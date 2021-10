Vacinas: África na mira da ONU

OMS e ONU definiram etapas para cumprir as metas mundiais de vacinação COVID

Trabalhando com COVAX, African Vaccine Acquisition Trust e outros parceiros - o mundo pode e deve cumprir as metas da OMS de vacinar 40% da população de todos os países até o final de 2021 e 70% até meados de 2022

As lacunas no fornecimento de vacinas para a COVAX devem ser fechadas imediatamente para que os países atinjam a meta de 40% no final do ano

O Secretário-Geral das Nações Unidas e o Diretor-Geral da OMS apelam aos países e fabricantes para cumprirem seus compromissos sem mais atrasos

A Organização Mundial da Saúde lançou hoje a Estratégia para Alcançar a Vacinação Global Covid-19 até meados de 2022 (a Estratégia) para ajudar a acabar com o que se tornou uma pandemia de duas vias: as pessoas nos países mais pobres continuam correndo risco, enquanto aquelas em países mais ricos com altas taxas de vacinação desfrutam de proteção muito maior.

Meta da OMS

A OMS estabeleceu uma meta de vacinar 10% de todos os países, economias e territórios até o final de setembro, mas até aquela data 56 países não tinham sido capazes de fazê-lo, a grande maioria deles são países da África e do Oriente Médio.

A nova estratégia traça um plano para atingir as metas da OMS de vacinar 40% da população de todos os países até o final deste ano e 70% até meados de 2022.

“A ciência desempenhou seu papel fornecendo ferramentas poderosas que salvam vidas com mais rapidez do que em qualquer surto da história”, disse o Diretor-Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Mas a concentração dessas ferramentas nas mãos de alguns países e empresas levou a uma catástrofe global, com os ricos protegidos enquanto os pobres permanecem expostos a um vírus mortal. Ainda podemos atingir as metas para este ano e no próximo, mas isso exigirá um nível de compromisso político, ação e cooperação, além do que vimos até agora ”.

“Este é um caminho custeado, coordenado e confiável para sair da pandemia COVID-19 para todos, em todos os lugares”, disse o Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres. “Sem uma abordagem coordenada e equitativa, a redução de casos em qualquer país não será sustentada ao longo do tempo. Para o bem de todos, devemos trazer urgentemente todos os países a um alto nível de cobertura de vacinação. ”

Para atingir as metas globais de vacinação, deve haver uma abordagem de três etapas para a vacinação, com todos os adultos mais velhos, profissionais de saúde e grupos de alto risco de todas as idades, em todos os países vacinados primeiro, seguido pelo grupo de idade adulta completo em cada país e, por último, ampliação da vacinação de adolescentes.

A vacinação de 70% da população global requer pelo menos 11 bilhões de doses de vacina. Até o final de setembro, pouco mais de 6 bilhões de doses já haviam sido administradas em todo o mundo. Com a produção global de vacinas agora em quase 1,5 bilhão de doses por mês, há vacina suficiente do ponto de vista do fornecimento para atingir as metas globais de vacinação, desde que haja uma distribuição equitativa dessas doses.

Já foi investido um financiamento substancial para adquirir a maioria das doses de vacina necessárias para países de renda baixa e média-baixa por meio da COVAX, do African Vaccine Acquisition Trust (AVAT) e de contratos bilaterais. É preciso haver investimento adicional para garantir as doses restantes da vacina para esses países, bem como investimento para apoiar a entrega no país.

A Estratégia descreve as ações prioritárias necessárias dos diferentes atores para atingir as metas.

Todos os países devem:

Estabelecer metas e planos nacionais atualizados da vacina COVID-19, definindo os requisitos de dosagem para orientar o investimento na fabricação e a redistribuição da vacina, e as necessidades de recursos financeiros e programáticos para orientar o planejamento interno e o apoio externo;

Monitorar a demanda e a absorção de vacinas com cuidado para adaptar rapidamente os serviços e garantir a continuidade dos suprimentos de vacinas;

Comprometer-se com a distribuição equitativa de vacinas de acordo com a abordagem de três etapas da OMS;

Rever as estratégias nacionais de vacinação, políticas e priorização conforme necessário para aproveitar as evidências emergentes para maximizar o impacto das vacinas existentes, modificadas e novas.

