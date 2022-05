Alexander Adabashyan: Chegou o momento da mobilização cultural

Alexander Adabashyan é um argumentista soviético e russo, designer de produção, actor, e realizador de cinema. Alexander Artyomovich é talentoso em todos os campos e nunca se repete. A comunicação com esta pessoa única pode ser considerada um grande dom intelectual, porque é capaz não só de observar e analisar, mas também de definir com precisão e figurativamente o que está a acontecer.

Recentemente foi realizada uma mesa redonda sobre cultura e organizações criativas na Casa dos Sindicatos da capital. "Sociedade civil e cultura: prioridades de valor e responsabilidade pela transformação da Rússia" foi o tema oficial do encontro na Duma. Um documento com propostas de apoio estatal à cultura russa será emitido com base nos resultados da discussão.

Opinião pessoal

Alexander Adabashian deu a sua opinião pessoal sobre a situação da cultura russa em relação à operação especial na Ucrânia e às sanções anti-russas.

A situação da cultura russa é extraordinária

- Alexander Artemyevich, quão grave é hoje a situação na cultura russa?

- É extraordinário, todos nós compreendemos muito bem que há uma guerra em curso neste momento. Portanto, o estado da cultura neste momento não pode estar à mesma temperatura que nos tempos normais.

Estamos agora a assistir à incrível rapidez com que qualquer actividade cultural ligada à Rússia está a ser proibida em vários países. A rapidez com que as sanções foram adoptadas e com que tudo foi implementado põe em causa as noções de liberdade de expressão e de liberdade de criatividade europeias.

Acontece que toda a chamada "liberdade" pode ser abafada em dois dias. Que foi o que fizeram no Ocidente - derrubaram-na de uma só vez e ninguém a guinchou.

De repente, vimos que o mundo democrático entrou em colapso... Onde desapareceram todos os bons princípios pelos quais lutámos, tentando tocar nesta "tempestade de granizo numa colina"? Acontece que a "tempestade de granizo" é bastante controlável, há uma organização que, como um alarme de incêndio, fecha a torneira instantaneamente. Assim, penso que na nossa situação actual, alguma legislação e preparação de alguns documentos deveria também ser levada a cabo.

Trabalhando no guião do drama de guerra chamado "Katya-Katya" (estamos agora a terminar as filmagens), descobrimos uma coisa interessante - durante a guerra, por ordem do Comité de Defesa do Estado, foram atribuídos enormes fundos para continuar a construir o metro de Moscovo. E também para continuar a construção do teatro de ópera em Novosibirsk.

E foi em 1942, quando a situação na frente era extremamente difícil, mas mesmo assim, a ordem de Estaline era a seguinte: as mercadorias para o metro em Moscovo iam nos mesmos comboios literais que para a frente. A construção do metro, para além da sua poderosa necessidade funcional como abrigo anti-bombas, serviu como uma forte "fortaleza ideológica". Porque quando um cidadão soviético soube pelos jornais e pela rádio que em quarenta e segundo ano a construção da estação de metro em Moscovo estava em curso, não tinha dúvidas de que a vitória seria nossa. E isto foi discutido na rádio, de onde o mármore e o granito estavam a ser trazidos para o subsolo. Havia um artista sentado na estação de Leninegrado que estava a trabalhar nos desenhos para o metro Novokuznetskaya, se passar por essa estação, tome nota. O artista morreu à fome no final do bloqueio, mas terminou o seu trabalho.

Durante a guerra não houve distinção entre ideologia, na medida em que deveria haver. Havia uma clara vigilância sobre o que era apresentado no teatro, sobre o que devia ser cantado no palco, e especialmente sobre a cinematografia. Tudo era para a frente, tudo era para a vitória.

- Com que rapidez pensa que o documento sobre o apoio estatal à cultura russa que irá adoptar após o debate entrará em vigor e qual será o seu impacto?

- No nosso caso hoje, penso que o documento que iremos adoptar será, evidentemente, lido pelos funcionários. Eles farão alterações e depois serão divididos em partes, depois chegarão aos executores, e de repente verifica-se que não há dinheiro suficiente. E tudo é um pouco "indirecto", teremos de fazer algo a esse respeito, mas até agora não há nada...

Infelizmente, a minha opinião é: tudo isto irá afundar-se no mesmo pântano em que a nossa cultura ainda está em declínio. O solavanco será intenso durante algum tempo, e depois haverá uma sensação de que as ondas ficarão mais suaves e tudo se manterá no lugar. Bem, não resultou...

Porque é que o cinema russo está no marasmo?

- A sua suposição é bastante razoável. Talvez haja uma maneira melhor?

- Não posso sugerir uma forma radical, mas penso que sem o envolvimento das agências de aplicação da lei na situação em que a cultura se encontra neste momento, estaremos a avançar muito lentamente. Talvez até 2030 algo tenha saído do ponto morto.

