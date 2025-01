O efeito do "ano sem verão": como a erupção de um vulcão pode mudar o mundo

Em 1815, a erupção do vulcão Tambora, localizado na atual Indonésia, desencadeou uma catástrofe climática. Cinzas cobriram o céu, o sol perdeu seu brilho e as temperaturas globais caíram drasticamente. Colheitas foram destruídas, e milhões de pessoas enfrentaram fome e desespero. Hoje, especialistas alertam: uma erupção semelhante pode ocorrer novamente, e suas consequências, no contexto do aquecimento global, podem ser ainda mais devastadoras.

Photo: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Голубое солнце

Lições do passado: o impacto das erupções vulcânicas

A erupção do Tambora resultou no chamado "ano sem verão" em 1816. O clima anormalmente frio arruinou as plantações e deixou comunidades inteiras sem alimentos. Esse evento histórico destaca como um único fenômeno natural pode afetar o mundo inteiro.

Apesar dos avanços da civilização moderna, o crescimento da população global para mais de 8 bilhões de pessoas e as mudanças climáticas tornam o planeta ainda mais vulnerável a desastres naturais como este.

"A questão não é se isso vai acontecer, mas quando. A próxima erupção de grande escala causará caos climático, e a humanidade não está preparada," afirma Markus Stoffel, professor de climatologia da Universidade de Genebra.

Como os vulcões resfriam o planeta?

Erupções vulcânicas lançam grandes quantidades de cinzas, fragmentos de rochas e gases na atmosfera, especialmente dióxido de enxofre (SO₂). Esse gás alcança a estratosfera, onde forma partículas de aerossol que refletem a luz solar, causando queda nas temperaturas globais.

O resfriamento pode durar anos, e a circulação atmosférica acelerada pelo aquecimento global pode espalhar essas partículas ainda mais amplamente, intensificando o impacto.

O professor Alan Robock, da Universidade Rutgers, explica que erupções podem perturbar padrões climáticos importantes, como as monções, que são essenciais para milhões de pessoas.

Exemplos históricos e seus impactos

Pinatubo (1991): a erupção nas Filipinas reduziu a temperatura global em cerca de 0,5°C por alguns anos.

a erupção nas Filipinas reduziu a temperatura global em cerca de por alguns anos. Samalas (1257): provocou colheitas fracassadas e invernos extremos.

provocou colheitas fracassadas e invernos extremos. Laki (1783-1784): suas consequências incluíram fome e agitação social.

Estudos de núcleos de gelo e anéis de árvores indicam que erupções ainda maiores que a do Pinatubo podem causar mudanças climáticas ainda mais drásticas.

Por que o aquecimento global aumenta os riscos?

Cientistas sugerem que o aquecimento global pode aumentar a frequência e a intensidade de erupções vulcânicas:

Degelo de calotas polares reduz a pressão sobre câmaras magmáticas, facilitando a ascensão do magma.

reduz a pressão sobre câmaras magmáticas, facilitando a ascensão do magma. Chuvas intensas podem infiltrar-se no subsolo, afetando os processos vulcânicos.

"Os efeitos podem ser piores do que vimos em 1815," alerta Michael Rampino, professor da Universidade de Nova York.

Impactos na vida e na agricultura

Uma queda de temperatura de apenas 1°C na média global pode devastar colheitas em grande escala. Se regiões agrícolas-chave, como Estados Unidos, Rússia e China, forem afetadas simultaneamente, isso pode desencadear uma crise alimentar global.

Além disso, mais de 800 milhões de pessoas vivem a menos de 100 km de vulcões ativos, ficando vulneráveis a fluxos piroclásticos e quedas de cinzas.

O que pode ser feito?

Embora não seja possível impedir erupções vulcânicas, é viável minimizar seus impactos:

Monitoramento de vulcões e alertas antecipados.

e alertas antecipados. Melhorias em planos de evacuação.

Cooperação internacional para gerenciar reservas alimentares e redes de saúde.

Criação de estoques estratégicos e redes de resposta rápida.

"Precisamos planejar com antecedência, criando cenários e estoques para reduzir os impactos," enfatiza Stoffel.

Vulcões como Tambora ou Yellowstone podem entrar em erupção com apenas semanas de aviso. Preparar-se agora pode salvar milhões de vidas no futuro.