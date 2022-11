Qatar pronto para virar as costas à Europa e redirecionar o fornecimento de gás para outro lugar

O Qatar pode redirecionar seu gás da UE fornecido para outros estados se considerado apropriado, disse o Ministro de Estado de Energia do emirado, Saad bin Sherida al-Kaabi, CEO da QatarEnergy.

"Nada é permanente, e temos o direito de fazer o que quisermos com nossos volumes (de gás)", disse o ministro à Bloomberg. "Mas essa foi uma promessa que fizemos por um certo período de tempo". Quando fizer sentido para nós redirecionarmos (suprimentos), nós o faremos", acrescentou ele.

O Qatar se comprometeu anteriormente a se abster de desviar os fornecimentos de gás da Europa. Entretanto, o Qatar tem o direito de fazê-lo de acordo com os contratos.

Além disso, a decisão dos países da UE de limitar os preços do petróleo e do gás irá destruir o mercado, acrescentou o ministro.

"... se eu sou um investidor no setor de petróleo e gás e pretendo tomar a decisão final de investimento em um projeto de petróleo ou gás, quando eu vender qualquer produto eu olho para o mercado, para a UE como um grande comprador, mas eles estabelecem um preço, um certo preço, e então eles dizem que não comprarão petróleo a um preço superior a 50 dólares", disse Saad bin Sherida al-Kaabi. "Vou investir dez bilhões de dólares, esperando um retorno de nove ou dez por cento, com base num preço de 50 dólares por barril". Se o próximo governo não gostar do preço e estabelecer um limite de preço de 30 dólares, o que devo fazer", perguntou o ministro.

Falando sobre a idéia de limitar os preços do petróleo e do gás, ele recomendou "lutar pela paz na Europa", pois isso ajudaria "a reduzir drasticamente os preços".

"Isto não é matemática mais alta, tudo é óbvio", disse al-Kaabi.

Vale notar que a União Européia vê o Qatar como uma das principais fontes de recursos energéticos. O Catar é um dos maiores líderes mundiais na exportação de gás natural liquefeito. Os mercados asiáticos costumavam ser o maior mercado de vendas para o Qatar, mas hoje o país envia uma parte significativa de seu GNL para a Europa.

No entanto, há mais nisso do que se vê. A Alemanha, por exemplo, não consegue concluir um acordo de fornecimento de gás com o Catar. As partes se limitam a declarações de intenção. O Qatar quer apenas contratos de longo prazo e proíbe a Alemanha de revender gás. Berlim não aceita tais termos.

Além disso, há muitos funcionários na Europa que criticam o Catar por violações dos direitos humanos. Esta crítica tem se tornado mais forte na véspera da Copa do Mundo, que começa no Qatar em 20 de novembro.

Nestas condições, as autoridades do emirado, com certeza, gostariam de avaliar certos aspectos das relações com a União Européia com mais cuidado. O Catar tem todos os trunfos.