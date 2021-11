Os russos votarão em Putin em 2024?

Vladimir Putin disse que ainda não decidiu se disputará mais um mandato presidencial. Os russos votarão nele novamente se ele concorrer?

Respondendo a uma pergunta do jornalista da CNBC Hadley Gamble, o Presidente da Federação Russa disse:

"Sim, a Constituição [russa] me permite fazer isso, concorrer ao próximo mandato, mas nenhuma decisão foi tomada ainda."

Esta afirmação levanta algumas questões.

Se o presidente ainda não se decidiu, de quê adiantou introduzir emendas à Constituição para zerar seus dois mandatos anteriores?

Tem o direito de concorrer

Não há uma resposta óbvia para essa pergunta. A iniciativa de zerar os termos de Putin pode ter vindo da comitiva de Putin - sua elite, que pode perder muito se ele sair. O rebuliço com o trânsito não agradou ao presidente, que apoiou a iniciativa.

Qual é a necessidade de permanecer no poder por tanto tempo?

A segunda questão é se Putin precisa concorrer. A eleição presidencial está próxima e os pré-requisitos objetivos para isso são claros. Por exemplo, muitos acreditam que a situação internacional só vai piorar e, como dizem, nunca troque de cavalo ao cruzar um riacho.

Sergei Mitrokhin, membro do comitê político do partido Iabloko, não vê razões objetivas para o presidente em exercício manter o poder.

"Vladimir Putin está no poder há um longo período de tempo indecentemente e é preciso ceder a outra pessoa e garantir eleições competitivas. Essa mudança de demissão seria digna dele", disse o político ao Pravda.Ru .

Lyubov Nikitina, um deputado da facção do Partido Comunista na Duma de Moscou, acredita que a questão foi colocada incorretamente.

"Temos a Constituição, e ela diz tudo claramente sobre o assunto - quem tem o direito de concorrer e assim por diante. Deste ponto de vista, o cidadão Putin não é diferente de qualquer outro cidadão da Federação Russa", disse o deputado ao Pravda .Ru.

Os russos podem confiar em Putin depois de tantos anos?

O principal objetivo do presidente é elevar a renda da população. No entanto, parece que esse objetivo está sendo sabotado. Existem razões objetivas para isso, como sanções, mas parece que a Rússia está acostumada a elas, então é preciso ter aprendido a adaptar a economia para elas ou deixar que alguém o faça melhor.

Rendimento e sabotagem económica

Ainda de acordo com a Rosstat, a Agência Russa de Estatísticas, que muda a tecnologia de cálculo a cada dois anos para que as estatísticas não pareçam ultrajantes, o nível de renda dos russos em 2020 em comparação com o nível de 2013 diminuiu onze por cento.

A queda da renda real da população no segundo trimestre de 2020 foi de 8% na comparação anual (3,5% no geral no ano). Uma dinâmica negativa trimestral tão poderosa não era registrada desde 1999 - na véspera da chegada de Putin ao poder.

Mesmo no ano pré-pandêmico de 2019, o número de cidadãos cuja renda estava abaixo do nível de subsistência em termos anuais aumentou em 0,5 milhão de pessoas no primeiro trimestre - para 20,9 milhões, relatou Rosstat. Isso representa 14,3 por cento da população do país.

Além disso, existem muitos outros problemas socialmente importantes que permanecem sem solução:

a gaseificação dos assentamentos está paralisada,

a qualidade dos cuidados de saúde é insatisfatória,

a educação sobe de preço,

a hipoteca ainda é inacessível para a maioria da população.

A Rússia se afoga em sua própria riqueza, mas as pessoas vivem na pobreza

Este ano, a Rússia teve uma sorte fabulosa devido ao aumento dos preços dos combustíveis e de outros artigos de exportação:

óleo,

carvão,

gás,

metais,

fertilizantes,

produtos agrícolas.

Todas essas commodities ficaram muito mais caras. Os especialistas calcularam que, em 2021, as receitas orçamentárias das exportações de petróleo e gás sozinhas poderiam chegar a cerca de 9 trilhões de rublos, ou cerca de US $ 125 bilhões. É uma receita incrível, mas as pessoas ainda vivem na pobreza. Em 2020, a Rússia entrou nos cinco primeiros países em termos de declínio no bem-estar da população entre as maiores economias do mundo, disse o banco Credit Suisse.

Como essas receitas serão usadas? Eles serão salvos no National Welfare Fund (NWF) para investir em ativos ocidentais e creditar os EUA e a UE (China também, embora em menor grau)? Este será o fator decisivo para muitos na eleição de 2024.