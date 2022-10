Pessoas com deficiência intervenientes integrais na determinação de soluções inovadoras

Pessoas com deficiência intervenientes integrais na determinação de soluções inovadoras para sociedades plenamente inclusivas

Há dez anos, a região Ásia-Pacífico reuniu-se e concebeu o primeiro conjunto de objectivos de desenvolvimento específicos do mundo em matéria de deficiência: a Estratégia Incheon para "Tornar o Direito Real" para Pessoas com Deficiência. Esta semana, reunimo-nos novamente para avaliar a forma como os governos cumpriram os seus compromissos, para assegurar esses ganhos e desenvolver as soluções inovadoras necessárias para alcançar sociedades plenamente inclusivas.

Ministros, funcionários governamentais, pessoas com deficiência, sociedade civil e aliados do sector privado de toda a Ásia e do Pacífico reunir-se-ão de 19 a 21 de Outubro em Jacarta para assinalar o nascimento de uma nova era para 700 milhões de pessoas com deficiência e proclamar uma quarta Década Asiática e do Pacífico de Pessoas com Deficiência.

A nossa região é única, tendo já declarado três décadas para proteger e defender os direitos das pessoas com deficiência; 44 governos da Ásia e do Pacífico ratificaram a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; e celebramos as realizações no desenvolvimento de leis, políticas, estratégias e programas em matéria de deficiência.

Hoje, temos mais parlamentares e decisores políticos com deficiência. A sua actividade quotidiana é a tomada de decisões a nível nacional. Também monitorizam a implementação de políticas. Encontramo-los activos em toda a região da Ásia-Pacífico: Austrália, Bangladesh, China, Japão, Cazaquistão, Malásia, Ilhas Marshall, República da Coreia, Singapura, Tailândia e Türkiye. Eles têm promovido contratos públicos inclusivos para apoiar empresas com deficiência e instalações acessíveis, interpretação avançada em linguagem gestual em programas dos meios de comunicação e sessões parlamentares, concentraram a atenção política em grupos negligenciados, e dirigiram numerosas iniciativas políticas para a inclusão.

Menos visíveis mas não menos importantes são os políticos eleitos a nível local com deficiência na Índia, no Japão e na República da Coreia. A Indonésia testemunhou 42 candidatos com deficiência a concorrer nas últimas eleições. As organizações de deficientes Grassroot surgiram como respostas rápidas a questões emergentes como a COVID-19 e outras crises. Organizações de e para pessoas com deficiência no Bangladesh distinguiram-se nas respostas ao COVID-19, incluindo a deficiência, e criaram programas de apoio a pessoas com deficiências psicossociais e autismo.

A última década assistiu ao surgimento da liderança do sector privado em negócios que incluem a deficiência. A Wipro, com sede na Índia, é pioneira na inclusão da deficiência na sua estratégia de crescimento multinacional. Este é um pilar da diversidade e das iniciativas de inclusão da Wipro. Os trabalhadores com deficiência estão no centro da concepção e prestação de serviços digitais da Wipro.

No entanto, há sempre mais assuntos inacabados a tratar.

Apesar de aplaudirmos a crescente participação de pessoas com deficiência na elaboração de políticas, existem ainda apenas oito pessoas com deficiência para cada 1.000 deputados na região.

Quanto ao direito ao trabalho, 3 em cada 4 pessoas com deficiência não estão empregadas, enquanto 7 em cada 10 pessoas com deficiência não gozam de qualquer forma de protecção social.

Este quadro sóbrio aponta para a necessidade de políticas específicas e inclusivas em matéria de deficiência e a sua implementação sustentada em parceria com mulheres e homens com deficiência.

Inclusão

Um dos primeiros passos para a inclusão é o reconhecimento dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. Este modelo centra-se na pessoa e na sua dignidade, aspirações, individualidade e valor como ser humano. Como tal, os escritórios governamentais, bancos e transportes públicos e espaços devem ser tornados acessíveis a pessoas com deficiências diversas. Para este fim, os governos da região realizaram auditorias de acessibilidade a edifícios governamentais e estações de transportes públicos. As parcerias com o sector privado levaram a acomodações razoáveis no trabalho, promovendo o emprego numa variedade de sectores.

Apesar do impulso da Estratégia Incheon na recolha e análise de dados, as pessoas com deficiência ainda são frequentemente deixadas de fora dos dados oficiais porque as questões que permitem a desagregação são excluídas dos inquéritos e as acomodações não são feitas para garantir a sua participação. Isto reflecte uma contínua falta de prioridade política e de dotações orçamentais. Para criar políticas baseadas em provas, precisamos de dados fiáveis e comparáveis desagregados por estatuto de deficiência, sexo e localização geográfica.

Esperança

Há esperança no salto tecnológico para 5G na região da Ásia-Pacífico. As implicações para a capacitação das pessoas são ilimitadas: desde o acesso digital, cuidados de saúde em linha e dispositivos de assistência a preços acessíveis até à aprendizagem e trabalho à distância, e o exercício do direito de voto. Este é um momento crítico para assegurar a digitalização com inclusão da deficiência.

Vivemos num mundo de mudança volátil. Uma abordagem que incluísse a deficiência para moldar este mundo beneficiaria todos, particularmente numa região da Ásia-Pacífico em rápido envelhecimento, onde as contribuições de todos serão importantes. Ao estarmos no precipício de uma quarta Década Asiática e do Pacífico de Pessoas com Deficiência, continua a ser nosso dever insistir numa mudança de paradigma para celebrar a diversidade e a inclusão da deficiência. Quando desmantelarmos as barreiras e as pessoas portadoras de deficiência surgirem, todos beneficiarão.

Armida Salsiah Alisjahbana é Subsecretária Geral das Nações Unidas e Secretária Executiva da Comissão Económica e Social para a Ásia e o Pacífico (ESCAP).