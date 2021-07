A pedido dos trabalhadores: a cenoura ainda dá lugar à banana

Durante uma recente linha direta, um residente de Lipetsk perguntou ao presidente por que as cenouras russas são mais caras do que as bananas trazidas do Equador.

Duas semanas depois, um dos principais tópicos na Rússia foi a notícia de que o preço das bananas havia subido drasticamente. Praticamente a pedido dos trabalhadores - as cenouras tornaram-se mais baratas do que as bananas. Mas não tanto quanto gostaríamos.

Bananas estão quebrando recordes

Anteriormente, o RBC informou que os preços das bananas nas lojas russas atingiram níveis recordes em cinco anos, voltando ao nível de 2016.

Obviamente, este produto desempenha um grande papel na vida dos russos. Os especialistas correram para explicar que a vida logo melhoraria. Por exemplo, Dmitry Leonov, vice-presidente do conselho da Rusprodsoyuz, disse que os preços no atacado da banana já estão caindo e que uma queda nos preços nas lojas pode ser esperada em breve.

Ele não negou o aumento dos preços - e por que negar o óbvio. E foi por isso que aconteceu, explicou ele. Isso é influenciado por

dinâmica da taxa de câmbio,

demanda estável,

colheita ruim no Equador

e dificuldades logísticas.

“No momento, os preços da banana no atacado estão diminuindo. O mercado da banana hoje é caracterizado por uma queda sazonal da demanda. Nessas condições, os importadores estão baixando os preços dessas frutas, tentando intensificar as vendas neste segmento. bananas são colocadas à venda por 60-86 rublos. por quilograma ", - TASS o cita.

Explicações por explicações e preços por preços

E de acordo com o Ministério da Indústria e Comércio da Federação Russa, o crescimento do custo da banana foi influenciado pela demanda tradicionalmente estável dos russos por este produto e pelo componente cambial. O impacto também foi causado por uma redução no abastecimento do Equador devido a uma colheita ruim, disse o ministério.

"Em abril, o preço atingiu seu pico - 89,3 rublos por quilo, e em junho caiu para 84,1 rublos. Ao mesmo tempo, atualmente, o preço médio nas maiores redes de varejo é ligeiramente mais baixo", observou o departamento.

Em geral, existem explicações e motivos para tudo. No entanto, essas explicações estão muito satisfeitas com você e comigo? Provavelmente, poucas pessoas se consolarão com reflexões sobre mudanças na dinâmica do câmbio e problemas de logística.

O aumento constante dos preços é de fato um problema sério, pois pode causar um aumento da tensão social. É claro que o problema não pode ser resolvido apenas por meio de proibições (se é que tal opção é possível). Mas é óbvio que seria frívolo esperar que o mercado decidisse tudo.