Os países com alta cobertura de vacina devem:

Trocar calendários de entrega de vacina, com COVAX e AVAT para aumentar a cobertura em países necessitados;

Cumprir e acelerar os compromissos de doação e compartilhamento de dose da vacina para a COVAX no curto prazo, para aqueles com promessas existentes;

Estabeleça novos compromissos de compartilhamento de dose para facilitar o progresso em direção à meta de cobertura de 70% em todos os países.

Os países produtores de vacinas devem:

Permitir o livre fluxo transfronteiriço de vacinas prontas e matérias-primas;

Permitir a produção diversificada de vacinas, tanto geográfica quanto tecnologicamente, inclusive por meio de licenciamento não exclusivo e transparente e compartilhamento de know-how para permitir a transferência de tecnologia e o aumento da escala de fabricação.

Os fabricantes de vacinas COVID-19 devem:

Priorizar e cumprir os contratos COVAX e AVAT em caráter de urgência;

Fornecer total transparência sobre a produção geral mensal de vacinas COVID-19 e cronogramas mensais claros para suprimentos para COVAX, AVAT e países de baixa e média renda, para permitir o planejamento adequado em nível global e nacional e o uso otimizado de suprimentos escassos;

Envolver-se e trabalhar ativamente com países que têm alta cobertura e que contrataram grandes volumes de vacinas para permitir a priorização de contratos COVAX e AVAT, inclusive por meio de trocas de cronograma de entrega, e facilitar o compartilhamento rápido e precoce de doses;

Comprometa-se a compartilhar know-how mais rapidamente, facilitar a transferência de tecnologia e fornecer licenças voluntárias não exclusivas e transparentes, para garantir que o fornecimento futuro de vacinas seja confiável, acessível, disponível e implantado em todos os países em volumes e prazos que obtenham acesso equitativo.

A sociedade civil, as organizações comunitárias e o setor privado devem:

Advogar local, nacional e internacionalmente pelo acesso equitativo às vacinas, testes e tratamentos COVID-19, solicitando e monitorando em particular as ações específicas exigidas dos fabricantes, governos e atores multilaterais;

Mobilizar e capacitar as comunidades, inclusive por meio da mídia social e redes comunitárias, para gerar uma forte demanda por vacinas e lidar com a desinformação e as percepções equivocadas que contribuem para a hesitação da vacina;

Fornecer apoio para a entrega de programas e serviços de vacinação no país.

Os bancos e instituições multilaterais de desenvolvimento globais e regionais devem:

Permitir que os países tenham acesso mais rápido ao capital e ao apoio externo necessários para a distribuição de vacinas no país, priorizando ambientes de baixa renda e, especialmente, direcionando o apoio aos recursos técnicos, logísticos e humanos necessários;

Envolva-se totalmente com COVAX / ACT-Accelerator e AVAT, com operações integradas e compartilhamento de informações em tempo real para realmente apoiar o acesso equitativo;

Apoiar os mecanismos internacionais de aquisição e alocação para permitir que todos os países atinjam de forma equitativa, eficiente e rápida as metas da vacina COVID-19;

Apoiar os planos de distribuição de vacinas e uma campanha para transmitir a importância de salvar vidas das vacinações COVID-19 aprovadas.

Por sua vez, a OMS, Gavi, UNICEF e CEPI devem trabalhar em estreita colaboração com o Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, CDC da África, AVAT e outros parceiros importantes para monitorar o progresso, identificar as mudanças necessárias para resolver gargalos, coordenar informações e priorizar ações; continuar a co-liderar e gerenciar o Pilar COVAX do ACT-Accelerator; apoiar a alocação equitativa das vacinas disponíveis, particularmente para países de baixa, média-baixa renda e países atrasados; apoiar diretamente os países para desenvolver e manter programas de entrega da vacina COVID-19 rápidos, eficazes e de alta qualidade que possam atingir as metas globais; abordar as principais questões de pesquisa, política, segurança e regulamentação que otimizarão o impacto da vacina, incluindo fornecimento eficaz, dosagem e esquemas de vacinas, mistura e combinação de produtos, proteção contra variantes e outras questões; e monitorar e relatar mensalmente o progresso em direção às metas globais de vacinação COVID-19.

Fonte: ONU