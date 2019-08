Exclusivo: como "toda Brasília" é, realmente, hackeada (bem longe de "Araraquara"...)

(Parte I disponível aqui)

Por "Caos Soberano", analista de cibersegurança e tecnologia, para o Duplo Expresso

Dou aqui sequência à exposição iniciada na Parte I, em que cobri:

- Qual a versão oficial fornecida pela Polícia Federal; e

- Quais as falhas nessa versão.

Nesta Parte II, vou esclarecer:

- Qual a possibilidade de uma ação conforme vem sendo descrita pela imprensa (nenhuma!);

- Qual a linha do tempo dos eventos;

- Quais as narrativas alternativas e as contradições;

- O que é SS7 - a rede atacada;

- Algumas especulações baseadas em experiências anteriores e técnicas de invasão comprovadamente eficazes a respeito do que pode - realmente - ter ocorrido;

- Teoria - e prática - da conspiração;

- O objetivo: o "Patriot Act" Tabajara (PL 2.418/2019);

- Uma última palavra sobre "hackers", "crackers" e (in-) segurança de redes: o verdadeiro inimigo.

Mãos à obra.

- Qual a possibilidade de uma ação conforme vem sendo descrita pela imprensa (nenhuma!)

Basicamente, a imprensa em geral não tem feito nada além de reproduzir de forma totalmente acrítica toda a narrativa divulgada por Sergio Moro e a PF. Não passa muito disso, salvo honrosas exceções. É quase inacreditável - i.e., à primeira vista - que (i) nenhum especialista em Telecom tenha sido consultado; (ii) as assessorias de imprensa das operadoras não tenham sido questionadas a respeito do ocorrido; e (iii) a ninguém tenha ocorrido testar (!) essa versão tosca em seus próprios aparelhos celulares!

(ensinamos como fazer o teste na Parte I)

De forma mais inacreditável ainda, dentro do "PIGuinho vermelho", a (autodeclarada) "blogosfera progressista",ninguém se mobilizou para desmascarar, de forma séria e coerente, a farsa do "hacker de Araraquara", com informações técnicas e utilizando o teste "dificílimo" que propus: discar o próprio número do seu celular.

*

- Qual a linha do tempo dos eventos

04 de Junho - Moro declara que seu celular foi "hackeado";

09 de Junho - Primeiras mensagens divulgadas por Glenn Greenwald no "VazaJato";

10 de Junho - Dallagnol se pronuncia;

12 de Junho - "Aqui é o hacker" - mensagem provocativa enviada por um suposto "hacker" a um grupo mantido - no Telegram - por membros de um Tribunal;

14 de Junho - Primeira entrevista de Moro após os vazamentos;

19 de Junho - Moro sabatinado pelo Senado;

25 de Junho - Glenn Greenwald vai à Câmara;

02 de Julho - Moro sabatinado na Câmara;

07 de Julho - Divulgações são "sensacionalistas", diz Moro;

08 de Julho - Dallagnol se recusa a dar esclarecimentos na Câmara;

09 de Julho - Glenn Greenwald vai ao Senado;

23 de Julho - Prisão de quatro "suspeitos" da invasão de celulares de autoridades em Araraquara-SP e região;

25 de Julho - Moro "avisa" a autoridades que foram "hackeadas".

