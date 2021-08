Imagens terríveis no aeroporto de Cabul é vergonha para os EUA

Terríveis em sua desgraça as imagens do aeroporto de Cabul é o cúmulo do antiprofissionalismo político e da estupidez dos americanos. E a grande culpa é precisamente do Comandante Supremo em Chefe dos Estados Unidos — Joe Biden.

Pelo menos um dos principais políticos occidentais tem noções claras de consciência e honra: Frank-Walter Steinmeier chamou as filmagens no aeroporto de Cabul no dia 15 de agosto como "vergonhosa para o Ocidente".

"Estamos passando por uma tragédia humana pela qual compartilhamos a responsabilidade e uma virada política que abalará e mudará o mundo. As imagens de desespero no aeroporto de Cabul são vergonhosas para o Ocidente político", disse, segundo Der Spiegel.

Qualquer pessoa sã concorda com a opinião do presidente da Alemanha.

Comparemo-la com a opinião de Joe Biden, que no seu discurso fingiu não estar dentro do negócio, fazendo apenas o que Donald Trump havia decidido.

"Estou triste pelas cenas que estamos vendo, mas não me arrependo", disse o presidente americano, cita BBC.

Não, hoje, Sr. Presidente é a primeira pessoa de uma grande potência, uma hegemonia mundial. E é responsável pelo o que está acontecendo.

No entanto, segundo Biden, os próprios afegãos, eram culpados por tudo, pois "inesperadamente" não quiseram "defender democracia” e se renderam.

Mas todo o mundo sabe que os EUA controlavam completamente o país. Era realmente incompreensível para Biden que o exército local não estivesse pronto para lutar?

Outra coisa defendida por ele é que a Agência Central de Inteligência (CIA) informou errado. Mas isso não é totalmente uma verdade: a Agência alertou a liderança política dos EUA vários meses antes desse cenário.

CIA expressou "profunda preocupação" com as perspectivas para o governo apoiado pelos EUA em Cabul.

"O governo afegão terá dificuldade em manter o Talibã [organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países] sob controle se a coalizão retirar o apoio", disse o representante da CIA na ocasião. "Cabul continua enfrentando contratempos no campo de batalha, e o Talibã está confiante de que pode alcançar a vitória militar", assinalou.

Para ser honesto nada foi previsto. Mas Biden está calmo e não fica envergonhado.

Qual é a primeira coisa feita por ele depois de fugir o seu fantoche Ashraf Ghani ? Os ativos monetários do Afeganistão foram congelados. Sim, os caras sabem bloquear dinheiro muito rapidamente. Um pacote de sanções contra o Afeganistão também está sendo preparado. Ah sim, e isso já é uma coisa habitual. "Não é nada pessoal, são apenas negócios".

Nenhuma das outras grandes potências é ideal. Muitos países sabem como se comportar de maneira bestial no mundo moderno; ou melhor, todos que possuem recursos, capacidades e "necessidade de produção" para isso.

O que o mundo viu — terríveis em sua desgraça as imagens do aeroporto de Cabul, é o cúmulo do antiprofissionalismo político e da estupidez. E a grande culpa é precisamente do Comandante Supremo em Chefe dos Estados Unidos — Joe Biden.

O que aconteceu foi um momento de verdade para muitos, especialmente para ele.

É muito mais fácil lutar contra os trabalhadores no setor de petróleo e por energia limpa (aumentando os preços de todos os recursos energéticos), do que confrontar o Talibã ou organizar uma transferência correta de poder e salvar vidas.

Entendemos muito bem: todos aqueles que de alguma forma têm colaborado com os EUA nos países fantoches ficarão traidos. Bem como as pessoas locais adequadas, educadas e de mentalidade progressista. E se pensarmos no destino das mulheres …

Os americanos não sabiam disso antes? Achavam que o Talibã era tipo caras progressistas, nobres, compreensivos e tolerantes? Todos são os ex-alunos de Stanford e Yale?

Na política mundial em geral, com raras exceções como chanceler alemã Angela Merkel, o princípio da seleção negativa está funcionando cada vez mais.

A propósito, o que é que Merkel disse?

"Ela admitiu que em Berlim haviam avaliado mal a evolução da situação, acreditando que tinham tempo para encontrar uma saída. Agora, segundo ela, em primeiro lugar, é necessário fazer todo o possível para garantir a segurança dos compatriotas, bem como dos assistentes locais que trabalhavam com o governo alemão e organizações não governamentais na Alemanha”, informa DW.

Biden é o líder de uma grande nação? Ou apenas mais um intrigante político que sabe como sorrir corretamente e falar lindamente palavras vazias? Quando hoje não são necessárias palavras, mas ações concretas?

Freqüentemente temos vergonha do que os nossos líderes estão fazendo. Mas hoje o mundo inteiro não deve deixar de se envergonhar da principal potência mundial.

Vergonha para seu país e sua liderança é exatamente o que os americanos patriotas experimentam hoje. Existe uma esmagadora maioria de pessoas patriotas lá.