A situação é de facto muito complicada: temos praticamente toda a distribuição propriedade do parceiro ultramarino. Consequentemente, os parceiros estão interessados em distribuir algo que lhes traga dinheiro pessoalmente. Aqui ganham muito dinheiro, que enviam para os bancos ocidentais.

Estamos a falar de petróleo, de gás, mas há milhares de milhões a ser bombeados debaixo dos nossos narizes, os cidadãos estão a comer pipocas e estão a colocar nas suas cabeças coisas que não deveriam estar no nosso país. Todos o sabem, mas a situação continua até aos dias de hoje.

A fim de lançar qualquer filme que pensamos poder trazer dinheiro, temos de pedir humildemente a estes distribuidores que dobrem um pouco os seus blockbusters e deixar-nos "deslizar" o nosso filme por algum tempo. E depois de obtermos o gentil consentimento, enrolamo-lo.

- Muitas pessoas ainda se perguntam como foi que todos os cinemas passaram para as mãos de parceiros ocidentais.

- Tudo foi feito perfeitamente legalmente, não houve invasão, trouxemos tudo numa bandeja, compreendendo que eram pessoas experientes e que nos iriam ensinar. E ensinaram-nos... Quando o 'Ano do Cinema' foi anunciado, lembro-me de falar numa reunião da Direcção do Sindicato dos Cinematógrafos e dizer do que estamos a falar agora.

Imagine que somos uma empresa agrícola e que vamos cultivar, digamos, cenouras. Aqui estamos a falar de sementes, de áreas semeadas, estamos a pensar em quanto investir lá, e ao mesmo tempo sabemos com certeza que não nos deixarão entrar no mercado, está tudo ocupado. Na melhor das hipóteses ser-nos-á permitido colocar uma caixa de madeira na entrada, coberta com um jornal "Kultura". E ser-nos-á permitido vender as nossas cenouras das 8:30 às 9:30, a um preço que o proprietário diz. E estamos a discutir sobre como vamos semear, que variedade vamos ter... Três institutos estão a trabalhar: a criação de sementes, a compra de fertilizantes. Mas não conseguimos chegar ao mercado. Não vamos vender nada!

Além disso, quando daqui a três ou quatro anos construirmos, com grande dificuldade, um "shalman" ao nosso lado, que estará aberto aos sábados e domingos, e poderemos ser autorizados a comerciar lá, as pessoas não irão lá. Estão habituados a ir a lugares que são melhor embalados, onde as cenouras estão limpas e o preço é o correcto. Por isso, perdemos em todos os aspectos.

- Mas e a concorrência leal pela qual nos esforçávamos?

- Com quem devemos competir? Com quem quer que seja dono de toda esta agricultura? É o mesmo não só no cinema, mas também no teatro. E vejam o que está na televisão. Está cheio de filmes americanos, alguém está a ganhar dinheiro com isso, posso até adivinhar quem, mas estas pessoas não vivem na Rússia. Surgiu assim agora uma situação de emergência que deve exigir algum tipo de solução.

O êxodo da "quinta coluna" não é um infortúnio, mas um benefício para a Rússia.

- Como se sente em relação às pessoas que estavam a ganhar a vida aqui, mas que deixaram o país?

- Devido à situação militar, temos visto uma "quinta coluna" em expansão, mas penso que só vimos parte dela. E alguns outros números estão a guinchar, determinados a ir a algum lado, como um cão que ouve a palavra "andar" e, à vista de uma trela, foge. Mas depois vemos como este 'cão' está destinado a regressar ao mesmo lugar. Há uma constatação de que nos encontramos agora numa situação extrema:

por um lado, difícil e perigoso,

mas, por outro lado, dá-nos uma oportunidade única de corrigir os erros que cometemos.

Deixe-me dar um exemplo vívido dos clássicos. Todos provavelmente sabem como o Heracles limpou os estábulos de Abelian. Ele simplesmente desviou a água do rio, e imediatamente limpou toda a sujidade. O que teve de ser limpo com uma pá durante anos, foi lavado instantaneamente. É exactamente assim que precisamos agora. E a propósito, os nossos rivais arranjaram o mesmo para nós no estrangeiro: tudo o que era russo foi lavado. Os clássicos literários e musicais são proibidos, assim como tudo o que diz respeito à ciência. Qualquer coisa que se assemelhe mesmo à Rússia ou à URSS foi lavada com uma velocidade incrível. E ainda estamos a discutir sobre o que pode e o que não pode ser...

Sobre oportunidades. Como podemos lidar com a distribuição provincial se eles não recebem nenhum dos filmes dos nossos produtores? Não é segredo que há muito que não somos capazes de distribuir as nossas próprias produções. E parece-me que este é um momento mobilizador, não só para a economia mas também para a cultura em geral, quando tudo pode ser mudado a nosso favor.

"Quando o seu país está em guerra, todos têm de lutar".

