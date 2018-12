Muito além do coração selvagem da coisa

-Depois de três diferenciados romances polêmicos, depois de uma antologia de quase cinquenta anos de prática de haicais (poemetos de milenar técnica japonesa), e mesmo depois dos romances assim chamados "ecumênicos", Silas Correa Leite acaba por experimentar um inédito campo ficcional infanto-juvenil para agraciar seus alunos-filhos, e, pelo suporte da internet do Wattpad, lança "de grátis" seu novo ebook virtual, MUITO ALÉM DO CORAÇÃO SELVAGEM DA COISA, para seu estimado público jovem e os tantos curiosos dessa nave louca que é a web.



-Silas Corrêa Leite que loucamente já escreveu sobre um guri deficiente físico de beira de rio, com uma canoa ribeirinha, que na terceira margem do rio Itararé levava e trazia almas penadas, e das quais ouvia causos do arco-da-velha (In, Goto, A Lenda do Reino do Barqueiro Noturno do Rio Itararé); depois contou histórias sobre a criança especial e superdotada que, precoce e serelepe, na barriga da genitora PHD em física quântica como precoce atiçada que é, e assim narra como foi "lá dentro" do barrigal anexo (Gute-Gute, Barriga Experimental de Repertório): depois o estranho Tibete, De quando você não quiser mais ser gente, em que feito um "arauto do caos" (como disse crítica literária de professor da USP), em que um sujeito dito vencedor na vida larga tudo e vai morar no mato, na aldeia-ninhal de Itararé, para, numa rural cultura de subsistência tentar sobreviver mal e porcamente, mal sabendo lavar um lenço ou fritar um ovo... Pois, depois disso tudo, criou este livro, para refrescar das ideias e experimentar essa de ficção-cientifica, para agradar exatamente a patuleia de aborrecentes/adolescentes da pá virada nesses tenebrosos tempos de infovias efêmeras e solidões a galope...



-Materializando seu tempo difícil e sua época turbulenta na literatura contemporânea, Silas conta de um jovem com graves problemas de criação e de meio social carente, que resolve fugir de casa, dar no pira desse mundo terrível, fugir de si. E desesperado garra a perigosa hileia verde da chamada Serra do Mar da grande São Paulo. É quando, dando com os burros nágua, embarca literalmente numa canoa furada. Um disco-voador avariado? Uma nave espacial perdida ali? Feito um E.T. desparafusado, o personagem tenta embarcar nessa viagem para aquilo que assustado nomina de A Coisa, no coração selvagem das alturas, e embarcando tem que ir para muito dentro, muito além do ser e do estar de si, na sua rota de fuga como um point do destino que o quer chipar.



Assim surge o romance de 141 páginas, livro free no suporte Wattpad da Internet, em que você navega e vê, navega e lê, entra de cabeça/mente e segue também a sua própria busca. Livro experimental. Você não vai acreditar. Você suportaria? Muito Além (Dentro) do Coração Selvagem da Coisa tem essa proposta. É isso. Leia e salve-se. Leia e capitule. Leia a viaje. Leia e se sinta dentro de seu sonho ou de seu pesadelo/universo cósmico. Que busca é o inusitado, o risco, a janela aberta no céu de uma dimensão? Capacite-se.



