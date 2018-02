Pesquisa mostra que Lula é o preferido do povo brasileiro para ser presidente

A nova pesquisa pela corrida presidencial teve seus dados divulgados, nesta quarta-feira (31), e colocou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o líder em todos os cenários apontados com sua presença. Para o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), a consulta mostra que o povo brasileiro não engoliu a perseguição promovida pelos setores golpistas e quer Lula presidente. "A pesquisa mostra o que já sabíamos: Lula é o preferido do povo brasileiro. É o que representa os trabalhadores e o único com representatividade suficiente para acabar com as reformas que retiram direitos. Eleições sem Lula é o mesmo que ferir de morte a democracia", salienta Assunção.

Na pesquisa Datafolha, o ex-presidente Lula lidera com vantagem e chega a 34% e 37% dos votos no primeiro turno. Ele ganha de todos os adversários por ampla margem no segundo turno. "Tirar Lula do pleito significa cassar o direito de voto de boa parte dos eleitores brasileiros. Isso só aumentaria ainda mais a crise política e institucional. Tem de vencer Lula nas urnas, não adianta as forças hegemônicas desse país querer levar no tapetão", dispara Valmir. A Datafolha também aponta que em segundo lugar nas eleições ficaria um nome indicado por Lula. Votariam com certeza em um candidato indicado pelo petista cerca de 27% do eleitorado, contra 18% do deputado Jair Bolsonaro.

Essa nova consulta aconteceu entre os dias 29 e 30 de janeiro, as últimas segunda e terça, e é a primeira feita após a condenação em segunda instância do ex-presidente em julgamento no TRF4. Em nota para a imprensa, o PT nacional reafirmou a candidatura de Lula e disse que "todas as pesquisas feitas depois do impeachment, a opção por Lula cresce na medida em que o governo ilegítimo tenta desconstruir o legado de desenvolvimento com inclusão social dos governos do PT; na medida em que os golpistas retiram direitos, entregam nossa soberania e aprofundam a crise social".

O partido diz que "Lula é perseguido porque sempre esteve ao lado do povo" e que a opção de votar em Lula não se alterou com a sentença da primeira instância e se mantém agora, "mostrando, em primeiro lugar, que o povo não aceita a injustiça, pois sabe que Lula é, sim, vítima de um processo sem crime e sem provas que tem de ser anulado". Para o partido, Lula "é vítima de um processo orquestrado pela Rede Globo e movido por uma odiosa perseguição política que condena quem está ao lado do povo e protege os partidários do golpe".

Vitor Fernandes