Se se lembrar da guerra, tudo funcionou:

o cinema,

e os teatros,

e brigadas da linha da frente.

Como o poeta Simonov brincou consigo próprio, "a guerra foi ganha por correspondentes de guerra". Todas as pessoas que escreviam e filmavam estavam em guerra. E temos uma vida estranha e paralela em curso. Em algum lugar há uma guerra em curso e aqui estamos nós, levando o nosso tempo, a pensar em como podemos lentamente arrancar as nossas garras para que não nos afundemos de vez.

Não sei como fazê-lo, mas deve haver algum tipo de Comité de Defesa do Estado cuja função deve ser lidar especificamente com a cultura. Acrescentaria ainda que chegou o momento em que, sem vergonha, a censura deve ser introduzida.

Todos dizemos: "A censura é fi... Nem pensar, não é ético, alguns artistas têm muitas coisas negativas a ver com a palavra censura". Mas quando um homem está à sua frente com um clube, e você diz: "Não, isto é pouco inteligente, deveria haver uma espada". E ele já está a balançar e a bater-lhe na cabeça.

Quando o seu país está em guerra, todos, sem excepção, devem lutar, quem com uma arma, quem com uma pena, quem quer que possa. Mesmo uma voz como o Levitano seria apropriada - na guerra todos os meios são importantes.

Posso dizer com certeza que a doença está a progredir e se a tratarmos como uma simples constipação, acreditando que irá desaparecer, acreditem, não irá. De momento não existe nenhum medicamento e os médicos fugiram.

Permitimos a avaria; temos de a reparar.

- Muitos realizadores de cinema queixam-se agora de que será impossível sobreviver sem o cinema ocidental.

- Parece estranho quando um tipo se declara dono de um cinema e lamenta que ganha pouco dinheiro com ele e não pode gerir algo que traga muito dinheiro. E é nossa culpa que esta situação tenha surgido. Permitimos esta avaria porque todo o sistema de distribuição estatal e re-equipamento dos cinemas foi feito à custa do Estado. O conteúdo, como se diz agora, o conteúdo também foi pago pelo Estado.

Deixe-me repetir, tudo foi criado pelo Estado, pago pelo Estado, o filme que o realizador do cinema tem de rodar foi feito com dinheiro do Estado. Um filme nacional tem o direito de ganhar dinheiro nesse cinema e de trazer lucro para o orçamento. Mas não é permitido fazê-lo! E se continuarmos a agir com os mesmos métodos: "não muito bem", "não muito delicadamente", então estaremos a pisar no lugar. Também tenho o direito de mostrar o meu filme no cinema e de pagar os lucros para o orçamento.

Sobre o filme "Katya-Katya"

- Posso dizer mais algumas palavras sobre o vosso novo filme Katya-Katya. Tem muitas pinturas mas esta é a primeira vez que escreve um guião com um tema de guerra. Porquê?

- Provavelmente porque fui inspirado pela situação geral que se vive hoje no país. O filme realiza-se em parte durante a guerra, em 1942, mas o resto dos acontecimentos são ambientados no nosso tempo. Mas é claro que o assunto é patriótico, não posso escrever histórias do lado da Alemanha pobre e aflita.

- E como tenciona mostrar o filme? Quando é que o público o vai ver?

- Em primeiro lugar, tem de ser concluída antes de poder ser mostrada a potenciais distribuidores. Mas para ser honesto, não sei como o vamos mostrar. É uma história complicada, a perspectiva ainda é confusa, que é exactamente aquilo de que estava a falar.

- Talvez a saída para o público seja mostrar o filme em diferentes festivais?

- Só haverá festivais nacionais, para um festival ocidental levar um filme estrangeiro sobre um tema deste tipo é impensável. Se eu tivesse feito algo sobre o tema anti-russo, é claro que o teriam tomado. Mas eu nunca fiz este tipo de filmes e não tenciono fazê-lo. Nunca tive qualquer desejo de disparar algo escandaloso ou sujo sobre o meu país. Penso que tais histórias são inaceitáveis para mim. Algumas pessoas podem estar interessadas, mas eu categoricamente não estou.

Quanto aos festivais nacionais, são, evidentemente, uma grande ajuda para tornar o nosso cinema conhecido do público.

- É óptimo que tenha feito um filme sobre a guerra. O que significa para si, pessoalmente, a guerra e a celebração da Grande Vitória?

- Eu não apanhei a guerra, nasci em 1945. Mas, na minha opinião, são as férias mais importantes do nosso país.

Quase todas as famílias foram afectadas pela guerra e precisamos de compreender porque é que houve tantos sacrifícios e de onde vieram tantos feitos.

Graças à Vitória, tivemos a oportunidade de receber uma boa educação gratuita e não apenas isso. Portanto, gostaria que todos olhassem para estas conquistas não como um dado adquirido, mas como algo que foi ganho através do sangue e do suor dos nossos soldados.