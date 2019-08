Colapso da América: uma economia baseada na pilhagem

By Paul Craig Roberts

August 01, 2019 " Information Clearing House " - 01 de agosto de 2019 " Information Clearing House " - Capitalists have claimed responsibility for America's past economic success. Os capitalistas reivindicaram a responsabilidade pelo sucesso econômico passado dos EUA. Let's begin by setting the record straight. Vamos começar estabelecendo o registro corretamente. American success had little to do with capitalism. O sucesso americano teve pouco a ver com o capitalismo. This is not to say that the US would have had more success with something like Soviet central planning. Isso não quer dizer que os EUA teriam mais sucesso com algo como o planejamento central soviético.

Prior to 1900 when the frontier was closed, America's success was a multi-century long success based on the plunder of a pristine environment and abundant natural resources. Antes de 1900, quando a fronteira foi fechada, o sucesso da América foi um sucesso de vários séculos baseado no saque de um ambiente intocado e recursos naturais abundantes. Individuals and companies were capitalized simply by occupying the land and using the resources present. Indivíduos e empresas foram capitalizados simplesmente ocupando a terra e usando os recursos presentes.

As the population grew and resources were depleted, the per capita resource endowment declined. À medida que a população cresceu e os recursos foram esgotados, a dotação de recursos per capita declinou.

America got a second wind from World War I, which devastated European powers and permitted the emergence of the US as a budding world power. A América recebeu um segundo fôlego da Primeira Guerra Mundial, que devastou as potências européias e permitiu o surgimento dos Estados Unidos como uma potência mundial emergente. World War II finished off Europe and put economic and financial supremacy in Washington's hands. A Segunda Guerra Mundial acabou com a Europa e colocou a supremacia econômica e financeira nas mãos de Washington. The US dollar seized the world reserve currency role from the British pound, enabling the US to pay its bills by printing money. O dólar dos EUA assumiu o papel de moeda de reserva mundial da libra britânica, permitindo que os EUA pagassem suas contas imprimindo dinheiro. The world currency role of the dollar, more than nuclear weapons, has been the source of American power. O papel da moeda mundial do dólar, mais do que as armas nucleares, tem sido a fonte do poder americano. Russia has equal or greater nuclear weapons power, but it is the dollar not the ruble that is the currency in which international payments are settled. A Rússia tem poder de armas nucleares igual ou maior, mas é o dólar e não o rublo que é a moeda em que os pagamentos internacionais são liquidados.

The world currency role made the US the financial hegemon. O papel da moeda mundial fez dos EUA a hegemonia financeira. This power together with the IMF and Este poder em conjunto com o FMI e World Bank enabled the US to plunder foreign resources the way vanishing American resources had been plundered. O Banco Mundial permitiu que os EUA saqueassem recursos estrangeiros da mesma forma que os recursos americanos que haviam desaparecido haviam sido saqueados.

We can conclude that plunder of natural resources and the ability to externalize much of the cost have been major contributors right through the present day to the success of American capitalism. Podemos concluir que a pilhagem de recursos naturais e a capacidade de externalizar grande parte do custo têm sido grandes contribuintes, até os dias atuais, para o sucesso do capitalismo americano. Michael Hudson has described the plunder process in his many books and articles (for example, http://www.unz.com/mhudson/us-economic-warfare-and-likely-foreign-defenses/ ), as has John Perkins in Confessions of an Economic Hit Man . Michael Hudson descreveu o processo de pilhagem em seus muitos livros e artigos (por exemplo, http://www.unz.com/mhudson/us-economic-warfare-and-likely-foreign-defenses/ ), assim como John Perkins em Confissões de um Hitman econômico .

Essentially, capitalism is a plunder mechanism that generates short-run profits by externalizing long-run costs. Essencialmente, o capitalismo é um mecanismo de pilhagem que gera lucros de curto prazo externalizando os custos de longo prazo. It exhausts natural resources, including air, land, and water, for temporary profits while imposing most of its costs, such as pollution, on the environment. Ela esgota os recursos naturais, incluindo o ar, a terra e a água, por lucros temporários, enquanto impõe a maior parte de seus custos, como a poluição, ao meio ambiente. An example is the destruction of the Amazon rain forest by loggers. Um exemplo é a destruição da floresta amazônica por madeireiros. The world loses a massive carbon sink that stabilizes the global climate, and loggers gain short-run profits that are a tiny percentage of the long-run costs. O mundo perde um enorme sumidouro de carbono que estabiliza o clima global e os madeireiros obtêm lucros de curto prazo que representam uma pequena porcentagem dos custos de longo prazo.

This destructive process is amplified by the inherently short-run time perspective of capitalist activity which seldom extends beyond the next quarter. Esse processo destrutivo é amplificado pela perspectiva do tempo inerentemente de curto prazo da atividade capitalista que raramente se estende para além do próximo trimestre.

