Martin Luther: Foram aprendidas lições de seu discurso "Aqui estou eu"? Provavelmente não.

Como muitos de vocês sabem, o monge alemão - tentado como herege na Dieta das Minhocas pela Igreja Católica Romana - falou "a verdade às potências que existem" em 1521. Isso foi há 500 anos. Alternativamente, pela minha contagem, a Reforma Protestante começou há apenas 50 anos. Uma década = um ano, de acordo com meu calendário de vida.

Aqui estou eu

Enquanto muitos de vocês também sabem, "Aqui estou eu" não fazia parte do texto histórico. A linha pungente foi acrescentada mais tarde para dar mais moral talvez até mesmo um soco divino - que claramente não era necessário - ao tiro de despedida do teólogo para seus acusadores papais e falsas testemunhas em sua Inquisição. Isso é de acordo com o que muitos críticos "especialistas" dizem agora.

No entanto, isso é importante para o veredicto geral. Lutero não se retrataria de seus escritos. Ele ficou na brecha durante seu julgamento de fachada, onde os agentes papistas colocaram todos os seus tomos contra ele como prova; a mais significativa foi suas 95 teses. Nele, Lutero amedrontava os excessos e os decretos papais, dos quais o principal era a venda de indulgências: Necessária para a remissão dos pecados do comprador e redução do tempo gasto no lugar quente, ou Purgatório. Além disso, essas indulgências ajudariam a financiar a construção da Basílica de São Pedro. Segundo o Papa Leão, tal construção era necessária. A fim de salvar a cristandade!

Para se envolver em tal loucura, Lutero raciocinou usando a Sola Scriptura; a Santa Sé transgrediu a própria essência da Sola Fide. Os Papas - passado e presente - não possuíam nenhum domínio exclusivo para interpretar muito menos definir a Palavra de Deus. Lutero foi claro: o Vaticano não possui infalibilidade papal, apesar de ter reivindicado tal status elevado.

Além disso, Lutero acusou qualquer Vigário romano de Cristo agarrado a tais falácias de grande hipocrisia. Somente por essa acusação, o Papa Leão X levou um guarda-chuva pessoal ao raciocínio de Lutero; o debate foi tão acalorado que Leão colocou uma recompensa em sua cabeça. Triste de dizer, os problemas de Lutero estavam apenas começando.

Enquanto estava sob custódia protetora no Castelo de Wartburg, Lutero - alguns dizem que em apenas 11 semanas - traduziu o Novo Testamento para seu alemão nativo. Com a ajuda das prensas de impressão de Gutenberg, os alemães comuns podiam ler A Palavra por si mesmos. A "Nova Bíblia" os separaria para sempre do Vaticano. Eles não teriam mais que obedecer a uma Bula Papal, que Lutero chamou de "sopro de vento". Nem o povo teria que adorar "à maneira romana". Os fiéis alemães tinham, finalmente, liberdade religiosa. Eles precisavam dela agora mais do que nunca.

A saber, a promessa do imperador Carlos V ao príncipe Frederico da Saxônia - o protetor de Lutero - pela qual ele garantiu a segurança de Lutero estava agora aparentemente chegando ao fim. O Imperador Carlos também marcou o frade agostiniano alemão como herege e fora-da-lei. Chegou ao ponto de chamar os escritos de Lutero de praga ao Estado alemão; em essência, a nova doutrina de Lutero era um câncer que infectava seu santo império romano; ele estava destruindo a Igreja romana que perdurou por milênios. Consequentemente, Lutero, teve que ir; por qualquer meio/método disponível. As Linhas Vermelhas foram traçadas. A situação parecia desesperada.

Então, em 1530, os príncipes alemães, quando convocados para Augsburg, deram o golpe de despedida, não apenas ao Vaticano, mas também ao governo draconiano de Carlos, através de sua perseguição religiosa aos escritos de Lutero, bem como contra seus seguidores, sobre o Estado alemão. Ao apresentar "A Confissão de Nossa Fé" a Carlos, os príncipes desafiaram seu édito. Eles não proibiram a distribuição da Nova Bíblia. Ela estava lá para ficar.

A Nova Bíblia não só ficou, como ganhou credibilidade. A Reforma Protestante se espalhou por toda a Europa.

Onde nós, as pessoas comuns do mundo inteiro e as coisas em geral, estamos agora em nossos tempos modernos?

Partindo de um contexto religioso rigoroso, basta dizer que nós, o povo comum, estamos igualmente no escuro sobre o que constitui a verdade, e por extensão, o que dá esperança e sentido real a uma vida comum. O cenário era o mesmo para os paroquianos naquela época, enquanto sob o polegar largo e ameaçador de um papista. Eles precisavam de alguém, para liderar; dar-lhes esperança.

Existe um Martinho Lutero em nosso horizonte? Irá surgir alguém semelhante? Será que um homem corajoso tomará de bom grado uma posição forte; ficará na brecha; chamará as autoridades cada vez mais arraigadas sobre suas mentiras; desafiará sua tirania?

Precisamos de uma pessoa assim.

Há muitos eventos modernos para justificar tal chamada de esclarecimento. O Covid-19 é um desses exemplos. A maior parte de nós se lembra do alcance excessivo do Estado. Os governos de todo o mundo estavam convencidos de que "a ciência estava resolvida". Os bloqueios econômicos que se seguiram empurram o mundo inteiro para as portas da Recessão. Mandatos de máscara, quarentenas e doses de coágulos obrigatórios - doses múltiplas da eficácia não comprovada da chamada 'vacina' - estavam na ordem do dia. A dissidência não era permitida. As punições não se limitavam à censura e possível pena de prisão. Na Austrália, a polícia até atirou nos Patriots que comemoravam o Dia ANZAC. Há muito mais exemplos...

A guerra na Ucrânia está se desenrolando. Alguns dizem que, dependendo