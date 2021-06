A economia dos EUA está em forte tempestade. O PIB caiu drasticamente, assim como o dólar. Os americanos não querem arriscar aventuras duvidosas na arena internacional. A Grã-Bretanha gostaria de substituí-los, mas é capaz apenas de pequenos danos. Vasily Koltash, Diretor do Instituto de uma Nova Sociedade, contou a Inna Novikova sobre tudo isso e muito mais.

- Vasily, embora pensássemos que Joe Biden e os democratas em geral eram terríveis russófobos, recentemente nosso presidente teve um encontro muito bem-sucedido com o americano. Claro, é do interesse deles fazer a paz com a Rússia agora.

Você já mencionou a terrível dívida nacional dos EUA e os déficits orçamentários, eles precisam resistir ao crescimento da China e assim por diante. Na verdade, a pandemia ainda está em andamento. As autoridades dos EUA prestaram assistência significativa a empresas e pessoas.

- Claro, houve pagamentos significativos a cidadãos americanos.

- O que foram eles? Quanto eles afetaram o montante da dívida?

- Houve vários pagamentos com valores diferentes, a partir de mais de mil dólares. Então aqui eles realmente tiveram tais despesas orçamentárias. Mas me parece que essas despesas foram apenas uma cobertura para as principais despesas de apoio, principalmente de financiadores. Porque o setor financeiro era o mais doente.

Realidades paralelas de crise e ambição

Falamos muito sobre uma pandemia, mas na verdade, uma pandemia existe em uma certa realidade paralela aos processos econômicos. Embora, é claro, eles se sobreponham. Mas a crise econômica em 2020 não apareceu devido à pandemia.

A pandemia pode ter agravado a situação de alguma forma, ou talvez a crise não tenha permitido o uso de medidas epidemiológicas radicais. Os médicos os usariam com mais frequência, mas a economia é sempre limitante.

Os mercados despencaram no início de março de 2020, e o mercado de ações dos EUA também estava caindo. O Federal Reserve System baixou várias vezes a taxa básica, o preço dos empréstimos para estruturas comerciais financeiras, até que fosse praticamente zerado, reduzido de zero para um quarto por cento.

Mas descobriram que não funcionou, que eles tinham muitos problemas. A pandemia, se é que revelou alguma coisa, é uma crise social e uma crise do sistema de saúde americano. Acontece que eles simplesmente não têm um sistema de saúde.

A pandemia se manifestou e agravou todos os outros problemas. Portanto, os Estados Unidos têm uma base sólida para reproduzir e reconectar.

Por que, na verdade, Biden se encontrou com Putin. Depois da retórica americana do inverno de 2021, da primavera de 2021, daqueles meses, esse mesmo encontro parecia muito estranho. A retórica era muito dura - novas sanções, mais sanções - "vamos expulsar esses russos já."

E então - uma reunião. E Biden diz: a Rússia é uma das grandes potências. - Biden, do que você está falando ?! Lembre-se do que você disse mais recentemente. O que você está dizendo? Você era tão formidável. O que aconteceu agora? ...

- Ele apenas se esqueceu.

- Biden esqueceu que ele é um Biden formidável. Porque a economia o lembra de algo completamente diferente. Ele é guiado por isso. E eles têm muito medo de que o sistema fique desequilibrado novamente, que o barco vire.

É um medo grave que torna o Estado americano vulnerável a um novo ciclo econômico.

Eles não podem aumentar a taxa básica e se livrar da dívida, que é muito grande. Eles não podem dar baixa porque não é lucrativo para os financiadores.

A pressão da dívida permanece. Eles têm muitos problemas. Os britânicos têm problemas semelhantes. Mas os britânicos têm muito menos espaço para manobras internas. Os americanos ainda possuem um grande mercado nacional e uma grande economia. Mas os problemas são muito maiores.

- E o dólar é uma moeda internacional

- Sim, o dólar, mas como o primeiro vice-primeiro-ministro Andrei Belousov disse com muita precisão no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, já temos a inflação global, isso é um reflexo do enfraquecimento do dólar.

Recentemente, escrevi um artigo "Conte a América em ouro", onde mostrei que o PIB americano triplicou em 20 anos, medido em onças de ouro.

Em 2000-2001, não havia esse ônus na forma de um setor financeiro doente. Então os americanos recuaram. Os britânicos agora têm que jogar sozinhos no jogo internacional.

Coisinhas desagradáveis ​​na Grã-Bretanha

E eu não diria que os britânicos estão prontos para ir além de provocações mesquinhas. Eles serão consistentemente hostis, isso levará muito tempo. O chefe da inteligência estrangeira, Sergei Naryshkin, declarou que a Grã-Bretanha se comporta como um Estado hostil. É um fato.

Isso não significa que os investidores britânicos não estejam interessados ​​na Rússia. Isso significa que eles estão terrivelmente interessados ​​nele. Mas eles gostariam de ser os senhores, e Londres não pode proporcionar-lhes uma pausa política na Rússia.

Navalny não pôde fazer nada, toda a oposição pró-Ocidente entrou em colapso. Novos detalhes de seu financiamento com a participação de Soros e outras estruturas americanas estão sendo revelados. Eles também falharam na Bielo-Rússia.

Pravda.Ru