US economic success was also a result of a strong consumer demand fed by rising real wages as technological advances in manufacturing raised the productivity of labor and consumer purchasing power. O sucesso econômico dos EUA também foi resultado de uma forte demanda de consumo alimentada pelo aumento dos salários reais, já que os avanços tecnológicos na indústria manufatureira aumentaram a produtividade do poder de compra do consumidor e do trabalho. The middle class became dominant. A classe média tornou-se dominante. When I was an economics student, Paul Samuelson taught us that American prosperity was based entirely on the large American consumer market and had nothing to do with foreign trade. Quando eu era estudante de economia, Paul Samuelson nos ensinou que a prosperidade americana era baseada inteiramente no grande mercado consumidor americano e não tinha nada a ver com o comércio exterior. Indeed, foreign trade was a minor factor in American GDP. De fato, o comércio exterior era um fator menor no PIB americano. America had such a large domestic consumer market that the US did not need foreign trade to enjoy economics of scale. Os Estados Unidos tinham um mercado de consumo interno tão grande que os EUA não precisavam do comércio exterior para desfrutar de economia de escala.

All of this changed with the rise of free market ideology and the collapse of the Soviet Union. Tudo isso mudou com a ascensão da ideologia do livre mercado e o colapso da União Soviética. When I was a student we were taught that boards of directors and corporate executives had responsibilities to their employees, their customers, their communities, and to their shareholders. Quando eu era estudante, aprendíamos que os conselhos de administração e os executivos da empresa tinham responsabilidades com seus funcionários, clientes, comunidades e com os acionistas. These responsibilities were all equally valid and needed to be kept in balance. Todas essas responsabilidades foram igualmente válidas e necessárias para serem mantidas em equilíbrio.

In response to liberals, who tried to impose more and more "social responsibilities" on corporations, free market economists responded with the argument that, in fact, corporations only have responsibilities to their owners. Em resposta aos liberais, que tentaram impor cada vez mais "responsabilidades sociais" às corporações, os economistas do mercado livre responderam com o argumento de que, de fato, as empresas só têm responsabilidades para com seus proprietários. Rightly or wrongly, this reactive argument is blamed on Milton Friedman. Certo ou errado, esse argumento reativo é atribuído a Milton Friedman. Conservative foundations set about teaching jurists and legislators that companies were only responsible to owners. Fundações conservadoras começaram a ensinar aos juristas e legisladores que as empresas eram responsáveis ​​apenas pelos proprietários.

Judges were taught that ownership is specific and cannot be abridged by government imposing obligations on the investments of owners for responsibilities that do not benefit the owners. Os juízes aprenderam que a propriedade é específica e não pode ser resumida pelo governo impondo obrigações aos investimentos dos proprietários por responsabilidades que não beneficiam os proprietários. This argument was used to terminate all responsibilities except to shareholders and left profit maximization as the corporate goal. Esse argumento foi usado para encerrar todas as responsabilidades, exceto para os acionistas, e maximização de lucros à esquerda como a meta corporativa.

Thus, when the Soviet Union collapsed and China and India opened their economies to foreign capital, US corporations were free to desert their work forces and home towns and use cheaper labor abroad to produce the goods and services sold to Americans. Assim, quando a União Soviética entrou em colapso e a China e a Índia abriram suas economias para o capital estrangeiro, as corporações americanas estavam livres para abandonar suas forças de trabalho e cidades de origem e usar mão-de-obra mais barata no exterior para produzir bens e serviços vendidos aos americanos. This increased their profits and, thereby, executive bonuses and shareholder capital gains at the expense of the livelihoods of their former domestic work force and tax base of their local communities and states. Isso aumentou seus lucros e, com isso, os bônus executivos e os ganhos de capital dos acionistas em detrimento dos meios de subsistência de sua antiga força de trabalho doméstica e da base tributária de suas comunidades e estados locais. The external costs of the larger profits were born by their former employees and the impaired financial condition of states and localities. Os custos externos dos lucros maiores foram gerados por seus ex-funcionários e a condição financeira prejudicada de estados e localidades. These costs greatly exceed the higher profits. Esses custos excedem em muito os lucros mais altos.

Generally speaking, economists assume away external costs. De um modo geral, os economistas assumem os custos externos. Their mantra is that progress fixes everything. Seu mantra é que o progresso conserta tudo. But their measures of progress are deceptive. Mas suas medidas de progresso são enganosas. Ecological economists, such as Herman Daly, have raised the issue whether, considering the neglect of external costs and the inaccurate way in which GDP is measured, announced increases in GDP exceed in value the cost of producing them. Economistas ecológicos, como Herman Daly, levantaram a questão de se, considerando a negligência dos custos externos e a maneira imprecisa como o PIB é medido, os aumentos anunciados no PIB excedem em valor o custo de produzi-los. It is entirely possible that GDP growth is simply an artifact of not counting all of the costs of production. É inteiramente possível que o crescimento do PIB seja simplesmente um artefato de não contar todos os custos de produção.

