Itália, Bélgica, Holanda...

Ucrânia venceu a Macedónia de Norte por 2-1 e soma os primeiros três pontos, enquanto Holanda venceu o seu jogo, apesar de grande exibição pelos austríacos (2-0). No outro jogo, situação semelhante, onde Bélgica superou a determinada e habilidosa Dinamarca (2-1).

Situação atual

No Grupo A, Itália já passa para a fase seguinte. Basta um ponto para o país de Gales frente ao líder; para a Suiça passar, tem de vencer a Turquia por pelo menos três golos e esperar que o Gales perca com a Itália por dois golos ou mais. A Turquia está eliminada.

No Grupo B, a Bélgica já passou. A jogar: Rússia v. Dinamarca, Bélgica v. Finlândia. Aqui fica mais interessante. Se a Dinamarca vence a Rússia, basta um empate à Finlândia para passar. Se a Finlândia vencer a Bélgica, só não passa se a Rússia vencer a Dinamarca por muitos golos (já tem uma diferença de dois negativos antes de começar). Se a Finlândia perder, basta um empate para a Rússia. Dinamarca poderia passar se vencer a Rússia por muitos golos.

No Grupo C, Holanda está classificada para a próxima fase. Macedónia de Norte está eliminada. Jogam no dia 21 Macedónia de Norte v. Holanda, Ucrânia v. Áustria (ambos com 3 pontos). Quem vence, passa. Um empata chega para a Ucrânia, não para a Áustria.

Ucrânia 2 Macedónia de Norte 1

Yarmolenko (29) Alioski (57)

Yaremchuk (34)

Este resultado deixa a Macedónia de Norte sem hipótese de continuar mas na segunda parte demonstrou a razão porque está nesta fase final, pela primeira vez. Foi um jogo de duas partes, a primeira pertencente à Ucrânia e a segunda, à Macedónia de Norte, como se pode verificar no marcador.

Dinamarca 1 Bélgica 2

Poulsen (2) T. Hazard (55)

De Bruyne (70)

Grande jogo em que a Dinamarca levou o jogo ao seu adversário com grande energia, destemido e com grande determinação mas a Bélgica tem uma equipa sólida e com enormes qualidades individuais.

Holanda 2 Áustria 0

Depay (11, pen.)

Dumfries (67)

Áustria demonstrou porque está nesta fase da competição, infelizmente esta vez sem resultados mas jogou de igual para igual com outra formação que promete.

Grupos Jogos Vitórias Empates Derrotas Golos a favor Golos sofridos Pontos

Grupo A

Itália 3 Turquia 0

Demirol (pb), Immobile, Insigne

Suiça 1 País de Gales 1

Embolo Moore

País de Gales 2 Turquia 0

Ramsey (42)

Roberts (90+5)

Itália 3 Suiça 0

Locatelli (26, 52)

Immobile (89)

Itália 2 2 0 0 6 0 6

Pais de Gales 2 1 1 0 3 1 4

Suiça 2 0 1 1 1 4 1

Turquia 2 0 0 2 0 5 0

Grupo B

Dinamarca 0 Finlândia 1

Pohjanpalo

Bélgica 3 Rússia 0

Meunier, Lukaku (2)

De Bruyne nem voou com a equipe para São Petersburgo. Segundo Nieuwsblad, o jogador de futebol, em conversa com o rei Filipe da Bélgica, que participou do treinamento da equipe, disse que se preparava para o segundo jogo contra a Dinamarca.

Em 2020/2021, De Bruyne jogou 40 partidas pelo Manchester City. Na final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, o belga quebrou o nariz.

Na primeira parte, Lukaku inaugurou o marcados aos 10' e antes do intervalo, Meunier marcou o segundo (34'). Com dois golos de vantagem, a seleção belga controlou o jogo e Lukaku bisou aos 88'.

Finlândia 0 Rússia 1

Miranchuk 45+2

Aleksei Miranchuk marcou o tento da Rússia ainda antes do intervalo. Assistido por Artem Dzyuba, enviou a bola no canto superior esquerdo da baliza do lado direito da área.

Com uma posse de bola de 59% contra 41%, Rússia controlou mais o jogo, tendo 41 remates, 3 no alvo contra 11 dos finlandeses (1 no alvo) e 4 cantos contra 1.

Bélgica 2 2 0 0 5 1 6

Finlândia 2 1 0 1 1 1 3

Rússia 2 1 0 1 1 3 3

Dinamarca 2 0 0 2 1 3 3

Grupo C

Áustria 3 Macedónia do Norte 1

Lainer Pandev

Gregoritsch

Arnautovic

Holanda 3 Ucrânia 2

Wijnaldum Yarmolenko

Weghorst Yaremchuk

Dumfries

Holanda 2 2 0 0 5 2 6

Ucrânia 2 1 0 1 4 4 3

Áustria 2 1 0 1 3 3 3

Macedónia N. 2 0 0 2 2 5 0

Grupo D

Inglaterra 1 Croácia 0

Sterling 57'

República Checa 2 Escócia 0

Schick (2)

Rep. Checa 1 1 0 0 2 0 3

Inglaterra 1 1 0 0 1 0 3

Croácia 1 0 0 1 0 1 0

Escócia 1 0 0 3 0 2 0

Grupo E

Eslováquia 2 Polônia 1

Szczesny (p.b.) Linetty

Skrintar

Espanha 0 Suécia 0

Eslováquia 1 1 0 0 2 1 3

Espanha 1 0 1 0 0 0 1

Suécia 10 1 0 0 0 1

Polónia 1 0 0 1 1 2 0

Grupo F

França

Alemanha

Portugal

Hungria

Portugal 1 1 0 0 3 0 3

França 1 1 0 0 1 0 3

Alemanha 1 0 0 1 0 1 0

Hungria 1 0 0 1 0 3 0

Pravda.Ru

Foto: Memphis Depay. By Kathi Rudminat - Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39746825