 950 mi do Banco Mundial

O país enfrenta uma forte inflação, que nos primeiros oito meses deste ano acumulou uma alta de 24,3%

O Banco Mundial aprovou nesta quinta-feira (01/11) um empréstimo de 950 milhões de dólares para a Argentina. A soma visa ajudar o país a enfrentar as dificuldades econômicas e a reforçar a proteção social dos cidadãos mais vulneráveis.

"Esse apoio à Argentina especialmente focado nos setores mais vulneráveis vem num momento crucial para nosso país e é um claro sinal de confiança", afirmou o Ministro das Finanças argentino, Nicolas Dujovne.

Segundo o órgão multilateral, o primeiro empréstimo de 500 milhões de dólares será aplicado para cobrir parte das despesas orçamentárias do país. O segundo volume de 450 milhões de dólares financiará um projeto de proteção a crianças e adolescentes, que não estão incluídos em programas de subsídios familiares.

"Esse empréstimo ajudará a proteger as famílias mais necessitadas de cair na pobreza, enquanto se estabelecem as bases para impulsionar o crescimento econômico inclusivo e sustentável", afirmou Jorge Familiar, vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e Caribe.

Depois que a terceira maior economia da América Latina entrou em recessão, a Argentina tem estado no centro de turbulência dos mercados emergentes. O país enfrenta uma forte inflação, que nos primeiros oito meses deste ano acumulou uma alta de 24,3%.

Além da inflação, a Argentina enfrenta ainda uma crise cambial que já levou a uma depreciação do peso em cerca de 50% face ao dólar desde o início do ano. Para tentar estabilizar a economia, o país recorreu a empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI).