As we approach the end of the second decade of the 21st century, the long history of American capitalism fed by plunder seems to be coming to an end simultaneously with the ability of the US central bank to protect existing financial wealth by creating ever more money with which to support stock, bond, and real estate prices. À medida que nos aproximamos do final da segunda década do século XXI, a longa história do capitalismo norte-americano alimentada pela pilhagem parece estar chegando ao fim, simultaneamente com a capacidade do banco central dos EUA de proteger a riqueza financeira existente, criando cada vez mais dinheiro. que suporta preços de ações, obrigações e imóveis. The US has a long history of overthrowing reformist governments in Latin America that threatened American control over their resources. Os EUA têm uma longa história de derrubar governos reformistas na América Latina que ameaçavam o controle americano sobre seus recursos. Washington's coups against democracy and self-determination succeeded until Venezuela. Os golpes de Washington contra a democracia e a autodeterminação foram bem sucedidos até a Venezuela. Washington's coup against Chavez was overturned by the Venezuelan people and military, and so far Washington's attempt to overthrow Chavez's successor, Maduro, has failed. O golpe de Estado de Washington contra Chávez foi derrubado pelo povo e pelos militares venezuelanos, e até agora a tentativa de Washington de derrubar o sucessor de Chávez, Maduro, fracassou.

Washington's attempt to overthrow the Syrian government was prevented by Russia, and most likely Russia and China will prevent Washington from overthrowing the government of Iran. A tentativa de Washington de derrubar o governo sírio foi impedida pela Rússia e, muito provavelmente, Rússia e China impedirão Washington de derrubar o governo do Irã. In Africa the Chinese are proving to be better business partners than the exploitative American corporations. Na África, os chineses estão se mostrando melhores parceiros de negócios do que as empresas americanas exploradoras. To continue feeding the empire with its heavy costs is becoming more difficult. Continuar alimentando o império com seus custos pesados ​​está se tornando mais difícil.

Washington's policy of sanctions is making it even more difficult. A política de sanções de Washington está tornando ainda mais difícil. To avoid the arbitrary and illegal sanctions, other countries are starting to abandon the US dollar as the currency of international transactions and arranging to settle their international accounts in their domestic currencies. Para evitar as sanções arbitrárias e ilegais, outros países estão começando a abandonar o dólar dos EUA como a moeda das transações internacionais e a organizar suas contas internacionais em suas moedas nacionais. China's Silk Road encompasses Russia with much of Asia in a trade bloc independent of the Western financial system. A Rota da Seda da China engloba a Rússia com grande parte da Ásia em um bloco comercial independente do sistema financeiro ocidental. Other countries hoping to escape US control are turning to Russia and China to achieve sovereignty from Washington. Outros países que esperam escapar do controle dos EUA estão se voltando para a Rússia e China para obter a soberania de Washington. These developments will reduce the demand for dollars and impair US financial hegemony. Esses desenvolvimentos reduzirão a demanda por dólares e prejudicarão a hegemonia financeira dos EUA. Alternatives to the World Bank will remove areas of the world from the reach of US plunder. Alternativas ao Banco Mundial removerão áreas do mundo do alcance da pilhagem dos EUA.

As plunderable resources diminish, American capitalism, which is heavily dependent on plunder, will have one foundation of its success removed. À medida que diminuem os recursos disponíveis, o capitalismo americano, que é fortemente dependente de pilhagem, terá uma base de seu sucesso removida. As aggregate consumer demand collapses from the absence of growth in real income, absence of middle class jobs, and the extreme polarization of income and wealth in the US, another pillar of American capitalism disintegrates. Como a demanda agregada do consumidor entra em colapso pela ausência de crescimento da renda real, pela ausência de empregos de classe média e pela extrema polarização de renda e riqueza nos EUA, outro pilar do capitalismo americano se desintegra. As business investment has also collapsed, as indicated by the use of corporate profits and borrowing to repurchase the corporations' equity, thus decapitalizing the companies, total aggregate demand itself collapses. Como o investimento das empresas também entrou em colapso, como indicado pelo uso de lucros corporativos e empréstimos para recomprar o patrimônio das empresas, decapitalizando as empresas, a demanda agregada total entra em colapso.

The absence of growth in aggregate demand will make the gap between high stock prices and dismal prospects for corporate profits too great to be bridged by the Federal Reserve flooding money into financial assets. A ausência de crescimento na demanda agregada fará com que a lacuna entre os altos preços das ações e as fracas perspectivas de lucros corporativos sejam grandes demais para serem superados pelo Federal Reserve, que inunda dinheiro em ativos financeiros. Without the ability to prop up financial asset prices with money creation, flight from dollar-denominated assets could bring down the US dollar. Sem a capacidade de sustentar os preços dos ativos financeiros com a criação de dinheiro, a fuga de ativos denominados em dólar poderia derrubar o dólar norte-americano.

What is left will be a ruin. O que resta será uma ruína.

