Fonlad 2017

Locais: Casa da Esquina, Oficina Municipal do Teatro, Galeria Santa Clara

O Projecto Videolab, em parceria com a Casa da Esquina, o Teatrão e a Galeria Santa Clara, apresentam na 13ª edição do Festival Fonlad. duas obras realizadas em residência artística: uma performance por Paula Lafuente (Es), na Casa da Esquina e uma instalação de Simon Guioche, na Galeria Santa Clara.

A encerrar o programa a direção do festival irá apresentar na Oficina Municipal do Teatro (OMT) numa co-produção com O Teatrão, "Momentum", um evento com o objetivo de questionar a tradicional apresentação de uma sessão de videoarte, com várias outras intervenções a decorrer em simultâneo, entre as quais se referem performance, dança e outras, um conceito desenhado por Sérgio Gomes em parceria com diversos comissários de festivais internacionais.

PROGRAMA 21 e 22 JULHO



21 JULHO

21H30

"Primitivo Virtual V 5.0", performance de Paula Lafuente (Es)

"Gestus", vídeo-dança de Carla Forte

(residências artísticas)

Casa da Esquina



22 JULHO

20H30 (com jantar incluído, reservas reservas@oteatrao.com 239 714 013 - 912 511 302)

21H30 (sem jantar)

"Momentum"

Evento multimédia com vídeo, performance, dança e outras

Oficina Municipal do Teatro

Preço dos bilhetes: 7 euros com jantar, 4 euros sem jantar

22H30

Instalação vídeo "Inframince Allors!", de Natália de Mello

23H00

"Meta-Semióptica" de Luis Lopes com dança interventiva de Maria do Mar



Galeria Santa Clara

Nos últimos anos, a Galeria Santa Clara, tem sido um destacado parceiro do Festival Fonlad.

Mais uma vez, de 14 a 22 de Julho, vamos "encher" o espaço da Galeria com um conjunto de instalações vídeo.

Este será também o ponto de encontro dos convidados do festival. Um local de encontro que pela velha parceria e qualidades do espaço se torna o lar do Festival.

Aqui o público poderá conversar e conviver com alguns dos artistas e curadores convidados.

É uma boa ocasião para gritar: "- Todos à Galeria!".

Além das instalações produzidas pelo Fonlad, no dia 20 de Julho, será a apresentação do resultado da residência do vídeo artista e curador francês Simon Guiochet. A partir das 21H30 já deverá estar a funcionar.

As instalações apresentadas na Galeria variarão, por esse motivo, valerá a pena fazer mais do que uma visita ao espaço.

A Galeria Santa Clara acolhe ainda a abertura do festival, no dia 14 de Julho, pelas 18H00. Estão todos convidados.

PRIMITIVO VIRTUAL V5.0

Performance de Paula Lafuente

Casa da Esquina

Dia 21 de Julho às 21H30

Paula Lafuente trabalha actualmente no doutoramento em "Alienating strategies in performative self-portrait ", na Faculdade de Belas Artes de Cuenca. A tese explora o conceito da performance perante a câmara, estabelecendo relações entre imagem, técnica, corpo e acção. Mestre em Prática de Artes performativas e cultura visual UCLM, em colaboração com o Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Tem feito performances a solo e em colectivo, e participou em criações para a cena apresentada em Praga, Birmingham, Cracóvia e Madrid.

No contexto de uma residência no Festival Fonlad, Paula Lafuente apresenta na Casa da Esquina uma nova versão da sua performance "Primitivo Virtual": uma exploração performativa através do corpo na época digital. O processo revela-se em uma conclusão concreta, como uma sequência de protótipos interligados, mas em constante mudança. A ideia de processo interminável, mudança, identidade disforme e erro como oportunidade converge num universo que reflecte novas maneiras de um corpo existir, sujeito/objecto, no século XXI, numa era de uns e zeros.

No mesmo espaço da Casa da Esquina serão ainda apresentados dois vídeos da artista venezoelana Carla Forte.

MOMENTUM

Oficina Municipal do Teatro

Dia 22 de Julho às 20H30 (com jantar) ou 21H30 (sem jantar)

O Projecto Videolab tem procurado ao longo da sua história buscar novos caminhos para a miscigenação das artes.

Nesta procura constante, os seus eventos, foram servindo de laboratório de experiências artísticas, estéticas e filosóficas partindo de algo inspirador transmitido através das imagens em movimento.

O evento "Momentum" é o culminar de uma longa reflexão, mas ao mesmo tempo é também o ponto de partida para os seus próximos passos.

Que passos serão esses? Será o resultado da reflexão que inevitavelmente este evento proporcionará.

No dia 22 de Julho de 2017, decorrerá na Oficina Municipal do Teatro, esta co-produção entre o Projecto Videolab e "O Teatrão" que basicamente consiste num screening de videoarte impregnado de outras artes e manifestações artísticas.

A inspiração parte do vídeo através do qual um conjunto de curadores e artistas desenha um espectáculo que está a ser designado por "Momentum", porque este evento saiu de um impulso de uma certa quantidade de energia que se estava a acumular e que inevitavelmente iria dar em algo.

Uma das características principais deste evento, e que já vem na linha do que o Videolab tem vindo a explorar, é o facto de não haver um princípio e um fim muito definidos. Ao abrir das portas o "Momentum" já começou ou não, o público decide. A decisão do público se levantar e percorrer o espaço onde estarão algumas instalações e onde haverá outros momentos também cabe ao público.

Entre estas intervenções destacam-se os vídeos "Inframince" de Natália de Mello e "Meta-Semióptica" de Luis Lopes, com dança de Maria do Mar.

Filmes a apresentar:

Loud and Clear - Dietmar Krumrey - EUA - 2006 - 60'

Curadoria de Sérgio Gomes

experience 002 - Miguel Peres dos Santos - Portugal/Holanda - 2'57''

Hotel 22 - Elizabeth Lo - EUA - 2015 - 8'09''

Curadoria de Mario Gutierrez Cru

V. - Adrian Regnier Chavez - 3'33''

Curadoria de Enrico Tomaselli

Balance Study - Jacob Tonski - 2008 - 1'40''

Curadoria de José Vieira

010 - Riccardo Muroni, Itália, 2015, 11'11''

Curadoria de Gioula Papadopoulou

Atlas - Magda Gebhardt - 2'31''

Curadoria de Simon Guiochet

experience 003 - Miguel Peres dos Santos - Portugal/Holanda - 2007 - 1'38''

Curadoria de Sérgio Gomes

Panóptico Monumental / Escadas de Tele-Transporte

Vídeo sobre a Instalação de Vídeo "Máquina do Tempo"

Coletivo Individual (Federico Daza, David Caro, Sebastian Daza) - Colômbia

Curadoria de Federico Daza

INTERVENÇÕES

"Inframince" de Natália de Mello (Pt), 2016

P/B, som, 2:35, loop

"Meta-Semióptica" de Luis Lopes (Pt), 2016

P/B, som, 12:00

Dança de Maria do Mar

FONLAD 2017

14 - 22 Julho 2017 - Coimbra, Portugal

www.fonlad.net - fonlad.festival@gmail.com