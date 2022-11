Qual é o futuro da ciência?

Quando comparamos os humanos de hoje com os primeiros humanos há cerca de duzentos mil anos, toda a bioquímica fundamental dentro de nossos corpos atuais (em comparação com os corpos pré-históricos) permaneceu essencialmente a mesma. As leis da física responsáveis pelo milagre da vida (um eigenstate do universo) gerado a partir dessa bioquímica também não mudaram. Nossos ancestrais em grande parte viram a mesma deslumbrante paisagem estelar que nós vemos hoje. Eles viram o mesmo pôr-do-sol e o mesmo nascer do sol. Eles suportaram clima frio e quente, tempestades, seca, enchentes, terremotos, etc. A principal diferença entre nós e nossos antepassados é que entendemos um pouco melhor as leis físicas que regem nosso mundo natural e utilizamos esse conhecimento em nosso benefício e em nosso prejuízo.

Esta compreensão mais profunda do mundo em que existimos se desenvolveu por causa da investigação científica dedicada que também prepara a mente inquisitiva para se beneficiar da serendipidade. A ciência (filosofia natural) é um professor difícil, mas os conhecimentos colhidos do estudo dos incríveis milagres que ocorrem em uma base de femtossegundos em nosso universo valem definitivamente a pena. Conseguimos insights incríveis sobre nosso mundo e aprendemos a aproveitar a natureza; desenvolvendo ferramentas e máquinas que tornam nossas vidas mais fáceis e mais produtivas. Ao mesmo tempo, este conhecimento, que nos permitiu tornarmo-nos senhores da Terra, nos permitiu criar armas de destruição em massa (por exemplo, armas nucleares e biológicas) que poderiam destruir grande parte da vida neste planeta. Para mim, compreender os fenômenos científicos não só me ajuda a existir neste mundo cheio de miríades de incertezas e desafios, mas também me inspira, pois entendo melhor um belo mundo criado e sinto o Amor que o fez.

Nikola Tesla nos advertiu que a ciência sem seu objetivo principal dedicado à melhoria (e eu acrescentaria esclarecimento) de toda a humanidade não é senão uma perversão de si mesma. Além disso, Tesla, sempre o visionário, previu atualmente que as guerras seriam travadas por robôs e mísseis guiados sem fio baseados em grande parte na tecnologia (por exemplo, rádio/controle remoto) que ele desenvolveu. Hoje, suas previsões se tornaram realidade como uma fração significativa da guerra na Ucrânia está sendo travada com drones e mísseis controlados remotamente.

Tesla previu que os humanos se dariam conta de como as guerras eram fúteis depois que soldados humanos fossem substituídos por robôs, mas ele entendeu mal o quanto a ganância humana, a volubilidade e o fator impotência dos políticos se transformaram em maquinações. A ciência tem sido implacavelmente utilizada para desenvolver armas que matam de forma cada vez mais eficiente, clandestinamente e destrutivamente. A ciência tem sido usada para espionar ilegalmente cidadãos comuns e insuspeitos. A ciência tem sido usada para desenvolver pesticidas tóxicos e geneticamente modificados que estão causando problemas incalculáveis na cadeia alimentar humana e no fornecimento. A ciência também tem sido usada para desenvolver cepas potentes e mortais de vírus. No entanto, sem a ciência, não teríamos antibióticos, nossa rede elétrica, colheitas abundantes ou grande parte de nossa economia e a maioria das pessoas que vivem neste planeta não estaria viva.

Assim, a ciência pode ser usada para o bem de toda a humanidade ou apenas para o benefício de uns poucos selecionados que a usam secretamente para controlar o resto. O problema com nossos "líderes" é que eles são em grande parte analfabetos cientificamente e não percebem como estão destruindo a ciência, por exemplo, censurando os cientistas como fizeram durante a pandemia da COVID ou não apoiando a pesquisa científica. A ciência, como um campo empírico objetivo da investigação humana, nunca deve ser politizada. Nossos líderes também não compreendem as conseqüências catastróficas de suas decisões mal pensadas usando a ciência como um meio de conquista (por exemplo, criando laboratórios de armas biológicas na fronteira da Rússia com a Ucrânia) em vez de como uma solução (por exemplo, a mudança climática), como estamos agora em uma nova corrida armamentista com a Rússia e a China.

Deus nunca foi contra dar conhecimento e sabedoria aos humanos quando eles estão prontos para recebê-la. O problema é que Adão e Eva não tinham a sabedoria para usar adequadamente o conhecimento do bem e do mal; eles eram imaturos. Deus compartilhará Seus segredos - incluindo os segredos físicos associados ao universo tetradimensional que Ele criou para nós - com aqueles em quem Ele confia. Estes receptores de confiança usarão a ciência para ajudar toda a Sua Criação. Eles não a usarão para prejudicar a natureza e assim agirão contra Sua criação (destruição).

Creio que precisamos reavaliar a direção da ciência. Embora certamente haverá esforços contínuos para desenvolver novas armas no futuro, enquanto os seres humanos estiverem neste planeta, haverá problemas muito mais importantes, conquistados pelo nosso abuso da ciência que só os cientistas podem resolver, como a mudança climática, preservando os recursos naturais e limpando nossa ecosfera envenenada que ameaça a nossa existência. Será que a ciência será usada para ajudar toda a humanidade ou para destruir egoisticamente o mundo? Esta é a questão do nosso século.