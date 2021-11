Como as florestas do Patrimônio Mundial da UNESCO desempenham um papel vital na mitigação das mudanças climáticas

A primeira avaliação científica das quantidades de gases de efeito estufa emitidos e absorvidos por florestas em locais do Patrimônio Mundial da UNESCO descobriu que as florestas em locais do Patrimônio Mundial desempenham um papel vital na mitigação das mudanças climáticas, absorvendo 190 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera a cada ano . No entanto, dez florestas liberaram mais carbono do que sequestraram devido à pressão da atividade humana e das mudanças climáticas, o que é alarmante.

As florestas do Patrimônio Mundial absorvem 190 milhões de toneladas de CO2 a cada ano

Ao combinar dados derivados de satélite com informações de monitoramento no nível do local, pesquisadores da UNESCO, do World Resources Institute (WRI) e da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) foram capazes de estimar o carbono bruto e líquido absorvido e emitido pela UNESCO Mundial Florestas tombadas entre 2001 e 2020 e determinar as causas de algumas emissões.

A pesquisa descobriu que, como um todo, as florestas do Patrimônio Mundial da UNESCO em 257 locais separados, absorveram o equivalente a aproximadamente 190 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera a cada ano, comparável a cerca de metade das emissões anuais de CO2 do Reino Unido de combustíveis fósseis.

69 milhões de hectares

As florestas do Patrimônio Mundial, cuja área combinada de 69 milhões de hectares é quase o dobro do tamanho da Alemanha, são ecossistemas ricos em biodiversidade. Além de absorver CO2 da atmosfera, eles também armazenam quantidades substanciais de carbono. O sequestro de carbono por essas florestas durante longos períodos levou ao armazenamento total de carbono de aproximadamente 13 bilhões de toneladas de carbono, que é mais do que o carbono nas reservas comprovadas de petróleo do Kuwait. Se todo esse carbono armazenado fosse liberado na atmosfera como CO2, seria o mesmo que emitir 1,3 vezes o total de emissões anuais de CO2 do mundo a partir de combustíveis fósseis.

Descobertas em 10 florestas do Patrimônio Mundial são motivo de preocupação

No entanto, considerando que os sítios do Patrimônio Mundial são altamente valorizados e protegidos, o fato de que 10 das 257 florestas emitiram mais carbono do que capturaram entre 2001 e 2020 devido a diferentes distúrbios e pressões antrópicas é alarmante.

Em alguns locais, a limpeza de terras para a agricultura causou emissões maiores do que o sequestro. A crescente escala e severidade dos incêndios florestais, muitas vezes associados a severos períodos de seca, também é um fator predominante em vários casos. Outros fenômenos climáticos extremos, como furacões, contribuíram em certos locais.

Nos próximos anos, o sequestro contínuo e sumidouros de carbono provavelmente serão afetados em um número crescente de locais em todo o mundo como resultado de paisagens cada vez mais fragmentadas e degradadas e eventos relacionados ao clima mais frequentes e intensos.

Melhor gerenciamento de sites pode gerar resultados

O relatório pede uma proteção forte e sustentada dos locais do Patrimônio Mundial da UNESCO e de suas paisagens circundantes para garantir que suas florestas possam continuar a atuar como fortes sumidouros e estoques de carbono para as gerações futuras. Para conseguir isso, o relatório recomenda responder rapidamente aos eventos relacionados ao clima, bem como manter e fortalecer a conectividade ecológica por meio de uma gestão melhorada da paisagem.

Por exemplo, na Indonésia, as agências governamentais têm usado sistemas de alerta de incêndio quase em tempo real para reduzir significativamente seu tempo médio de resposta ao incêndio. A resposta rápida é essencial para evitar que os incêndios se transformem em conflagrações destrutivas que produzem extensas emissões de CO2.

No local do Patrimônio Mundial da Trindade Sangha, localizado nos Camarões, na República Centro-Africana e na República do Congo, a criação de uma zona-tampão ao redor do local manteve algumas atividades humanas mais distantes deste importante reservatório de carbono.

O relatório também recomenda a integração da proteção contínua dos sítios do Patrimônio Mundial da UNESCO no clima internacional, nacional e local, biodiversidade e estratégias de desenvolvimento sustentável, em linha com o acordo climático de Paris, o Quadro de Biodiversidade Global Pós-2020 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: ONU Preparado por Acácio Banja

Tradução exclusiva para Pravda.Ru: Ekaterina Santos