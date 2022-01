O retrato de Dostoiévski

As autoridades de São Petersburgo têm uma abordagem extremamente peculiar ao patrimônio cultural da cidade e à disponibilidade desse mesmo patrimônio cultural. Especialmente quando se trata de arte "incontrolável". Estamos falando de um grande retrato de Fiódor Mikhailovich Dostoiévski, que apareceu recentemente na parede de uma casa em Rua Kuznechny.

As autoridades da cidade consideraram o mural nada mais do que um "ato de vandalismo". Pelo menos, este é o termo que foi usado pelo vice-presidente da comissão de habitação, Kuralov, na resposta oficial ao pedido da Patrulha Civil.

Segundo o funcionário, "a colocação de elementos de melhoria é realizada com base no projeto de melhoria. A pintura com o retrato de Dostoiévski não foi coordenada, o que significa que viola a legislação sobre paisagismo ... A colocação não autorizada e caótica de graffiti e murais tem um impacto negativo na aparência arquitetônica de São Petersburgo, reduz as qualidades estéticas do ambiente urbano, é um ato de vandalismo contra objetos arquitetônicos ".

Por um lado, é claro que, em princípio, nesses casos, deve haver coordenação com as autoridades. Mas por que esse processo é tão complicado do ponto de vista burocrático não é claro. Além disso, Smolny poderia ir a uma reunião neste caso específico. Como é feito em outras cidades da Rússia.

Por exemplo, recentemente um mural em grande escala com a imagem do futurista David Burliuk apareceu em Vladivostok. Ao mesmo tempo, nas cidades russas, as próprias autoridades muitas vezes iniciam o processo de buscas e concursos para artistas de rua.

Mas em São Petersburgo há um quadro completamente diferente. Já que Dostoiévski não é o primeiro a se enquadrar na categoria de "vandalismo" do ponto de vista das autoridades municipais. Da mesma forma, os retratos foram destruídos na "capital cultural"

Victor Tsoi,

José Brodsky,

Andrey Sakharov.

Com Fyodor Mikhailovich, em geral, uma história extremamente sombria do ponto de vista do simbolismo acabou. O retrato com ele apareceu no ano do bicentenário do escritor. Foi dedicado a isso. Mas as autoridades decidiram que era caro e de alguma forma incontrolável.

Importância de Dostoievski

A propósito, o próprio Smolny tem grandes problemas com a organização independente de eventos programados para o aniversário de Dostoiévski. O governador Alexander Beglov, é claro, enfatizou repetidamente publicamente a importância especial de Fyodor Mikhailovich para São Petersburgo e até anunciou exposições relevantes e outros eventos.

Só que agora a comunidade cultural tem uma opinião um pouco diferente sobre os esforços do governador na comemoração do aniversário do escritor. Então, em novembro do ano passado, ativistas sociais se voltaram para Smolny com a pergunta por que, apesar de muitos anos de promessas, mesmo no ano de aniversário do escritor, o centro cultural Dostoiévski não foi construído.

Mas, aparentemente, também não há dinheiro para isso. Ou vontade política elementar. Ou apenas uma compreensão real do que Dostoiévski é para toda a Rússia e para São Petersburgo.

Vandalismo

A propósito, o chefe da Patrulha Civil Rostislav Antonov, tendo recebido uma resposta da administração da cidade de que o rosto de Fyodor Mikhailovich é considerado um ato de vandalismo, observou que seria mais útil para a cidade se as autoridades locais não lutassem contra pintura nas paredes, mas contra propaganda de drogas e inscrições sobre serviços íntimos. E é difícil discordar disso.

Por outro lado, o governador pode ter um medo irracional do escritor. Afinal, um governador no romance "Os Demônios" de Fyodor Mikhailovich ficou muito difícil e doloroso. O governador Ivan Osipovich Nikolai Stavróguin uma vez mordeu a orelha. Embora tenha sido recebido em sua casa "como um parente próximo".

No entanto, falando sério, a celebração do jubileu de Dostoiévski em São Petersburgo deixou sentimentos conflitantes entre muitos. Por um lado, os discursos solenes do governador, por outro -

falta de projetos históricos de longo prazo,

transferência para um futuro desconhecido da abertura de um centro cultural,

e agora também a destruição do porteiro de um escritor rotulado de "vandalismo".