Cúpula climática de Madri, a data do desânimo

Por Ana Laura Arbesú

Havana, (Prensa Latina) Após longos dias que excederam os dias planejados, a 25 Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) motivou 'sentimentos contraditórios' em seus organizadores por não alcançar as ambições esperadas para conter a atual deterioração ambiental.







Sediado na Feira de Madri, na capital espanhola, o evento também buscou, conforme proposto pelo Acordo de Paris (2015), ações firmes e decisivas para conter o aumento acelerado das temperaturas em meados do século, como evidenciado pela ciência .







Precisamos alcançar três objetivos principais nesta convenção: limitar o aquecimento global a não mais que 1,5 graus Celsius no final deste século; reduzir as emissões em 45% até 2030; e garantir que as emissões líquidas de CO2 até 2050 cheguem a zero, instou Patricia Espinosa Secretária Executiva da Convenção







Após as sessões, de 2 a 13 de dezembro, era quase impossível decifrar qual era o andamento das negociações, pois apontavam para dois aspectos: um deles, aqueles que assumiram o compromisso de compromissos mais ambiciosos a todo custo, sem antecipar as situações. pontual de suas nações.







E o outro, levantado pelos países em desenvolvimento, que sustentavam seus critérios para enfrentar as mudanças climáticas, mas, de acordo com a economia doméstica, e deixando claro que as contribuições nacionais determinadas (CND), destinadas a alcançar a mitigação, podem ser mais ambicioso de várias maneiras, levando em consideração e reafirmando o princípio de responsabilidades comuns, mas diferenciadas.







Cuba é uma das nações que insistiu nisso e considerou essencial levar em conta que, para os países vulneráveis, e em particular para os países insulares em desenvolvimento, a adaptação continuará sendo uma prioridade.







A necessidade de adaptação é um fardo imposto por um desenvolvimento histórico global desigual e deve estar na primeira linha de ação de nossos países, que não contribuem juntos para sequer um por cento das emissões globais, explicado antes da plenária do segmento. Alto nível em nome de Cuba, o primeiro vice-ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, José Fidel Santana.







Para os países do Sul, considere a ilha, o desenvolvimento e a erradicação da pobreza são prioridades essenciais; portanto, a ação internacional para enfrentar as mudanças climáticas não deve ser um fardo adicional. É necessária a cooperação dos países industrializados em termos de provisão de recursos financeiros, acesso a tecnologias sustentáveis ??e capacitação para enfrentar esses enormes desafios, afirmou.







Em outras palavras, os países em desenvolvimento aceitam a realidade e aderem ao apelo global de sustentabilidade e proteção do planeta, mas consideram injusto o aspecto de 'responsabilidade de todos'.







Na questão climática, há uma responsabilidade histórica, com atores no processo de industrialização e desenvolvimento que contribuíram para a elevação de GEE e são também aqueles com maiores recursos financeiros, argumentam.







O que significa isto? Bem, os países em desenvolvimento têm compromissos com o cuidado ambiental, mas nem todos são igualmente responsáveis, e a contribuição para as soluções não é a mesma.







Invulgarmente, a cimeira prolongou-se por mais dois dias. Nesta ocasião, o evento deu forma ao artigo seis do pacto assinado na capital francesa em 2015, com base nos mercados de carbono e na troca de direitos de emissão, questão controversa pela maneira como são verificados, segundo especialistas.







De fato, sobre este assunto, o presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, sugeriu aos especialistas na inauguração que fossem objetivos nesta seção: Peço às equipes de negociação que evitem a contagem dupla e contribuam para a descarbonização, alertou.







Duas semanas após intensos debates, a presidente da COP25, a chilena Carolina Schmidt, reconheceu as discrepâncias para chegar a um consenso nesta seção: Hoje, os países estão em dívida com o planeta, porque o artigo 6, relacionado à regulamentação da Os mercados de carbono serão discutidos separadamente, apesar de todos os esforços das delegações.







É isso mesmo, e por insistência dos organizadores em fechar o compromisso, carregados de inconvenientes desde o início, os resultados esperados não foram obtidos.







Não estamos satisfeitos, admitiu Schmidt, que também ficou decepcionado com o secretário-geral da ONU, António Guterres. A comunidade internacional perdeu uma importante oportunidade de mostrar maior ambição em mitigação, adaptação e financiamento para lidar com a crise climática. Mas não devemos desistir, e eu não vou desistir, ele disse.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=28124&SEO=cupula-climatica-de-madri-a-data-do-desanimo

Foto: By Liam Gumley, Space Science and Engineering Center, University of Wisconsin-Madison - http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=5488 en:NASA Earth Observatory, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=776956