Jogos Olímpicos-2080: A questão da robótica...e não só

No Japão, o talento esportivo de um robô de basquete foi demonstrado. Um elegante carro preto, bastante parecido com uma pessoa na aparência, efetivamente joga bolas na cesta, estabelecendo recordes. Os próprios criadores da máquina inteligente admitem que ela ainda é inferior aos melhores atletas - pessoas, mas esperam melhorar suas características em um futuro próximo.

Agora, os robôs humanóides são capazes de correr, pular, realizar acrobacias e podem se tornar rivais valiosos para as pessoas em alguns esportes. Olhando para o futuro, pode-se facilmente imaginar essas máquinas que derrotam o homem em todas as modalidades esportivas. Mas se a rivalidade com um robô parece uma curiosidade estúpida e ridícula, como o jogo de um grande mestre com um computador, então algumas outras previsões parecem muito mais perigosas.

Pessoas trans

Se hoje o aparecimento de atletas transgêneros nos Jogos Olímpicos é muito falado, como será o esporte quando aparecerem os primeiros "geneticamente modificados" no planeta. Não há dúvida de que mais cedo ou mais tarde sua hora chegará. O benefício de sua aparência é muito grande. Talvez uma Olimpíada separada seja criada para essas pessoas. Suas realizações serão admiradas e maravilhadas em comparação com os registros ridículos anteriores. A competição entre estados pode então passar para o nível de laboratórios e tecnologias, transformar-se em rivalidade entre as realizações da ciência, ao invés da vontade e perseverança humanas. Em tais circunstâncias, o esporte acabará sendo uma ocupação pouco atraente, humilhante e sem sentido para uma pessoa. Na verdade, ele é assim hoje.

Em qualquer negócio que uma pessoa invente para si mesma, de uma forma ou de outra surge a questão da realização.

Na ciência, isso é uma espécie de descoberta.

Na arte, uma obra que demonstra uma abordagem inovadora e tem recebido reconhecimento.

Quando a ciência é aplicada, suas conquistas assumem um caráter prático e físico na forma de uma espaçonave ascendendo à órbita ou de um smartphone na mão. Idéias de livros de ficção e obras filosóficas podem mudar a sociedade para melhor. As conquistas do esporte são ainda mais evidentes. O velocista correu um centésimo de segundo mais rápido que seu oponente. O levantador de peso ergueu uma barra pesando mais dois gramas. O salto com vara aumentou o recorde mundial em alguns milímetros. Mas o significado de todas essas conquistas para a humanidade é zero.

Todas as conquistas desportivas importam apenas para os próprios atletas, para os dirigentes que beneficiam de vitórias em várias competições, visto que lhes permitirão repor as suas contas pessoais, e para as empresas que criaram e são obrigadas a apoiar a indústria de artigos desportivos. A partir do fato de um determinado atleta vencer outro no ringue, no tapete de luta livre, na esteira, não haverá mudanças significativas. Nenhuma conquista esportiva pode ter qualquer efeito sobre qualquer coisa que aconteça no mundo. Muitas vezes, ninguém, exceto os chamados especialistas em esportes e os próprios atletas, consegue se lembrar dos campeões do passado.

Enquanto os nomes de cientistas, filósofos, artistas e escritores que alcançaram realizações em suas próprias áreas, via de regra, são conhecidos dos fãs de esportes. Dificilmente há um atleta na Rússia que não tenha ouvido falar de Einstein ou Dostoiévski. Mas, para a maioria das pessoas, será difícil nomear os campeões dos Jogos Olímpicos há cinquenta anos.

O contra-argumento mais convincente contra tais pensamentos é geralmente a menção de antigos filósofos gregos, alguns dos quais foram campeões olímpicos de luta livre.

Um filósofo capaz de vencer competições de luta livre possuía uma habilidade rara e agora quase esquecida de "autocuidado". A pessoa, como criatura pensante, é obrigada a permanecer na prática cotidiana da autocriação, que nada tem a ver com o popular "autodesenvolvimento". A disciplina habitual de domínio criativo da própria mente e corpo requer um tempo considerável gasto tanto em exercícios físicos quanto no estudo de obras filosóficas e literárias. O conceito de "cuidar de si mesmo" pode ser atribuído à frase "em um corpo são - uma mente saudável". Mas se esquece de outro componente do homem, a saber, a mente.

O estado do corpo tem um efeito inegável sobre o estado da mente. Uma pessoa forte e hábil que conhece as capacidades de seu corpo, sente-se mais confiante na realidade que o cerca, se distrai menos com os inconvenientes do corpo e é capaz de pensar com mais clareza. O corpo, neste caso, deve ser o ponto de partida, a plataforma de lançamento do pensamento, que também deve adquirir força e destreza. Hoje em dia, lutadores e boxeadores não escrevem tratados filosóficos. O esporte como um desperdício de recursos sem fim e sem sentido deve dar lugar ao renascimento da cultura física.

O esporte como uma competição sem fim de conquistas insignificantes não faz sentido e é apenas um desperdício de recursos. Não importa quantos atletas recebam medalhas de ouro, isso não ajudará no surgimento de novas estradas e casas, fábricas, espaçonaves e tecnologias médicas, não ajudará a humanidade a se mover no caminho do progresso. O Homo sapiens deve se empenhar, antes de tudo, em melhorar a própria mente, mantendo o corpo nas condições necessárias para isso. E esportes e outros entretenimentos sem sentido deveriam ser deixados para robôs e homens trans.

